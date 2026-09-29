I 5 trend da copiare dallo street style della Milano Fashion Week PE27

FASHION 29 settembre 2026

Un tocco di rosso, un dettaglio rubato allo stile workwear e candy vibes. Ma non solo. Pezzi glam che hanno trasformato la città in una passerella diffusa

Di Valeria Boraldi

Street style – Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Oltre i défilé, è come sempre lo street style a confermarsi il ponte definitivo tra la passerella e la realtà. Ecco, dunque, i trend che durante laMilano Fashion Week PE27 hanno trasformato la città in una sfilata diffusa. Selezionati da X-Style, 5 ispirazioni di stile per la summer season 2027, direttamente dallo street style milanese. Grembiule style

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il trend in stile workwear, sdoganato da Miuccia Prada un anno fa, si mostra con le sue vibe nostalgiche per le strade di Milano, e mette al centro della scena un dettaglio intramontabile: il colletto, fatto di fiocchi, pizzi, merletti e Sangallo. Sta bene su camicette color caramella e gonnelline bianche, completi giacca e pantalone in velluto morbidi e scuri, ma anche su combo gilet e big pants fantasia: cucito o appoggiato intorno al collo, riporta le fashion girl ai tempi della scuola. Super stilish! A red touch

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La settimana della moda regala alla città quel quid in più che, sui look, si traduce in “red factor”. Un po’ come le scarpette di Dorothy ne Il Mago di Oz.Può essere un maglioncino avvolto intorno al collo, perfetto su preppy look con camicia a righe b&w, pantaloni sartoriali beige e mocassini oppure una felpa cropped - che spicca da un gilet hippie, sopra bermuda bianchi e stivali alti in cuoio - o una borsa marsupio che matcha con ankle boot abbinati a una t-shirt in veste di abitino, in cui il rosso della Rolling Stones’ tongue è protagonista. Candy vibe

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Profumo di caramelle rosa e zuccherate per le strade meneghine. Nei look dello street style, infatti, maglie e bluse rosa si fanno strada, lisce o fantasia. Dal taglio sartoriale e con maniche arrotolate in modo scanzonato, la pink shirt sta bene su una gonna scura con maglioncino in vita. Una maglia rosa con fiorellini ton-sur-ton all over è sbarazzina sopra jeans e stivali, perfetta per volare da un capo all’altro della città anche in bici, mentre una blusa impalpabile e con fiocco al collo spicca su mini skirt in pied-de-poule e décolletés bicolor, per un match di texture super catchy. La testa a colori

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Colorate dalla testa ai piedi. Letteralmente. Anche il capo guarda già all’estate, riempiendosi di nuance grazie ad accessori dall’allure spensierata. Largo allora a mollette dai mille colori oppure a bandane dai motivi floreali che ci catapultano su una spiaggia delle Baleari. Per un tocco più bon ton, ma sempre colorato, immancabile un fermaglio “della nonna” rosa perlato. In vita, no cintura, sì cravatte e sciarpe

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight