Tutti i trucchi per attenuare le macchie scure di fine estate

Piccole come lentiggini oppure più estese, le macchie scure sono un inestetismo molto comune e diffuso: diventano più evidenti alla fine dell'estate, specialmente se non si è stati molto ligi con l'applicazione dell'SPF. Così, guardandosi allo specchio al rientro delle ferie, la pelle può risultare disomogenea. La buona notizia è che sono molti i trattamenti, da eseguire a casa così come nello studio del medico estetico, che permettono di attenuare l'aspetto delle macchie. Se cancellarle in modo definitivo, però, a volte non è possibile (la pelle, infatti, possiede una sorta di memoria che le porta a riformarsi) una buona routine di skincare, unita a un uso rigoroso del foto protettore, permetterà di renderle decisamente meno evidenti.

Macchie scure, cosa sono e da cosa sono provocate

Compaiono di solito quando la pelle è matura, ma non solo: molto dipende da come ci si è comportati al sole. Se, infatti, non si mette l'SPF è possibile che melasma e lentigo facciano la loro comparsa anche prima degli 'anta'. Un'esposizione selvaggia, così come l'uso di farmaci fotosensibilizzanti (come la pillola, per esempio) possono indurre ad accumuli localizzati in genere su viso, mani e décolleté di melanina, il pigmento responsabile della colorazione della pelle. Se il melasma, legato a fattori ormonali e infiammatori, ha in genere un aspetto più esteso e irregolare e può interessare fronte, guance e labbro superiore, le lentigo solari, più piccole e circoscritte, sono provocate proprio dall'esposizione ai raggi UV e possono comparire ovunque, incluse braccia e schiena.

L'importanza della protezione solare

Lo si ripete spesso, eppure farlo ancora una volta non guasta: la prima difesa dalle macchie scure è proprio l'uso del foto protettore, anche in città, e persino quando il cielo è nuvoloso, dato che i raggi UV filtrano comunque. Questo non significa, naturalmente, demonizzare il sole, fonte di vita, buonumore e benessere, fondamentale per sintetizzare la preziosa vitamina D, ma semplicemente di adottare abitudini che ci permettano di godere delle belle giornate in modo sicuro. Lato cosmetico, ci vengono in aiuto prodotti formulati appositamente per schermare il viso e prevenire o trattare al tempo stesso le macchie. Uniscono filtri molto alti a ingredienti depigmentanti e sono perfetti sia per chi desidera prevenirne la formazione che per schiarire quelle già formate.