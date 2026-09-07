Trucco vedo-non-vedo, come realizzarlo per valorizzare il viso in trasparenza

C'è, ma non si nota. Perché esalta i tratti senza camuffarli sotto strati di fondotinta e correttore coprenti. Ecco perché è il trucco perfetto per chi desidera avere un aspetto curato in pochi minuti, senza dover per forza armonizzare un arcobaleno di tonalità su occhi, guance e labbra. Minimalista e sofisticato, il no-make-up make-up, come viene chiamato in inglese, è perfetto a ogni età perché punta semplicemente ad attenuare l'aspetto di occhiaie e macchie, utilizzando il colore per valorizzare il viso in modo discreto. Il fatto che non sia vistoso, però, non significa che non richieda qualche accorgimento per la sua realizzazione, dalla stesura ai prodotti da utilizzare.

Preparare la pelle grazie a una skincare efficace

Detergere, esfoliare e idratare sono gesti fondamentali per dare all'epidermide un aspetto morbido e levigato. È la skincare, infatti, l'unico primer che farà sì che ogni prodotto che si applica, dalla BB cream al blush, si fonda alla perfezione con l'incarnato, apparendo radioso e naturale al tempo stesso. Se la base è curata, infatti, basterà utilizzare solo una minima quantità di prodotto per sfumare macchie e piccole imperfezioni. Che non devono per forza sparire ma, semplicemente, risultare meno evidenti. Il trucco vedo-non-vedo, infatti, esalta il viso in trasparenza, senza cancellarne la texture.