È il momento del cardigan, tra ispirazioni street style e idee shopping ecco i modelli must-have d’autunno

Il rientro in città è diventato effettivo, siamo tornate alla routine lavorativa e l’autunno comincia a farsi sentire: è il momento del cardigan, pronto a prendersi la scena nel guardaroba di stagione. Il più semplice dei passepartout è così protagonista assoluto dei prossimi styling, cambiando registro a seconda di proporzioni, texture e abbinamenti. A indicare la direzione sono i migliori look delle it-girl, preziosa fonte di ispirazione street style per orientarsi tra le nuove proposte shopping che animeranno la prossima stagione. Tre modelli, tre personalità: corto e leggermente aderente per esaltare la silhouette, grigio per il back to work, e oversize per aggiungere un'immediata dose di coolness. Ecco quelli da tenere d'occhio, come indossarli e su quali puntare nelle prossime sessioni di shopping.
Corto e leggermente aderente: il cardigan che disegna la silhouette
Le incertezze climatiche si gestiscono attraverso stratificazioni furbe e astute, dove ogni elemento contribuisce a costruire il look. Il cardigan corto e leggermente aderente è il pezzo chiave: segue le linee del corpo e si presta a combinazioni che giocano sul contrasto tra volumi, materiali e proporzioni. Il celeste pastello si fa strada in una mise sofisticata e decisamente glamour: il cardigan corto trova spazio sopra un corsetto di pizzo tono su tono, abbinato a una minigonna in pelle dall'effetto glossy. Un mix di texture e femminilità, ideale per il rientro in città quando l'aperitivo è già parte dell'agenda.
Più casual, ma non meno sofisticato, il cardigan aderente a maniche corte e confantasia a rombi. Beige e burgundy si incontrano in un pattern squisitamente autunnale, portato con denim e mocassini in camoscio. Per chi ama invece il fascino del nero e del minimalismo, il cardigan si porta sopra una semplice T-shirt bianca e si abbina a una gonna scampanata nera. Ballerine tono su tono e una borsa verde oliva completano il look con un accento cromatico chic.
Nello shopping, l'ispirazione si declina in 3 cardigan must-have, ognuno con una personalità precisa. Verde oliva e lavorazione a costine per il modello di Balmain, impreziosito da bottoni dorati: sofisticato e versatile, perfetto per donare carattere anche al denim più semplice. Blu navy e rosso si incontrano invece nel motivo a rombi firmato Ami Paris, per un'allure più preppy e contemporanea, da portare con jeans o pantaloni sartoriali. Infine, bianco ghiaccio e inserti in pizzo per Ermanno Scervino, la scelta più femminile e delicata per elevare i look quotidiani.
Da sinistra: Balmain, Ami Paris, Ermanno Scervino
Grigio, per tornare al lavoro: il nuovo tailleur è un cardigan
Il back to office cambia uniforme. E se il tailleur resta un punto fermo del guardaroba professionale, la sua versione più contemporanea sostituisce la giacca con il cardigan, mantenendo però quella stessa allure impeccabile. La silhouette è asciutta e chic, i tessuti leggeri seguono il corpo senza costringerlo: sotto il cardigan grigio spunta una camicia nera, mentre la gonna lunga e aderente si accompagna a décolletées e borsa, entrambe nere.
Una formula essenziale e raffinata, perfetta per tornare in ufficio con un'eleganza senza rigidità. Eppure, nello street style c’è anche chi gioca sulle sfumature: cardigan grigio e gonna lunga in una tonalità leggermente più scura creano un elegante effetto tono su tono, interrotto dalla camicia celeste che alleggerisce l’ensemble. Ai piedi, stivali neri con tacco anticipano la voglia di eleganza autunnale. Infine, un’ispirazione street style meno convenzionale: cardigan grigio e gonna a tubino di paillettes trasformano l'ordinaria uniforme da ufficio in qualcosa di decisamente più caratterizzante. Una scelta possibile per chi lavora in un ambiente con un dress code più libero e ama giocare con i codici glamour.
Da sinistra: Credits Launchmetrics.com/Spotlight; Credits Getty Images
Anche lo shopping interpreta il cardigan come nuovo elemento della divisa quotidiana, con tre modelli dalle personalità molto diverse. Jacquemus ne reinventa la silhouette con spalle balloon e un piccolo peplum in vita, definito da minuscoli bottoni. Khaite punta invece sul volume over, con collo leggermente alto e orlo smerlato. Loewe sceglie infine la strada più avvolgente con un cardigan impreziosito da un collo in finta pelliccia marrone effetto teddy: il passepartout ideale per accompagnare la transizione verso la stagione fredda.
Da sinistra: Jacquemus, Khaite, Loewe
Il cardigan oversize, la nuova idea di coolness
Morbido, avvolgente e volutamente abbondante, il cardigan maxi è la conditio sine qua non dei look più cool. La regola? Sovrapporre, mixare, giocare con i contrasti. E lasciare che sia il volume a fare la differenza. La prima idea street style punta sul contrasto tra romanticismo e attitudine casual: un lungo cardigan a strisce colorate, chiuso da bottoni, si appoggia su un abito lungo di pizzo, trasformandolo in una mise più versatile e quotidiana. Ai piedi, anfibi color cioccolato aggiungono una nota grunge. La seconda è una lettura chiave da vera it-girl: il cardigan over color tortora si porta con pantaloni beige e una camicetta in pizzo bianco dall'effetto vedo-non-vedo. Ballerine nere e berretto football completano il look con un contrasto romantico e cool.
E poi torna lui, il grigio, già protagonista della stagione, questa volta in versione maxi. Il cardigan oversize si abbina a una gonna in tessuto trasparente, creando un gioco di volumi e trasparenze che porta il knitwear decisamente fuori dall'idea di semplice capo da giorno. E con un paio di sandali gioiello, la stessa combinazione diventa perfetta anche per la sera.
Da sinistra: Credits Getty Images; Credits Launchmetrics.com/Spotlight; Credits Getty Images
Dalla teoria allo shopping, il radar non può che puntare sul cardigan color crema di Chloé, con cuore ricamato e profilature a contrasto anch'esse ricamate: perfetto con una gonna in tulle per enfatizzarne il lato più femminile, ma sorprendentemente cool anche con un paio di jeans. Marrone e scultoreo, il cardigan di Etro si distingue per i dettagli 3D in maglia: lo si porta con una gonna a tubino per un contrasto più sofisticato oppure con pantaloni cargo e ispirazione militare (e il risultato finale sì che è urban).
Infine, la sferzata cromatica del blu elettrico di forte_forte, con spalla scesa e alamari in knitwear. Un must-have che non passa inosservato e che, proprio per questo, diventa il protagonista anche degli abbinamenti più semplici: dal denim classico fino a quello bianco, immacolato e candido.
Da sinistra: Chloé, Etro, Forte Forte