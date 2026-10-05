Scali di lusso: dove l’attesa diventa desiderabile 

Quando è ora di partire, il concierge si avvicina. Fuori c’è un'auto privata ad attendere. Attraversa il piazzale e si ferma sotto l’aereo. La parte più seducente? Questo privilegio non appartiene soltanto a chi possiede un jet. Esistono terminal privati per voli commerciali , dove si prende lo stesso aereo degli altri passeggeri dopo aver seguito un percorso completamente diverso. Poi ci sono gli FBO, Fixed Base Operator , riservati all’aviazione privata. Nati per assistere aeromobili ed equipaggi, i più esclusivi hanno imparato parecchio dai grand hotel.

Terminal privati per voli commerciali, dove l’attesa diventa un privilegio

Los Angeles ha costruito buona parte della propria mitologia intorno agli ingressi secondari. PS ne ha fatto un servizio aeroportuale e chiama infatti le sue strutture una back door verso l’aereo. A LAX si può aspettare all’aperto, mangiare qualcosa, concedersi un trattamento spa o chiudere la porta della propria suite. Nel frattempo, bagagli e formalità hanno preso altre strade. Quando arriva il momento, una vettura attraversa l’airfield e deposita l’ospite davanti all’aeromobile. Il dettaglio divertente arriva qui: potrebbe essere un normalissimo volo commerciale per New York, Parigi o Tokyo. All’atterraggio, PS Direct può prelevare il passeggero direttamente alla porta dell’aereo e accompagnarlo a casa o in hotel. Un’idea, o meglio un servizio che PS ha portato anche ad Atlanta, Dallas-Fort Worth e Miami. Dopo averla provata, la scritta “Gate 142” rischia di assumere un significato particolarmente malinconico.

Gli inglesi hanno avuto più tempo per esercitarsi. Già negli anni Sessanta Heathrow accoglieva reali e diplomatici lontano dalla folla; oggi quella tradizione è diventata The Windsor by Heathrow. Conviene guardarsi intorno: negli otto salotti privati ridisegnati da Oliver Burns Studio si cammina su tappeti Axminster disegnati da Tom Dixon e opere di Warhol, Banksy, Hockney o Tracey Emin. Alcune sono anche acquistabili. Jason Atherton, chef stellato Michelin, firma il menu e trasforma persino il tè in un dessert con shortbread, crema pralinata e gelato all’Earl Grey. Controllo passaporti e sicurezza si svolgono privatamente, quasi fosse poco elegante interrompere la conversazione per una formalità. Alla fine, arriva un'auto di lusso elettrica e accompagna l’ospite all’aereo. La lounge, improvvisamente, è il posto dal quale dispiace partire.

Dormire in aeroporto ha invece tutt’altro significato al Fattal Private Terminal del Ben Gurion di Tel Aviv. Le camere hanno doccia e servizio in camera 24 ore su 24; fuori ci sono lounge, buffet e cigar room. Il progetto di Gad Halperin con Tito Architects rivela l’origine alberghiera del gruppo Fattal molto prima che qualcuno la racconti. Check-in, sicurezza e passaporti vengono gestiti nella struttura, i bagagli prendono la propria strada e al passeggero rimane una delle attività più rare associate a un aeroporto: aspettare senza occuparsi di nulla. La mattina, fuori dalla camera, non attende la colazione prima di un taxi. Attende l’auto per l’aereo.