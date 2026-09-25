Skincare d'autunno: 4 semplici step per il cambio di stagione

Beauty 25 settembre 2026

Le temperature in ribasso e l'aria più asciutta impongono anche una nuova routine per la pelle. Ecco tutte le dritte da seguire

Di Valentina Bottoni

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L'autunno è il momento perfetto per un reset: non solo del guardaroba ma anche dell'armadietto del bagno. Le formule più leggere e purificanti, adatte al caldo intenso, cedono il passo a prodotti effetto cocoon, più idratanti e nutrienti, perfetti per donare comfort alla pelle che, con il cambio del clima, può risultare più tesa, secca e arrossata. L'arrivo dell'autunno segna anche un grande ritorno degli esfolianti, che in estate subiscono uno stop proprio perché possono foto sensibilizzare. Ora, invece, è il momento giusto per tirare fuori dal cassetto retinolo, acido glicolico & co., da usare però sempre la sera, indossando l'SPF la mattina successiva (perché dal sole bisogna schermarsi sempre, anche in inverno). Prendersi cura della barriera cutanea stimolando al tempo stesso il turnover cellulare è il modo perfetto per accompagnare l'epidermide in questo momento di transizione, assicurandosi che appaia al meglio, ossia morbida elastica e luminosa anche nei mesi a venire. L'idratazione inizia con la detersione In estate, complice l'umidità, la pelle tende a trattenere maggiormente l'idratazione così come a produrre più sebo, che può occludere i pori spingendoci a utilizzare formule leggere e rinfrescanti. In autunno, tutto cambia: l'aria fresca è di solito più asciutta e può disidratare l'epidermide facendo del cambio di stagione un momento un po' problematico, specialmente per le epidermidi più sensibili e delicate. Motivo per cui aggiornare la skincare, puntando su ingredienti più ricchi, è una buona idea. A partire dalla detersione: schiume e gel con attivi sgrassanti vanno sostituiti da burri struccanti e cleanser in crema, arricchiti con ingredienti come ceramidi, squalano e acido ialuronico, che permettono di rimuovere make-up e impurità con dolcezza, senza stressare la cute. Per una detersione in due step, Take The Day Off Cleansing Balm di Clinique è un balsamo struccante delicato che, una volta massaggiato, si trasforma in olio e rimuove velocemente il trucco, anche waterproof, da viso e occhi. Rêve de Miel Face and Body Ultra Rich Face Gel di Nuxe è un gel detergente delicato a base di estratto di miele che dona comfort e rafforza la barriera cutanea.

Da sinistra: Nuxe, Rêve de Miel Face and Body Ultra Rich Face Gel; Clinique, Take The Day Off Cleansing Balm - Courtesy Press Office

Sieri e latti per rafforzare la barriera cutanea Quando fa freddo e la pelle è molto secca e tesa, prima della crema vera e propria è d'aiuto stendere una lozione, che sia il classico siero, un latte o un'essenza, leggera ma nutriente, in grado di creare sulla pelle un doppio strato di idratazione. Anche chi non ama le texture molto untuose sarà in grado di apprezzarla, perché le formule di ultima generazione combinano ingredienti intensamente idratanti a una consistenza leggerissima, che non appesantisce, ma risulta confortante come un balsamo. È il caso di Rice Lipids Ectoin Microemulsion di The Ordinary, emulsione dalla texture impalpabile che dona alla pelle un aspetto luminoso grazie al mix di lipidi del riso, olio di jojoba ed ectoina idratanti ed emollienti. Glazing Milk di Rhode è un'essenza altamente nutriente dalla texture lattiginosa, che lascia la pelle idratata e luminosa, aiutando al contempo a ridurre il rossore e a rafforzare le funzionalità della barriera cutanea nel tempo.

Da sinistra: The Ordinary, Rice Lipids Ectoin Microemulsion; Rhode, Glazing Milk - Courtesy Press Office

Crema, morbida e avvolgente come un pullover di cashmere Ora che la temperatura è cambiata, anche le pelli grasse apprezzeranno un idratante dalla texture più ricca, in grado di nutrire al punto giusto. Anche chi tende a diventare lucido o soffre di acne, infatti, non può esimersi dall'utilizzare la crema, pena la disidratazione che può portare con sé irritazione e rossore. Le cuti secche, invece, possono finalmente indulgere in formule intensamente nutrienti e lenitive, da utilizzare sia al mattino che la sera, magari insieme a un olio, per rafforzarne l'effetto idratante. Resveratrol Lift Firming Cashmere Cream di Caudalie ha una formula sensoriale e avvolgente, arricchita da peptidi d'Uva Pro-Collagene, Resveratrolo di vite e acido ialuronico che rassoda e nutre. Pro-Collagen Peptide Plumping Intensive Moisturizer di Paula's Choice è una crema gel ricca e non grassa, che racchiude il complesso 3x Peptidi Pro-Collagene, rimpolpante e intensamente idratante.

Da sinistra: Paula's Choice, Pro-Collagen Peptide Plumping Intensive Moisturizer; Caudalie, Resveratrol Lift Firming Cashmere Cream - Courtesy Press Office

Stimolare il turnover cellulare con gli attivi giusti Vanno sospesi durante l'estate, quando l'irradiazione maggiore e i week-end al sole possono portare a sviluppare discromie e macchie scure. Ora, invece, tornano protagonisti: i trattamenti a base di attivi esfolianti, aiutano oltretutto a rigenerare la pelle dopo l'estate. Acido glicolico e retinolo sono indicati in particolare per le pelli mature e pigmentate perché, aiutando a eliminare le cosiddette cellule morte, rivelano un viso più luminoso, attenuando l'aspetto di linee sottili, rughe e macchie. Se si utilizzano per la prima volta il consiglio è quello di inserirli nel proprio regime di bellezza in modo graduale, per essere sicuri che siano ben tollerati. Chi, invece, è già un veterano, può reinserirli nella routine serale, facendoli seguire dall'SPF il mattino successivo. Tri-Retinoid-Serum di Miamo è un trattamento notte multi-correttivo studiato per supportare i processi di rigenerazione cutanea che si attivano durante il riposo: aiuta a contrastare i principali segni dell’invecchiamento, contribuendo a levigare le rughe, affinare la texture cutanea e migliorare l’aspetto della pelle. Collagen + Retinol Gua Sha Cream di Anua è una crema a base di retinolo, collagene e peptidi che affina la texture di viso e collo; in più, lo speciale applicatore a forma di gua-sha, permette di eseguire un massaggio tonificante durante la stesura del prodotto.