Come abbinare i pantaloni bianchi a settembre? 3 styling per indossarli anche in autunno

fashion 17 settembre 2026

I pantaloni bianchi continuano a essere alleati super fashion, anche oltre l’estate. Basterà abbinarli con i pezzi giusti, si fa così

Di Valeria Boraldi

Street style - Credits: Getty Images

L’estate è praticamente terminata e arriva un po’ di nostalgia. Come fare a combatterla? Certamente indossare capi estivi (e che ancora non riusciamo ad abbandonare) è una buona soluzione. Un esempio? I pantaloni bianchi, pronti a farci vivere le giornate settembrine all’insegna del candore. Ma come indossarli in autunno, senza rischiare di essere off-season? Basterà combinarli con i pezzi giusti. Ecco 3 idee di styling per abbinare i pantaloni bianchi a settembre in modo cool e ricercato. Pantaloni bianchi con trench corto

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Il capo che non può mancare quando le giornate autunnali bussano alla porta è senza dubbio il trench. Il capospalla dallo spirito british è da sempre parte del daily wear delle fashioniste più attente. E quando è mini è ancora più accattivante. Perfetto da abbinare ai pantaloni bianchi per creare mise raffinate e dall’eleganza rilassata. Color ocra, tasconi a vista e maniche arrotolate: così il trench fa le veci di un camicione e spicca su jeans modello Capri e sandali che non vogliono lasciare andare l’estate. Una combo ideale per quando il meteo è incerto, ma lo stile no. Iconica ed essenziale la cintura in vita annodata a fiocco. Abbottonato, nel suo stile iper pulito unisce avorio e bianco in un look delicato in cui pantaloni morbidi e ampi cadono su décolletées neutre passepartout in tinta. Il tocco urban? La maxi fascia che cinge la vita in plastica trasparente. Un trench corto color caffè è invece ideale per look comfy&cozy in combo con mocassini neri in pelle. Pantaloni bianchi e stivali (o stivaletti)

Street style - Credits: Getty Images

Con l’arrivo dell’autunno i tanto amati boots tornano protagonisti. E abbinati ai pantaloni bianchi regalano alla figura un effetto da Country Club super ricercato. Trousers off-white cadono leggeri su stivaletti sporty marroni in suede per un daily wear comodo e raffinato. Sopra, un giubbino in stile cowboy con frange - ideale quando l’aria si fa frizzante - dona all’ensemble un tocco strong. Sotto, una maglietta bianca per quando l’estate si fa ancora sentire nelle giornate in città. Il mood da cavallerizza si riprende la scena con pantaloni bianchi ampi dal taglio sartoriale infilati in stivali alti, marroni e con lacci, che sembrano rubati dall’armadio di un lord Inglese. Non mancano, infatti, giacca e gilet gessati per un look mannish dall’eleganza senza tempo. Più contemporanea l’unione di un capospalla a trapezio e bermuda di jeans su stivali alti e neri in vernice. Per un outfit cool ed effortlessly chic. Pantaloni bianchi e blazer

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