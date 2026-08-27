Riposate e abbronzate: ecco il trucco giusto per splendere oltre l'estate 

Ora che il colorito spento e pallido dell'inverno ha lasciato il posto a una tonalità calda e dorata sul viso, le ombre scure sotto gli occhi sono meno evidenti e il volto sembra come riprendere vita: è il potere trasformativo della tintarella, che durante l'anno si cerca in ogni modo di simulare attraverso il trucco e, quando finalmente compare naturalmente dopo il mare, si desidera non sparisca più.
Finché si è ancora in vacanza, c’è la possibilità di stimolare ogni giorno la melanina; una volta rientrati, invece, l'obiettivo è non solo quello di esaltare al massimo l'abbronzatura, ma soprattutto di evitare che scompaia più in fretta del dovuto. La buona notizia è che il trucco è un alleato prezioso in entrambi i casi, a patto di utilizzare i prodotti giusti.
Gel traslucidi e gocce dorate al posto del fondotinta
Quando la pelle reagisce ai raggi UV assumendo una delicata tonalità terracotta, sembra quasi che il viso cambi come per magia: al posto dell'aspetto un po' stanco che si aveva prima della partenza, allo specchio ci si vede più distesi e riposati (certo aver trascorso qualche giorno di relax, naturalmente, aiuta). Si smette di cercare fondotinta e correttore e, al loro posto si desidera solo una base leggera, in grado di esaltare ancora di più l'abbronzatura in modo naturale, senza appesantire.
L'ideale, infatti, è evitare prodotti coprenti, che nascondo la texture della cute, per applicare, invece, gel e acque colorate dalla texture traslucida. Questi prodotti sono veri e propri booster del colorito: dall'aspetto iniziale molto scuro, una volta stesi si sfumano facilmente, depositando un velo di pigmento luminoso, effetto acquerello. Proprio grazie alla loro trasparenza, si adattano facilmente a tutte le tonalità di pelle e sono perfetti per accompagnare le varie fasi della tintarella senza mai risultare 'stonati'.
Tanning Gel Enhancer di Diego DallaPalma è un sublimatore dell'abbronzatura in gel, dalla texture fresca e ultra sottile: arricchito con attivi idratanti e protettivi, regala un effetto sunkissed universale e naturale. Tea to Tan Face & Body di By Terry è una bruma a base d'acqua che dona alla pelle una tonalità bronzy, naturale e radiosa: la texture leggera e fresca si asciuga rapidamente fondendosi con la pelle, offrendo un'applicazione uniforme e priva di striature. Sunkissed Bronzing Serum Drops di Weleda può essere usato da solo oppure mixato alla crema idratante per ravvivare l'incarnato e intensificare la tintarella.
Diego Dalla Palma, Tanning Gel Enhancer; By Terry, Tea to Tan Face & Body; Weleda, Sunkissed Bronzing Serum Drops - Credits: Courtesy Press Office
Terre umide, alleate di un glow naturale
Per intensificare o, semplicemente, esaltare l'abbronzatura, impossibile non ricorrere al bronzer. Se, nel corso dell'anno, aiuta a scaldare il colorito, quando la pelle assume una sfumatura naturalmente dorata permette di valorizzarla ancora di più. A patto di scegliere formule idratanti, in grado di fondersi alla perfezione con l'incarnato senza apparire pesanti e opache.
Meglio scegliere il pigmento più adatto al tono della propria pelle e stenderlo su attaccatura dei capelli, zigomi e sulla linea della mandibola ricorrendo a tonalità dal sottotono caldo, che simulano appunto l'effetto dei raggi del sole. Per un gesto due-in-uno, poi, si può puntare sul cosiddetto 'blonzer', ibrido tra blush e bronzer, dalla sfumatura rosata o pesca, perfetto per scaldare e illuminare il viso al tempo stesso, con un solo, semplice gesto. Per una stesura impeccabile, priva di segni di demarcazione o striature, bisogna assicurarsi infine di sfumare il prodotto con cura, aiutandosi anche con l'apposita spugnetta.
Laguna Bronzing Cream di Nars è una terra in crema dalla formula setosa che si fonde perfettamente con la pelle donando un finish naturale e radioso, che dura a lungo. Bronze Balm di Merit Beauty, dal pratico formato stick che consente una stesura di precisione, ha una formula leggera e modulabile che regala un effetto naturalmente abbronzato. Plume Blush Ambre Rouge Fumé di Violette_FR è un blush dall'intensa sfumatura terracotta, perfetto sulla carnagione già abbronzata: la sua innovativa texture da crema a polvere permette di depositare un tocco di colore effetto blurred che scalda immediatamente l'ovale.
Nars, Laguna Bronzing Cream; Merit Beauty, Bronze Balm; Violette_FR, Plume Blush Ambre Rouge Fumé - Credits: Courtesy Press Office
Ombretto liquido per esaltare lo sguardo
Sulla pelle molto chiara, a volte l'ombretto colorato può sembrare too much: quando il viso è finalmente colorito, invece, un velo di colore a incorniciare gli occhi è proprio quello che ci vuole per creare il perfetto summer look, ideale anche per esaltare l'abbronzatura. Al posto dei toni caffelatte o del nero, che finirebbero per indurire i tratti e spegnere l'incarnato, meglio puntare su tonalità metallizzate e shimmery, dal bronzo al verde smeraldo. Perché abbiano un aspetto naturale vanno stesi i pigmenti, cremosi e idratanti, direttamente con le dita. Un accorgimento che, oltre a rendere più veloce il trucco, permette anche di massimizzare la luminosità dell'ombretto.
Eye Tint di Giorgio Armani è un ombretto liquido dall'innovativa formula a base d'acqua, leggera e long lasting, che garantisce un finish no-feel confortevole e leggero. Absolute Stay Eye Shadow di Naj Oleari Beauty è un ombretto in stick che si sfuma facilmente e, una volta asciutto, rimane impeccabile tutto il giorno. Lid Lustre di Victoria Beckham Beauty è un ombretto in crema che dona una lucentezza eterea e un colore intenso: infuso con veri cristalli di quarzo ialino, ha una formula idratante e confortevole sulle palpebre.
Giorgio Armani, Eye Tint; Naj Oleari Beauty, Absolute Stay Eye Shadow; Victoria Beckham Beauty, Lid Lustre - Credits: Courtesy Press Office