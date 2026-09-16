Demi Moore con il suo look alla New York Fashion Week è la nuova regina del preppy in chiave sartoriale

L'attrice Demi Moore partecipa alla sfilata Primavera/Estate 2027 di Thom Browne durante la New York Fashion Week, presso The Shed a Hudson Yards, il 15 settembre 2026 a New York - Credits: Getty Images
La New York Fashion Week ha appena chiuso i battenti e lo ha fatto in grande stile con Thom Browne, che dopo il fashion show milanese è tornato nella sua NYC con una sfilata in stile A bug’s Life. In un set allestito come un giardino - popolato da bozzoli pronti a dischiudersi, margherite, insetti coccinelle - il designer ha portato in passerella una collezione in cui il tema della metamorfosi, tra colori e forme organiche, contamina la sua consueta esplorazione attraverso la rilettura continua dell’uniforme. Ma a catalizzare l’attenzione - oltre la collezione Primavera/Estate 2027 vista in passerella - sono state le star in prima fila, a cominciare da Demi Moore.
Demi Moore nuova regina dell’urban preppy in chiave sartoriale
Dismesse le mise da femme fatale firmate Demna by Gucci e i maxi gown da diva signé Balenciaga con cui aveva calcato il red carpet di Cannes 2026 a maggio, l’attrice di The Substance si mostra in una nuova inedita veste, e - a proposito di metamorfosi - dimostra tutta la sua capacità camaleontica. In total look Thome Browne, Demi Moore ha indossato un bomber nero old school che mette l’accento su un mood urbano, street e underground. In un perfetto gioco di opposti in chiave college, il giubbotto nero con silhouette varsity è il contraltare di stile che sigilla il look dell’attrice.
Demi Moore partecipa alla sfilata Primavera/Estate 2027 di Thom Browne durante la New York Fashion Week, presso The Shed a Hudson Yards, il 15 settembre 2026 a New York - Credits: Getty Images
La camicia bianca, la cravatta nera, gli occhiali da vista, la gonna a pieghe sono i pezzi chiave per antonomasia della divisa scolastica, che tuttavia in questo caso vengono declinati in una versione sofisticata a metà strada tra dark academia style e librariancore, due tra le estetiche virali sui social negli scorsi mesi. Via i calzettoni e le penny loafer quindi, spazio ai gambaletti e alle pump bicolor con tacco rétro.
Demi Moore avvistata da Thom Browne - arrivi, New York Fashion Week Primavera 2027, il 15 settembre 2026 a New York City - Credits: Getty Images
Dimenticate per una volta il mood didascalico del preppy e le reference alla Britney Spears in Baby One More Time!, Demi Moore è la prof super cool che al blazer preferisce il bomber e con la sua uniforme impeccabile conquista lo scettro di nuova regina dell’urban preppy in chiave sartoriale. E consacra definitivamente il trend anche per questo autunno 2026.
Un nuovo modo per indossare l’uniforme (grigia)
In buona compagnia sul front row e con una declinazione più classica, Naomi Watts punta invece sugli stilemi iconici di Thom Browne e sul grey look.
L'attrice Naomi Watts partecipa alla sfilata Primavera/Estate 2027 di Thom Browne durante la New York Fashion Week, presso The Shed a Hudson Yards, il 15 settembre 2026 a New York - Credits: Getty Images
Così la combo camicia bianca e cravatta regimental si completa con gilet a trecce dai profili rosso-bianco-blu (la palette signature del brand Thom Browne), bermuda grigio e giacca portata con nonchalance tenendola sulla spalla. Ecco l’identikit della nuova grisailleper indossare il completo maschile lontano dai classici standard del tailoring e del mannish. Un’ispirazione perfetta per i look back to office di queste settimane e per abbracciare la tendenza bermuda, diventati a tutti gli effetti la nuova gonna da ufficio.
Grigio e uniform look, il minimalismo è protagonista
Le variazioni di stile sul tema del grigio e sull’idea di uniform? Arrivano sempre da New York, in questo caso da Calvin Klein, dove il minimalismo del brand - enfatizzato dalla neo direttrice creativa Veronica Leoni - pervade anche i look delle celeb invitate in front row. Ecco quindi che la mise indossata da Sadie Sink traduce e alleggerisce l’idea dello suit gessato: camicia smanicata e pantalone sartoriale ampio a vita bassa + micro cintura in vita sono il perfect duo per indossare il completo maschile senza indossarlo davvero.
Sadie Sink partecipa alla sfilata Primavera/Estate 2027 di Calvin Klein durante la New York Fashion Week, l'11 settembre 2026 a New York - Credits: Getty Images
Stesso color mood ma in chiave ancor più minimal e molto più femminile per Alexa Chung. La fashion icon inglese con il suo look Calvin Klein chiude il cerchio sul tema uniform look con un abito longuette che ha tutte le carte in regola per essere una vera e propria divisa di stile.
Alexa Chung partecipa alla sfilata Calvin Klein RTW Primavera/Estate 2027 durante la New York Fashion Week, l'11 settembre 2026 a New York - Credits: Getty Images