Burgundy obsession, il colore che sta conquistando l’autunno 2026

Hailey Bieber, New York, 2026 - Credits Getty Images
Il burgundy è uno dei colori più forti dell’autunno 2026: lo abbiamo visto sulle passerelle, nello street style delle celebrities, ma la conferma definitiva arriva da un territorio apparentemente lontano dalla moda. Apple ha appena scelto proprio il burgundy come la più stilosa delle quattro finiture di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, e come unica tonalità completamente nuova. Più profondo del rosso, più caldo del nero e meno scontato del marrone, il color vino funziona perché si lascia trattare quasi come un neutro.
Anche a Venezia il burgundy è protagonista. Alla Mostra del Cinema il colore si è fatto notare sul red carpet in interpretazioni molto diverse: Greta Scarano ha scelto un lungo abito strapless in velluto burgundy Giorgio Armani Privé, Gabrielle Caunesil ha puntato su un dress Emé con scollo all’americana interamente ricoperto di paillettes, mentre Dana Delany ha indossato top e gonna in pizzo burgundy Saint Laurent Pre-Fall 2026, impreziositi da dettagli dorati. Tre modi diversi di interpretare la stessa palette, dal velluto couture all’effetto sparkling fino al pizzo.
Da sinistra: Gabrielle Caunesil Pozzoli, Greta Scarano, Dana Delany - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Come Dua Lipa: la borsa burgundy
Dua Lipa punta invece sull’accessorio. Su Instagram ha mostrato una Chanel Shopping Bag in pelle effetto coccodrillo della collezione Fall 2026 di Matthieu Blazy, portandola con outfit completamente diversi e persino con un maglione giallo acceso. È forse il modo più facile per provare il trend senza rifare il guardaroba: una borsa burgundy funziona con denim, bianco, grigio e navy, ma diventa ancora più interessante quando viene accostata a tonalità forti e apparentemente lontane.
Immagine tratta dal profilo Instagram di @poloralphlauren
Come Leonie Hanne: trench e accessori tono su tono
Leonie Hanne lo aveva anticipato già a gennaio durante la settimana dell’Haute Couture di Parigi. Il suo look ruotava intorno a un lungo trench doppiopetto in pelle burgundy, una mini Kelly Hermès coordinata e décolleté nella stessa tonalità, alleggeriti da blusa e gonna bianche. Il trucco sta proprio qui: lasciare che il burgundy occupi più punti del look, ma spezzarlo con una base chiara e neutra.
Leonie Annie, Parigi, 2026 - Credits Getty Images
Come Hailey Bieber: sul lingerie dress
Hailey Bieber lo sceglie in versione sensuale e apparentemente estiva. A luglio è stata fotografata a New York con un mini slip dress vintage Christian Dior by John Galliano della collezione Fall 2005, in jacquard burgundy con motivo floreale e bordi in pizzo scuro. Ai piedi, sandali infradito con piccolo tacco e occhiali scuri: abbastanza per togliere al vestito qualsiasi effetto rétro. Il modo più semplice per copiarlo in autunno? Portare lo stesso tipo di slip dress sotto un blazer oversize nero o un cappotto lungo.
Hailey Bieber, New York, 2026 - Credits Getty Images
Burgundy goes tech: dal nuovo iPhone alle cuffie Bose
Ma la sorpresa della tendenza burgundy arriva dal tech. Apple ha presentato i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max anche nell’inedita finitura Burgundy, accanto a Black, Silver e Glacier. Una scelta interessante perché lo smartphone è ormai parte visiva del look quasi quanto una borsa: lo teniamo continuamente in mano, compare nelle fotografie allo specchio, lo personalizziamo con cover, charm e tracolle. Non a caso Apple accompagna i nuovi modelli anche con custodie e accessori nella stessa famiglia cromatica. La scelta del bordeaux conferma quindi qualcosa che la moda aveva già deciso. E nell’autunno 2026 il burgundy supera i confini del guardaroba.
Apple – iPhone 18 Pro - Courtesy Press Office
Cuffie, beauty tool e speaker, si trasformano così da oggetti di uso quotidiano in veri accessori di stile. Le nuove Bose QuietComfort Headphones (2nd Gen), presentate nell’agosto 2026, arrivano anche nella limited edition rosewood mauve, una tonalità calda e sofisticata che si inserisce perfettamente nel color trend della palette burgundy. Il Dyson Airwrap Co-anda2x sceglie invece colore intenso tra prugna e vino che veste il celebre multi-styler per capelli.
Da sinistra: Marshall Acton III Burgundy; Bose QuietComfort Headphones (2nd Gen); Dyson Airwrap Co-anda2x - Courtesy Press Office