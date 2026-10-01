Haircut d'autunno: i 5 tagli da copiare alle celeb subito

Zendaya, Emmy Awards 2026 - Credits Getty Images
Addio linee perfette, benvenuto movimento. Il nuovo mantra per l'autunno è: capelli apparentemente effortless, con silhouette morbide e un fascino rétro. Da Zendaya a Hailey Bieber, la stagione archivia i caschetti rigorosi e celebra tagli pieni di texture, volume e movimento. Perché l'autunno non deve significare grigiore e freno a mano tirato. L'autunno è anche colore, profumi e nuove strade da percorrere. Novità che, quando si parla di capelli, sono le evoluzioni del pixie, per chi ama il cortissimo, e quelle del lob, che giocano su styling, scalature e texture.
Il pixie cut di Zendaya
Zendaya lo ha sfoggiato agli Emmy Awards 2026: il suo taglio di capelli più corto di sempre. È arrivata sul red carpet con un pixie abbinato a un abito Prada platino dalla scollatura profonda. L'attrice ha scelto di abbandonare le lunghe onde - sfoggiate l'ultima volta sul red carpet della prima londinese di Spider-Man: Brand New Day a luglio - con una acconciatura cortissima dietro la quale, come ha svelato il suo stylist Law Roach, c'è un omaggio a un'altra attrice contemporanea, Halle Berry.
A metà strada tra pixie e bob, è il taglio rivelazione della stagione. Il pixie diventa più morbido, femminile e versatile, è corto ma non estremo, perché gioca con le lunghezze morbide sulla sommità, che possono essere portate sia lisce che mosse. Zendaya, in questo caso, ha scelto una texture spettinata ad arte, valorizzando zigomi e sguardo.
Zendaya, Emmy Awards 2026 - Credits Getty Images
Il flippy lob di Hailey Bieber
Per chi non vuole osare come Zendaya, c'è una nuova versione del lob: si chiama Flippy Lob, e lo ha lanciato Hailey Bieber questa estate, consacrandolo come nuovo haircut da portare fino all'autunno. Un taglio che arriva appena sotto la clavicola ed è realizzato con la tecnica del point-cut su tutta la chioma, per garantire movimento mantenendo la corposità. Così il classico long bob si rinnova con punte girate all'esterno, dall'ispirazione Anni '90.
La parte posteriore mantiene una scalatura minima, mentre le ciocche che incorniciano il viso iniziano a scalarsi sotto il mento. È un taglio adatto a quasi tutte le tipologie di capelli: le punte piene donano volume a quelli più sottili, mentre una scalatura leggera alleggerisce quelli più folti. Così il bob cresce e acquista personalità.
Immagini tratte dal profilo Instagram di @haileybieber
Il grown-out pixie di Emma Stone
Il pixie cut cortissimo di Emma Stone che aveva fatto parlare negli scorsi mesi, un taglio disinvolto e spensierato, si è allungato e si è trasformato in grown-out pixie. Non è un pixie grafico e rigoroso, e nemmeno un caschetto, ma conserva il carattere deciso del corto con una femminilità più morbida. Un haircut che punta tutto sull'equilibrio: le lunghezze morbide e sfilate, il ciuffo laterale e il volume leggero sulla sommità trasformano il pixie classico in una versione più sofisticata e romantica.
Ma anche versatile. Merito delle lunghezze che si allungano intorno al viso, con ciocche morbide e finish spettinato. Lo styling è facilmente trasformabile da elegante a casual con pochi gesti. È proprio questa versatilità a renderlo uno dei tagli più interessanti della stagione.
Emma Stone - Credits Getty Images
Lo shredded bob di Keira Knightley
Un caschetto destrutturato, tagliato a strati irregolari e ricco di texture. Se Gracie Abrams ha reso celebre il "choppy pixie" dal movimento volutamente "spezzato" alla fine del 2025, l'onda di questa tendenza ha ormai investito anche il mondo dei bob, come quello sfoggiato di recente da Keira Knightley. Si tratta di un bob corto, netto e grafico, tagliato sfiorando la linea della mandibola con una silhouette pulita e rigorosa, con la sua linea quasi geometrica che valorizza zigomi e collo.
Le lunghezze sono piene, con poche scalature visibili, le punte risultano precise e compatte, e la lunghezza irregolare crea un effetto elegante e deciso. Infine, la texture naturale evita che il look appaia troppo costruito. Il risultato è un taglio dall'estetica essenziale e sofisticata che richiama il minimalismo degli anni Novanta, pur mantenendo una freschezza contemporanea.
Keira Knightley - Credits Getty Images
Il bangs bob di Margot Robbie
Margot Robbie non lascia il suo bob sofisticato, tagliato pari ma con un dettaglio glam: la frangia leggera. A differenza dei caschetti scalati o destrutturati, questo haircut si distingue per la linea perfettamente uniforme, con le lunghezze che terminano in modo netto e compatto all'altezza della mandibola o poco sotto.
Poi la frangia, morbida, che aggiunge un tocco contemporaneo e, di solito, toglie pure qualche anno, perché addolcisce i lineamenti e valorizza lo sguardo. Questo taglio si porta con i capelli lisci e lucenti, con un effetto "glass hair" che si presta su lunghezze non scalate, che rimangono più lucide e compatte. La particolarità del bangs bob sta nella sua apparente semplicità, con punte piene e una silhouette grafica che incornicia il viso con precisione.
Margot Robbie - Credits Getty Images