Riposate e abbronzate: ecco il trucco giusto per splendere oltre l'estate 

Ora che il colorito spento e pallido dell'inverno ha lasciato il posto a una tonalità calda e dorata sul viso, le ombre scure sotto gli occhi sono meno evidenti e il volto sembra come riprendere vita: è il potere trasformativo della tintarella, che durante l'anno si cerca in ogni modo di simulare attraverso il trucco e, quando finalmente compare naturalmente dopo il mare, si desidera non sparisca più.

Finché si è ancora in vacanza, c’è la possibilità di stimolare ogni giorno la melanina; una volta rientrati, invece, l'obiettivo è non solo quello di esaltare al massimo l'abbronzatura, ma soprattutto di evitare che scompaia più in fretta del dovuto. La buona notizia è che il trucco è un alleato prezioso in entrambi i casi, a patto di utilizzare i prodotti giusti.

Gel traslucidi e gocce dorate al posto del fondotinta

Quando la pelle reagisce ai raggi UV assumendo una delicata tonalità terracotta, sembra quasi che il viso cambi come per magia: al posto dell'aspetto un po' stanco che si aveva prima della partenza, allo specchio ci si vede più distesi e riposati (certo aver trascorso qualche giorno di relax, naturalmente, aiuta). Si smette di cercare fondotinta e correttore e, al loro posto si desidera solo una base leggera, in grado di esaltare ancora di più l'abbronzatura in modo naturale, senza appesantire.

L'ideale, infatti, è evitare prodotti coprenti, che nascondo la texture della cute, per applicare, invece, gel e acque colorate dalla texture traslucida. Questi prodotti sono veri e propri booster del colorito: dall'aspetto iniziale molto scuro, una volta stesi si sfumano facilmente, depositando un velo di pigmento luminoso, effetto acquerello. Proprio grazie alla loro trasparenza, si adattano facilmente a tutte le tonalità di pelle e sono perfetti per accompagnare le varie fasi della tintarella senza mai risultare 'stonati'.

Tanning Gel Enhancer di Diego DallaPalma è un sublimatore dell'abbronzatura in gel, dalla texture fresca e ultra sottile: arricchito con attivi idratanti e protettivi, regala un effetto sunkissed universale e naturale. Tea to Tan Face & Body di By Terry è una bruma a base d'acqua che dona alla pelle una tonalità bronzy, naturale e radiosa: la texture leggera e fresca si asciuga rapidamente fondendosi con la pelle, offrendo un'applicazione uniforme e priva di striature. Sunkissed Bronzing Serum Drops di Weleda può essere usato da solo oppure mixato alla crema idratante per ravvivare l'incarnato e intensificare la tintarella.