La sfilata Giorgio Armani Primavera/Estate 2027 chiude la Milano Fashion Week

fashion 27 settembre 2026

Eleganza in evoluzione, in passerella sfilano i codici del brand riletti da Silvana Armani che trasporta lo show in una dimensione magica e sensuale

Di Giulia Pacella

Cambiare, proseguire, andare oltre, senza però perdere se stessi: è la sfida più complessa tanto per l’essere umano quanto per un brand come Giorgio Armani. Eppure è un percorso che la maison ha intrapreso dopo la scomparsa del suo fondatore con grande credibilità, solidità e chiarezza. Così anche la sfilata Giorgio Armani Primavera/Estate 2027 firmata da Silvana Armani segna esattamente un ulteriore passo in quella direzione.

Giorgio Armani SS27 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

L’inizio di show è inconfondibilmente Armani con giacche double breast morbide e rilassate: si indossano su ampi pantaloni avorio o infilate nei bermuda sartoriali. L’avorio, il panna, il bianco: una palette luminosa - “per brillare anche di giorno” come dice Silvana Armani - esalta le tipiche silhouette disinvolte del brand per poi cedere il passo a motivi in bianco e nero. Optical e grafisimi sofisticati pervadono il tailleur da giorno, diventano bande segnaletiche sul pantalone a palazzo, danno vita a corsetti strapless dalla plissettatura perfetta.

Giorgio Armani SS27 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Lo show prosegue, e così la storia Armani, nel segno dell’evoluzione: è questo il nome della collezione. Evoluzione per portare avanti la moda Giorgio Armani in una nuova dimensione. Per la prima volta entra il cotone: “A lui non piaceva ma io l’adoro - ci confessa Silvana Armani - e l’ho messo. E penso che questo connubio tra il cotone e la luminosità sia una bella evoluzione”. Ma in questa evoluzione Re Giorgio c’è sempre a cominciare dal look ispirato all’abito della Prima Comunione di Re Giorgio fino al bomber di paillettes con uno dei ritratti più iconici del Maestro.

Giorgio Armani SS27 - Credits Launchmetrics.comSpotlight

Antologia di giacche

Giorgio Armani SS27 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Ed è soprattutto la giacca a raccontare questa evoluzione. Quasi un’antologia del guardaroba Armani, riscritta look dopo look. Si parte dal doppio petto morbido e rilassato, si passa attraverso costruzioni sempre più fluide fino alla giacca kimono – la stessa scelta anche da Levante per assistere allo show – per arrivare alla sera, quando il tailoring si fa rigoroso ed estremamente sensuale allo stesso tempo, con la tuxedo jacket che si porta sia in chiave mannish su camicia e cravatta sia a pelle su bretelle con multifili metallici.

Giorgio Armani SS27 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La femminilità è protagonista indiscussa in questa collezione, punteggiata di scolli a V ampi e vertiginosissimi. Il desiderio si accende ma tutto rimane estremamente elegante e voluttuoso. Anche e soprattutto nell’uso degli effetti extra glossy e dei tessuti notturni che riverberano come fossero olografici. La giacca nera liquida sui pantaloni bianchi è la quintessenza di questo connubio: audace e classico allo stesso tempo. Così come il completo maschile che ribadisce quanto il tailoring resti uno dei territori privilegiati della maison. Evoluzione quindi come possibilità di spostare i codici ancora oltre, cambiandone la materia o il trattamento, senza mai tradirli.

Giorgio Armani SS27 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La seduzione magica della sera secondo Giorgio Armani Per la sera il nero si accende d’oro e lamé, le superfici catturano ogni riflesso, le frange si allungano fino quasi a sfiorare il pavimento oppure ondeggiano su abiti in versione Charleston seguendo il movimento del corpo. I ricami di canottiglie punteggiano gli abiti notturni come cieli stellati, mentre bagliori metallici attraversano silhouette che sembrano vivere soprattutto quando si muovono.

Giorgio Armani SS27 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight