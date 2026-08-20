Fragranze d'autunno: ecco come ci profumeremo nella nuova stagione

Per gli appassionati di fragranze, la fine dell'estate è il momento perfetto per fare il cambio del guardaroba olfattivo e indossare note più delicate così come avvolgenti, in sintonia con la temperatura più fresca e la natura che cambia di conseguenza. Dato che, oltretutto, in settembre si svolge una delle kermesse più interessanti della cosmesi, la Milano Beauty Week, la voglia di sperimentare composizioni nuove si intreccia alla curiosità per le molte novità e iniziative in programma nella settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere, dal 16 al 20 settembre.

In questa occasione, un appuntamento da segnare in agenda soprattutto chi ama scoprire nuove maison è Esxence Boutique (a palazzo Bovara, dal 19 al 20 settembre) evento che offre ad alcuni dei brand già presenti a Esxence - la fiera dedicata alla profumeria artistica che ha avuto luogo lo scorso giugno - l'occasione di raccontarsi al pubblico, condividendo al tempo stesso la propria storia e l'ispirazione dietro le diverse creazioni. Nel corso dell'attivazione è poi possibile partecipare a Sogni di Natura, progetto nato su iniziativa di Cosmoprof Worldwide Bologna, Musei Civici d'Arte Antica e Italian Perfumery Institute, che mescola arte, natura e profumeria, dando vita a un'esperienza immersiva ispirata alle atmosfere poetiche della Sala Boschereccia - parte delle Collezioni Comunali d'Arte del capoluogo emiliano - illustrata a tempera nel 1797 da Vincenzo Martinelli e Giuseppe Valiani con motivi che ricreano un giardino verdeggiante.

Proprio a Esxence, la rassegna che quest'anno (lo scorso giugno) ha ospitato oltre 400 brand provenienti da più di 40 Paesi, ha permesso di delineare le più significative tendenze del settore, nel corso di un'edizione dedicata alla capacità della profumeria di trascendere l'olfatto, per trasformarsi in un'esperienza in grado di coinvolgere tutti sensi.

Richiamo al gusto: vaniglia, riso e latte

Emerge un forte richiamo al gusto, declinato nella scelta di ingredienti ispirati proprio alla gastronomia, anche se mai stucchevoli. Oltre alla vaniglia, assoluta superstar, hanno avuto grande successo, infatti, note calde e confortanti, come quelle di riso e latte. Protagoniste assolute di molte composizioni, colpiscono per la loro tenerezza, che rimanda all'infanzia. Per chi desidera sperimentarle sulla pelle, Fleur de Lait di Miu Miu mescola latte di cocco e mango alle sfaccettature albicocca dei petali d’Osmanto, creando un melange fresco e cremoso al tempo stesso.

White Rice di D'Annam omaggia invece il jasmine rice, simbolo del Vietnam, abbinando note di riso a un cuore floreale di gelsomino, muschio bianco e fava tonka. Anche Very Bad Rice di Versatile Paris si apre con la morbidezza amidacea e delicata del riso al vapore, pulita e familiare, per poi svelare un cuore di sesamo tostato, dorato e nocciolato, che si stempera in un fondo lattiginoso, morbido e avvolgente.