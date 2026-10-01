Haircut d'autunno: i 5 tagli da copiare alle celeb subito

Addio linee perfette, benvenuto movimento. Il nuovo mantra per l'autunno è: capelli apparentemente effortless, con silhouette morbide e un fascino rétro. Da Zendaya a Hailey Bieber, la stagione archivia i caschetti rigorosi e celebra tagli pieni di texture, volume e movimento. Perché l'autunno non deve significare grigiore e freno a mano tirato. L'autunno è anche colore, profumi e nuove strade da percorrere. Novità che, quando si parla di capelli, sono le evoluzioni del pixie, per chi ama il cortissimo, e quelle del lob, che giocano su styling, scalature e texture.

Il pixie cut di Zendaya

Zendaya lo ha sfoggiato agli Emmy Awards 2026: il suo taglio di capelli più corto di sempre. È arrivata sul red carpet con un pixie abbinato a un abito Prada platino dalla scollatura profonda. L'attrice ha scelto di abbandonare le lunghe onde - sfoggiate l'ultima volta sul red carpet della prima londinese di Spider-Man: Brand New Day a luglio - con una acconciatura cortissima dietro la quale, come ha svelato il suo stylist Law Roach, c'è un omaggio a un'altra attrice contemporanea, Halle Berry.

A metà strada tra pixie e bob, è il taglio rivelazione della stagione. Il pixie diventa più morbido, femminile e versatile, è corto ma non estremo, perché gioca con le lunghezze morbide sulla sommità, che possono essere portate sia lisce che mosse. Zendaya, in questo caso, ha scelto una texture spettinata ad arte, valorizzando zigomi e sguardo.