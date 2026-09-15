Il tè è il nuovo vino? Terroir, pairing e specialty tea: come scegliere

Dimenticate la bustina lasciata in infusione accanto alla tazza della colazione. Il tè, oggi, si guarda, si annusa, si assaggia. Ha un’origine, un raccolto, una cultivar, una lavorazione. Attorno ad esso, proprio, come accaduto per il caffè, è nata un'intera cultura. Può accompagnare un menù, entrare nella mixology, diventare un piccolo oggetto da collezione e, in alcuni casi, evolvere negli anni.

Secondo Riccardo Colosi, Primo Tea Sommelier, attivo a Milano nel mondo degli specialty tea, il tè è per noi occidentali una "nuova" frontiera del gusto: il consumatore è sempre più disposto a spendere per "un prodotto buono, fresco e con una storia". A raccontare questa trasformazione insieme a lui c’è Gabriella Lombardi, tea sommelier e fondatrice di Chà Tea Atelier, che nota "una curiosità molto maggiore e soprattutto un pubblico più trasversale": non soltanto appassionati, ma anche professionisti della ristorazione, bartender, chef, sommelier e consumatori interessati alla qualità e all’esperienza. Il tè, dice, sta diventando "un vero prodotto gastronomico e culturale".

La prima parola da imparare è terroir

Nel vino abbiamo il territorio. Nel tè, il concetto esiste eccome. "Assolutamente sì, anche se il concetto di terroir nel tè è più complesso che nel vino", spiega Lombardi. "Origine, altitudine, suolo, clima, cultivar, stagione del raccolto e soprattutto le scelte di lavorazione contribuiscono a definire il carattere di un tè. Anche lo stesso giardino può dare risultati molto diversi da un raccolto all’altro."

La definizione più bella arriva subito dopo: "ogni raccolto è una fotografia di quel luogo e di quella stagione". Colosi parte dallo stesso principio, ma invita a non farsi guidare soltanto dal nome. "Non esiste un tè che sia più pregiato di un altro per definizione, esattamente come per il vino." E il paragone è immediato: "Così come non basta scegliere una bottiglia di Chianti al supermercato per essere sicuri di bere un prodotto valido, allo stesso modo scegliere il tè unicamente in base al nome non è una strategia vincente." Il suo esempio è il Long Jing, uno dei tè verdi cinesi più conosciuti, di cui esistono "vari livelli di qualità e freschezza", dalle versioni più modeste alle eccellenze.