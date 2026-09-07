Trucco vedo-non-vedo, come realizzarlo per valorizzare il viso in trasparenza

C'è, ma non si nota. Perché esalta i tratti senza camuffarli sotto strati di fondotinta e correttore coprenti. Ecco perché è il trucco perfetto per chi desidera avere un aspetto curato in pochi minuti, senza dover per forza armonizzare un arcobaleno di tonalità su occhi, guance e labbra. Minimalista e sofisticato, il no-make-up make-up, come viene chiamato in inglese, è perfetto a ogni età perché punta semplicemente ad attenuare l'aspetto di occhiaie e macchie, utilizzando il colore per valorizzare il viso in modo discreto. Il fatto che non sia vistoso, però, non significa che non richieda qualche accorgimento per la sua realizzazione, dalla stesura ai prodotti da utilizzare.
Preparare la pelle grazie a una skincare efficace
Detergere, esfoliare e idratare sono gesti fondamentali per dare all'epidermide un aspetto morbido e levigato. È la skincare, infatti, l'unico primer che farà sì che ogni prodotto che si applica, dalla BB cream al blush, si fonda alla perfezione con l'incarnato, apparendo radioso e naturale al tempo stesso. Se la base è curata, infatti, basterà utilizzare solo una minima quantità di prodotto per sfumare macchie e piccole imperfezioni. Che non devono per forza sparire ma, semplicemente, risultare meno evidenti. Il trucco vedo-non-vedo, infatti, esalta il viso in trasparenza, senza cancellarne la texture.
TWP SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Una base trasparente e glowy
Per iniziare, bisogna perfezionare la pelle grazie a prodotti dalla texture leggera, dotati di una coprenza medio-bassa. Perfette le skin tint, idratanti e luminose, che non devono per forza essere stese su tutto il viso, ma solo dove ce n'è davvero bisogno, sfumando attentamente con il pennello (o con le dita, per chi lo preferisce). Chi non desidera ricorrere neppure a una crema colorata, può utilizzare invece solo il correttore o, in alternativa, prodotti ibridi tra skincare e make-up che mescolano ingredienti che fanno bene alla pelle a pigmenti colorati: è il caso di alcune creme per il contorno occhi, pensate per chi, con un solo gesto, desidera idratare e attenuare l'aspetto di occhiaie e discromie.
Per una resa davvero naturale, inoltre, meglio evitare di opacizzare eccessivamente il viso, perché la pelle, per sua natura, non è mai matte: chi ha una cute che tende a diventare lucida, per esempio nell'area di fronte, naso e mento, può fissare il trucco con una polvere leggera, dalla texture satinata. Per donare un tocco glow, infine, funzionano i prodotti dalla consistenza di un balsamo idratante, privi di riflessi metallizzati o glitter.
Vetements SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Terracotta Joli Teint di Guerlain è una crema colorata che sublima e rimpolpa l'incarnato, regalando un effetto sunkissed: ha una texture leggera e idratante, che si sfuma facilmente con le dita. Trattamento Occhi Correttore Illuminante di Patyka corregge le occhiaie blu e viola grazie a pigmenti che uniformano istantaneamente il contorno occhi, illuminando lo sguardo grazie al mix di caffeina, rivitalizzante e anti-stress ed estratto di acmella, che contribuisce a distendere visibilmente i tratti. Baume Essentiel di Chanel è un balsamo illuminante e idratante da applicare a piccoli tocchi sul viso per un effetto radioso e naturale.
Guerlain, Terracotta Joli Teint; Patyka, Trattamento Occhi Correttore Illuminante; Chanel, Baume Essentiel - Credits: Courtesy Press Office
Per restituire profondità, sì a sfumature discrete
La regola d'oro per una buona riuscita del trucco vedo-non-vedo è, appunto, che deve risultare presente e impercettibile al tempo stesso. Dopo aver perfezionato l'incarnato, dunque, è il momento di restituire definizione ai tratti grazie a pigmenti colorati, da scegliere rigorosamente liquidi o in crema. La tonalità giusta (la cui scelta dipende, naturalmente, dalla propria carnagione) può essere utilizzata su occhi, guance e labbra per creare un elegante effetto monocromatico. Sulle labbra funzionano bene le tonalità my lips but better, che si avvicinano al colore naturale della bocca. Sta a ognuna, infine, decidere se applicare o meno il mascara: da Sabrina Carpenter a Zendaya, sono molte le star, di recente, ad essersi mostrate sul red carpet con ciglia al naturale. Chi non rinuncia a sottolineare lo sguardo, però, può puntare sul marrone, perfetto per donare un tocco soft e curato.
Zendaya - Credits: Getty Images
Dolci Makeup Blush di Armani è un blush in stick dalla formula cream-to-powder, pensato per essere applicato su viso e labbra disponibile in una palette di tonalità gourmand, dall'albicocca al caramello. Il Balsamo Labbra di Le Rouge Français, con olio di cocco, jojoba e mandorle dolci, nutre e ripara le labbra regalando un finish lucido e una sfumatura naturale. Clean Lash Mascara di Merit Beauty ha una formula tubing che avvolge le ciglia donando volume e definizione al tempo stesso.
Le Rouge Français, Balsamo Labbra; Armani, Dolci Makeup Blush; Merit Beauty, Clean Lash Mascara - Credits: Courtesy Press Office