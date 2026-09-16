Demi Moore con il suo look alla New York Fashion Week è la nuova regina del preppy in chiave sartoriale

La New York Fashion Week ha appena chiuso i battenti e lo ha fatto in grande stile con Thom Browne, che dopo il fashion show milanese è tornato nella sua NYC con una sfilata in stile A bug’s Life. In un set allestito come un giardino - popolato da bozzoli pronti a dischiudersi, margherite, insetti coccinelle - il designer ha portato in passerella una collezione in cui il tema della metamorfosi, tra colori e forme organiche, contamina la sua consueta esplorazione attraverso la rilettura continua dell’uniforme. Ma a catalizzare l’attenzione - oltre la collezione Primavera/Estate 2027 vista in passerella - sono state le star in prima fila, a cominciare da Demi Moore.

Demi Moore nuova regina dell’urban preppy in chiave sartoriale

Dismesse le mise da femme fatale firmate Demna by Gucci e i maxi gown da diva signé Balenciaga con cui aveva calcato il red carpet di Cannes 2026 a maggio, l’attrice di The Substance si mostra in una nuova inedita veste, e - a proposito di metamorfosi - dimostra tutta la sua capacità camaleontica. In total look Thome Browne, Demi Moore ha indossato un bomber nero old school che mette l’accento su un mood urbano, street e underground. In un perfetto gioco di opposti in chiave college, il giubbotto nero con silhouette varsity è il contraltare di stile che sigilla il look dell’attrice.