Quella frase di Tom Cruise su Kate alla prima di Digger

Di Marta Perego

La nuova sfida di Tom Cruise non prevede aerei a cui aggrapparsi, salti nel vuoto o inseguimenti impossibili. Questa volta la sfida è diventare irriconoscibile.

In Digger, il nuovo film di Alejandro González Iñárritu, nelle sale dal 1 ottobre, Cruise è Digger Rockwell, miliardario del petrolio arrogante, egocentrico e grottesco che contribuisce a provocare una catastrofe ambientale e poi cerca di convincere il mondo di esserne il salvatore. Pancia, calvizie, lineamenti trasformati dalle protesi: a 64 anni Cruise smonta proprio quell'immagine atletica e invincibile che ha costruito in oltre quarant'anni di carriera. Cruise aveva visto Amores perros alla sua uscita, nel 2000, e aveva raccontato di aver aspettato per circa 25 anni l'occasione di lavorare con Iñárritu. Quando finalmente arriva Digger, il regista non gli manda semplicemente una sceneggiatura: i due si incontrano e trascorrono diversi giorni a leggerla e discuterla insieme.

Sei ore di trucco

Digger non è modellato su un personaggio realmente esistito. Cruise lo costruisce pezzo dopo pezzo, lavorando sulla voce, sul corpo, sul modo di muoversi e naturalmente sull'aspetto. Per trasformarlo, il maestro delle protesi Kazu Hiro parte dalle fotografie dei petrolieri texani degli Anni '20 e dai ritratti di Yousuf Karsh. Cruise viene sottoposto a una scansione 3D e vengono elaborati tre diversi design del personaggio, con protesi capaci di modificarne completamente i lineamenti senza limitarne l'espressività.

All'inizio il trucco richiede circa sei ore. Cruise, però, lavora insieme con la squadra per perfezionare il processo fino a portarlo a meno di un'ora. A protesi e calvizie si aggiungono imbottiture per modificare il corpo e costumi che contribuiscono alla trasformazione.

Stivali da cowboy John Lobb, cappello Stetson, abiti ispirati ai veri magnati del petrolio americano. La costumista Jacqueline West racconta che, quando Cruise indossa tutto per la prima volta, esce dalla tenda e improvvisamente cammina in maniera diversa.

"Non ho mai avuto un personaggio che mi abbia sfidato in questo modo - racconta Cruise - ho dovuto attingere a tutta la mia esperienza, a tutto quello che ho imparato negli anni e in ogni film che ho fatto".