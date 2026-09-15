Come abbinare gonne longuette e scarpe con tacco medio: 5 idee per i look moda autunno 2026

fashion 15 settembre 2026

Chi l’ha detto che le mezze misure sono difficili? Tra ispirazioni street style e idee shopping, ecco una guida (facile) alle scarpe giuste da abbinare con le gonne midi

Di Federica Caiazzo

Credits Getty Images

Messe via ciabattine e sandali, la moda Autunno 2026 accende i riflettori sulla sua styling combo per eccellenza: quella che vede protagonista la gonna midi e le scarpe della nuova stagione. Décolletées, slingback, stivali e mule entrano ufficialmente in scena, suggerendo infinite possibilità di styling per dare una nuova direzione alla sempre amata midi skirt. Obiettivo? Rispondere al fashion dilemma “come abbinare le gonne longuette con le scarpe tacco medio?” con una serie di look eleganti per stare al passo sia con i trend che con le giornate piene tra appuntamenti, spostamenti e corse contro il tempo. Tutte occasioni d’uso in cui occorre un alleato strategico: il tacco medio. A spianare la strada in fatto di ispirazione, naturalmente, sono le it-girl dello street style. È proprio partendo dai loro outfit che abbiamo stilato la nostra guida: 5 modi per abbinare gonne e scarpe midi e 5 look perfetti per l’autunno da replicare subito. La gonna a quadri con gli stivali neri: è (già) autunno nel cuore

Da sinistra: Credits Getty Images; Shopping: gonna Burberry, stivale Calvin Klein.

Tessuti quadrettati, principe di Galles, pied de poule: quando si parla di fantasie checked, le possibilità sono praticamente infinite. E tutte, puntualmente, lasciano riaffiorare la voglia di ricominciare a vestirsi a strati. Lo street style suggerisce di declinare questi motivi attraverso gonne longuette dall'allure leggermente rétro, quasi da educanda, con pinces, pieghe e plissé a rendere la silhouette ancora più interessante. Il risultato è ideale per il giorno, soprattutto quando il rigore della fantasia viene reinterpretato in chiave più urban con una giacca di pelle color cioccolato, una bandana annodata con nonchalance e una maxi-borsa pronta a contenere davvero tutto ciò che serve. Per tradurre l'ispirazione in chiave shopping, la scelta cade sulla gonna midi di Burberry, maison per eccellenza quando si parla di tessuti checked: dopotutto, il motivo tartan fa parte del dna stesso della casa britannica. Ai piedi, invece, gli stivali neri di Calvin Klein, con tacco kitten: un dettaglio che rende il look sufficientemente chic per l’ufficio e sufficientemente pratico per una lunga giornata in città. Gonna midi in pizzo avorio e slingback nere: nostalgia d'estate, ma con un twist

Da sinistra: Credits Getty Images; Shopping: gonna Sandro, slingback Celine

Siamo ancora in un territorio stilistico attraversato da reminiscenze estive. Il pizzo, del resto, conserva quella leggerezza e quella spensieratezza d'animo delle giornate luminose di cui – ammettiamolo - abbiamo già iniziato a sentire un po' di nostalgia. Non è un caso che lo street style rinunci ancora ben volentieri ai collant. La gonna midi in pizzo avorio viene così abbinata a slingback nere dal tacco medio, una scelta che rende il risultato finale più disinvolto e versatile. Sopra, una giacca di pelle affronta con il giusto atteggiamento le prime serate autunnali, aggiungendo al romanticismo del pizzo una dose aggiuntiva di carattere che evita qualsiasi effetto troppo lezioso. Nella shopping list entra la gonna di Sandro, nella nuance avorio. A completare il look, le slingback nere di Celine: un salto – quasi quantico – verso l'autunno alle porte, senza rinunciare del tutto alla leggerezza della bella stagione. La gonna longuette rosa e le mule nere: romanticismo con carattere

Da sinistra: Credits Getty Images; Shopping: gonna Dior, slingback Alaïa

Si respira romanticismo, certo. Ma di quello sofisticato, contemporaneo e tutt'altro che zuccheroso. Il merito è dell'animo bon ton della nuance rosa pastello, delicata e chic, che dona alla mise una vena di dolcezza senza rinunciare alla personalità. Lo street style ne esalta il carattere attraverso un abbinamento tanto semplice quanto riuscito: T-shirt bianca, candida e immacolata, gonna longuette rosa e accessori scelti con grande precisione. A fare la differenza sono soprattutto le scarpe: mule nere dal tacco medio che creano un contrasto deciso con la delicatezza della palette. Dalla teoria alla pratica, lo shopping ci esorta a sperimentare la gonna midi di Dior, dalla silhouette longuette e leggermente scampanata. Il tessuto prezioso illumina il look con la sua naturale lucentezza, mentre ai piedi entrano in scena le slingback nere di Alaïa: un must-have dall'allure senza tempo, reso ancora più irresistibile dal tacco stiletto di altezza contenuta. Gonna longuette nera e décolletées optical: il black & white è chic

Da sinistra: Credits Getty Images; Shopping: Fendi, Jacquemus

Il minimalismo chic si fa spazio nello street style partendo da uno dei capi più affidabili del guardaroba: la gonna midi nera. Con spacco o senza, aderente o leggermente svasata, è la tela bianca – anzi, nera – su cui costruire infinite combinazioni. Le it-girl scelgono di abbinarla a scarpe dal contrasto optical black & white, creando un gioco grafico audace ma, allo stesso tempo, perfettamente coerente con l'essenzialità del look. Per affrontare l'autunno in città, via il solito prevedibile blazer e spazio invece a sahariane e giacche a vento, perfette per donare alla mise uno spirito più urban, dinamico e contemporaneo. Un'idea da replicare partendo dalla gonna longuette di Fendi, classica e senza tempo: uno di quegli investimenti furbi che continuano a funzionare stagione dopo stagione. La nota da vera fashionista? Le décolletées di Jacquemus con tacco stiletto medio e contrasto ottico tra nero e bianco. Grafismo ai piedi, minimalismo nel cuore. Gonna longuette rossa e pump bianche: il mix che accende l'autunno

Da sinistra: Credits Getty Images; Shopping: gonna Valentino, pump Toteme