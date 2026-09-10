Questi raduni di auto d’epoca sono imperdibili

lifestyle 10 settembre 2026

Da Villa Pisani a Pebble Beach, passando per Chantilly e Hampton Court: gli appuntamenti che ogni anno riuniscono le collezioni private più importanti del mondo sono un appuntamento da non perdere

Di Matteo Dall’Ava

Dolomites Classic Run - Courtesy Press Office

Il primo settembre, sul prato all'inglese di Villa Pisani a Stra, ventidue automobili provenienti da alcune delle collezioni private più importanti del mondo sono state le protagoniste di una sorta di museo temporaneo. Un'Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1931, una Bentley Speed Six del 1928, una Miura P400. Era il punto di partenza della Dolomites Classic Run firmata Louis Vuitton, seicento chilometri di regolarità fino a Monza, arrivo il giorno dell'apertura del Gran Premio d'Italia e cena di gala al Castello Sforzesco. Ma quella che si è da poco concluso è solo il primo di una serie di appuntamenti (sempre più esclusivi) per gli appassionati d’auto d’epoca. Ecco un’agenda di raduni e rally disseminati tra Europa e Stati Uniti, da non perdere anche solo per i luoghi da sogno in cui si tengono.

Dolomites Classic Run - Courtesy Press Office

Chantilly, non solo gara Il prossimo, in ordine di tempo, è già alle porte. Domenica 13 settembre torna, per la settima edizione, Chantilly Arts & Élégance Richard Mille, nei giardini disegnati da Le Nôtre a nord di Parigi. Nato nel 2014 e organizzato in tandem con Peter Auto, la casa parigina che dagli anni Ottanta produce anche Le Mans Classic e il Tour Auto, il concorso alterna il Concours d'État, riservato a vetture storiche selezionate da una giuria internazionale, a una sfilata di concept car che guarda invece al futuro del design automobilistico. Il castello fa da quinta più che da semplice cornice: i suoi saloni ospitano nei giorni dell'evento anche esposizioni tematiche dedicate a marchi e carrozzieri storici, mentre nel parco prende forma un garden party che chiude la giornata prolungando l'atmosfera del concorso ben oltre l'ultima vettura giudicata.

Chantilly Arts & Élégance Richard Mille - Courtesy Press Office

La settimana di Monterey Il cuore della stagione americana resta la penisola di Monterey, in California, dove dal 12 al 16 agosto si concentrano quattro appuntamenti diversi. Il Rolex Monterey Motorsports Reunion, sul circuito di Laguna Seca, è l'unico dove le vetture storiche corrono davvero invece di sfilare. A pochi chilometri, il Pebble Beach Tour d'Elegance presented by Rolex porta duecento automobili lungo un percorso a otto attraverso il Del Monte Forest. Il legame tra la manifattura ginevrina e la manifestazione risale al 1997 per il Concours e al 2001 per il Reunion, con il titolo assegnato dal 2010: nel 2026 si è celebrato il venticinquesimo anniversario della partnership. Nella stessa settimana si tiene anche The Quail, A Motorsports Gathering, che dal 2023 porta nel proprio nome quello di un gruppo alberghiero di lusso, segno di quanto la formula si sia ormai estesa oltre orologeria e moda.

Rolex Monterey Motorsports Reunion - Courtesy Press Office

Hampton Court e la City di Londra Nel Regno Unito la stagione si è già chiusa, ma vale la pena segnarsi le date per l'anno prossimo. Il Concours of Elegance, sostenuto da A. Lange & Söhne, ha occupato per tre giorni i giardini di Hampton Court Palace; la manifattura sassone presenta anche una versione tedesca del format, che si tiene in luglio sul Tegernsee, in Baviera. A giugno, invece, è Montres Breguet a firmare il London Concours, garden party automobilistico ospitato dal 2019 nei giardini della Honourable Artillery Company, nel cuore della City, con un centinaio di vetture private riunite per l'occasione.

Concours of Elegance - Courtesy Press Office

Un rally al femminile da Parigi a Saint-Tropez Tra fine maggio e inizio giugno si corre invece il Rallye des Princesses Richard Mille, gara di regolarità interamente femminile nata nel 1999 sulle tracce dello storico percorso Paris-Saint-Raphaël. La venticinquesima edizione, tra il 23 e il 28 maggio, ha portato un centinaio di equipaggi da place Vendôme a place des Lices a Saint-Tropez, per oltre milleseicento chilometri passando per Troyes, Vichy, Aix-les-Bains e Nîmes.

Rallye des Princesses Richard Mille - Courtesy Press Office