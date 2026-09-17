È il momento del cardigan, tra ispirazioni street style e idee shopping ecco i modelli must-have d’autunno

Il rientro in città è diventato effettivo, siamo tornate alla routine lavorativa e l’autunno comincia a farsi sentire: è il momento del cardigan, pronto a prendersi la scena nel guardaroba di stagione. Il più semplice dei passepartout è così protagonista assoluto dei prossimi styling, cambiando registro a seconda di proporzioni, texture e abbinamenti. A indicare la direzione sono i migliori look delle it-girl, preziosa fonte di ispirazione street style per orientarsi tra le nuove proposte shopping che animeranno la prossima stagione. Tre modelli, tre personalità: corto e leggermente aderente per esaltare la silhouette, grigio per il back to work, e oversize per aggiungere un'immediata dose di coolness. Ecco quelli da tenere d'occhio, come indossarli e su quali puntare nelle prossime sessioni di shopping.

Corto e leggermente aderente: il cardigan che disegna la silhouette

Le incertezze climatiche si gestiscono attraverso stratificazioni furbe e astute, dove ogni elemento contribuisce a costruire il look. Il cardigan corto e leggermente aderente è il pezzo chiave: segue le linee del corpo e si presta a combinazioni che giocano sul contrasto tra volumi, materiali e proporzioni. Il celeste pastello si fa strada in una mise sofisticata e decisamente glamour: il cardigan corto trova spazio sopra un corsetto di pizzo tono su tono, abbinato a una minigonna in pelle dall'effetto glossy. Un mix di texture e femminilità, ideale per il rientro in città quando l'aperitivo è già parte dell'agenda.

Più casual, ma non meno sofisticato, il cardigan aderente a maniche corte e confantasia a rombi. Beige e burgundy si incontrano in un pattern squisitamente autunnale, portato con denim e mocassini in camoscio. Per chi ama invece il fascino del nero e del minimalismo, il cardigan si porta sopra una semplice T-shirt bianca e si abbina a una gonna scampanata nera. Ballerine tono su tono e una borsa verde oliva completano il look con un accento cromatico chic.