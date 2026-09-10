Burgundy obsession, il colore che sta conquistando l’autunno 2026

Il burgundy è uno dei colori più forti dell’autunno 2026: lo abbiamo visto sulle passerelle, nello street style delle celebrities, ma la conferma definitiva arriva da un territorio apparentemente lontano dalla moda. Apple ha appena scelto proprio il burgundy come la più stilosa delle quattro finiture di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, e come unica tonalità completamente nuova. Più profondo del rosso, più caldo del nero e meno scontato del marrone, il color vino funziona perché si lascia trattare quasi come un neutro.

Anche a Venezia il burgundy è protagonista. Alla Mostra del Cinema il colore si è fatto notare sul red carpet in interpretazioni molto diverse: Greta Scarano ha scelto un lungo abito strapless in velluto burgundy Giorgio Armani Privé, Gabrielle Caunesil ha puntato su un dress Emé con scollo all’americana interamente ricoperto di paillettes, mentre Dana Delany ha indossato top e gonna in pizzo burgundy Saint Laurent Pre-Fall 2026, impreziositi da dettagli dorati. Tre modi diversi di interpretare la stessa palette, dal velluto couture all’effetto sparkling fino al pizzo.