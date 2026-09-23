Milano Fashion Week SS27: la città si accende con celeb mai viste ad alto tasso glam

entertainment 23 settembre 2026

Dal Vogue World 2026, che ha incantato la Galleria Vittorio Emanuele II, alle prime sfilate, Milano si trasforma in un red carpet diffuso

Di Simona Peverelli

Pamela Anderson, Vogue World: Milano 2026 - Credits Getty Images

Nei primi giorni della Milano Fashion Week il vero défilé comincia nelle strade del Quadrilatero, dove le celeb arrivate in città si spostano dai palcoscenici più prestigiosi, come quello del "Vogue World: Milano", ai cortili storici, fino agli ingressi blindati degli eventi più riservati. Così Milano si trasforma in un red carpet diffuso, persino prima che si accendano i riflettori sui front row. Look studiati al millimetro, accessori da desiderare e dettagli destinati a diventare virali, e ad accendere il vero termometro fashion della stagione. Nero e oro sotto le stelle La prima sera della Fashion Week è andato in scena l'evento che capita raramente nella vita: il "Vogue World: Milano", l'Olimpiade della moda che, dopo aver toccato New York, Londra, Parigi e Los Angeles, arriva per la prima volta nel capoluogo meneghino. Jennifer Lopez, che era già stata avvistata qualche ora prima all’uscita di Palazzo Parigi con un power look da giorno firmato Dolce&Gabbana, per la sua performance sotto la Galleria Vittorio Emanuele II ha sfoggiato un abito total black, sempre degli stilisti amici Domenico e Dolce: una mise sensuale impreziosita da dettagli scintillanti, con bustino senza spalline con generoso scollo a cuore e gonna ampia. Total black anche per Naomi Campbell, che ha invece puntato per la serata-evento su un tailleur aderente con orli sfilacciati come dettagli couture, composto da una blusa a manica larga e una gonna a matita con spacco sul retro, un outfit slanciato da due tacchi vertiginosi. Pamela Anderson ha portato al Vogue World una versione più sofisticata del suo ormai celebre stile naturale: make-up più marcato con smokey eyes, labbra rosate luminose e capelli biondo platino acconciati in morbide onde dal fascino Old Hollywood, su un abito dorato che, inutile dirlo, ha letteralmente illuminato la serata.

Pamela Anderson; Jennifer Lopez; Naomi Campbell, Vogue World: Milano 2026 - Credits Getty Images

Il colore sotto il sole, da Uma Thurman a Naomi Watts Anche le sfilate hanno dato spunti di stile ad alto tasso glam. Nel primo giorno, sotto un sole milanese più caldo delle solite tornate settembrine, è arrivato il colore. Uma Thurman per seguire lo show di Prada ha scelto un look composto da maglia a maniche corte rosso intenso sopra, e gonna a pieghe sartoriale con un'ampia fascia burgundy sull'orlo sotto, dettaglio che dona movimento e luminosità all'insieme. Naomi Watts ha invece interpretato il dress code Prada colpendo con il turchese della gonna mescolato al nero, ripreso dalla camicetta corta total black. Michelle Williams, storica musa della maison, ha puntato su un capo che pescava dagli archivi vintage del brand: un abito midi smanicato con scollo quadrato e una delicata stampa floreale, una citazione dei fiori visti in passerella per la collezione Autunno/Inverno 1995. Romantica e nostalgica.

Michelle Williams, Naomi Watts, Uma Thurman - Credits Getty Images

L'urban style di Olivia Palermo e Heidi Klum Per affrontare il caos milanese persino le star abituate ad attraversare il globo preferiscono vestirsi comode. Arrivata in città, la socialite e imprenditrice americana Olivia Palermo ha scelto uno di quei look da tenere d'occhio: pantaloni marroni con piega sul davanti, che uniscono comfort ed eleganza, abbinati a un maglione con l'inconfondibile tigre di Sabyasachi sul petto. Nel caso di Olivia, la scelta della palette sui toni del marrone dona quel tocco autunnale che inaugura la stagione, e la silhouette ampia rende l'outfit rilassato. Stile cosmopolita anche per Heidi Klum, che è atterrata a Milano indossando jeans comfy chiari e chiodo marrone over su una camicia tono su tono, il tutto completato da borsa camouflage e occhiali da sole acetati, con un approccio luxury deciso, ma dentro la grammatica del vestire in viaggio. Un outfit semplice che dimostra come non sia necessario complicarsi la vita per vestirsi bene.

Olivia Palermo; Heidi Klum - Credits Getty Images

Da Dua Lipa a Deva Cassel, le star che aprono le danze Ad alzare l'asticella glam, prima ancora del via ufficiale alla fashion week, è stata Dua Lipa. Postando una serie di foto scattate da un palchetto del Teatro alla Scala, la cantante ha platealmente esaudito uno dei suoi desideri: andare per la prima volta nel suo teatro preferito a vedere La Traviata. Per l'occasione ha indossato un abito della collezione Ashi Studio Haute Couture Autunno/Inverno 2026, un abito lungo aderente come una seconda pelle, rigorosamente nero, realizzato in organza semi trasparente e arricchito da ricami e applicazioni tridimensionali, a creare un suggestivo effetto texture. L'effetto gotico? Il collo alto e una spettacolare decorazione sulla spalla, valorizzata dall'acconciatura discreta, raccolta in uno chignon sleek. Eleganza discreta, invece, per Deva Cassel, avvistate all'apertura del nuovo concept esperienziale House of Dior in via Montenapoleone, la sera della vigilia delle sfilate. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha confermato il suo status di musa contemporanea della maison francese, sfoggiando un look all'insegna di un mood essenziale e sofisticato: camicia in seta e pantalone scuri dal gusto parigino, la giacca tenuta su un braccio e una mini bag sull'altro. Allo stesso evento c'era anche Beatrice Borromeo, che ha sfoggiato un abito midi grigio firmato dalla maison francese, con maniche corte e colletto con fiocco stile ascot nero a contrasto, che richiamava décolleté e clutch. Anche qui, una dichiarazione di eleganza autorevole, che mette a tacere ogni eccesso.