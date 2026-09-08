Messy oppure ultra-flat: a ognuna la sua coda bassa

È nella sua apparente semplicità che risiede il segreto del suo successo: pochi gesti bastano per trasformare la coda bassa in un look sofisticato e sempre attuale, scelto da celebrità, passerelle e influencer di tutto il mondo. Perfetta da sfoggiare per celebrare la fine dell'estate, ma anche l'arrivo dell'autunno, questa pettinatura si presta a creare acconciature romantiche, ad esempio sfruttando accessori con cui decorare la chioma, oppure minimaliste, puntando su una piega ultra precisa.

La coda bassa valorizza in particolare i volti ovali e allungati, ma si adatta a ogni forma, perché si può permettere di rimodulare i volumi semplicemente allentando o stringendo l'elastico. Il risultato finale, per tutti, è che slancia la figura e restituisce uno stile raffinato, ma semplice. A seconda dell'occasione, o dell'umore, si può scegliere una coda messy, cioè morbida e leggermente spettinata, con ciocche libere intorno al viso per un look casual, oppure chic effetto ultra-flat, con riga in mezzo e capelli tiratissimi, per le occasioni più formali.

La coda bassa versione messy di Bella Hadid

L'ultima ad avere sdoganato la versione messy in vista del rientro dalle vacanze è Bella Hadid, che sui social ha mostrato un’acconciatura dall'estetica dolce e romantica. La sua è una coda morbida, grazie alle ciocche lasciate libere e ondulate: né l'effetto plastico dei boccoli, né quello stropicciato delle beach waves. E poi ha un'allure romantica, grazie alle decorazioni a tema floreale che si alternano tra le ciocche, uno spunto da sfruttare anche in autunno per donare tridimensionalità e colore, magari utilizzando piccoli charms al posto dei fiori, mollette, elastici e fermagli in nuance leggere, oppure più accese, per un effetto sparkling.

Per realizzare la coda bassa messy è necessario iniziare a lavorare sui capelli asciutti, creando leggere onde con una piastra o un ferro, e realizzare una riga naturale morbida o leggermente decentrata. Poi si iniziano a raccogliere i capelli senza tirarli e a portarli verso la nuca usando le dita, invece della spazzola, lasciando un po' di morbidezza sulla sommità della testa. Infine, si fissa la coda con un elastico sottile, allentando leggermente alcuni ciuffi ed estraendo qualche ciocca sottile intorno al viso e alle tempie. Infine, un goccio di olio solo sulle punte, per un effetto equilibrato, tra volume leggero sulla parte superiore e lunghezze morbide e vissute.