living 20 novembre 2026

Da Gualtiero Marchesi, che ne ha fatto un’icona della gastronomia italiana, alle interpretazioni di Davide Oldani, Massimo Bottura e Paolo Lopriore. Storia di un ingrediente prezioso che trasforma il piatto in un’esperienza estetica

Di Barbara Giglioli

Oro, zafferano bianco e riso - Credits: Courtesy Press Office

Alcuni ingredienti si assaggiano e altri, prima ancora di arrivare al palato, si contemplano. L’oro appartiene a questa seconda, rarissima categoria. Non profuma, non modifica il gusto, non interviene sulla consistenza. Eppure, quando compare in un piatto, riesce a trasformare un’esperienza gastronomica in qualcosa di diverso: un esercizio di bellezza, una dichiarazione estetica, talvolta persino un manifesto culturale, che dalla moda arriva fino a tavola. Marchesi, quando l’oro diventa arte In Italia, quando si parla di oro in cucina, la memoria corre inevitabilmente a Gualtiero Marchesi. È nel 1981 che il Maestro firma una delle immagini più iconiche della gastronomia contemporanea: Riso, oro e zafferano. Un risotto alla milanese sul quale viene adagiata una sottile foglia d’oro alimentare. Il piatto nero, il giallo intenso dello zafferano, il quadrato prezioso al centro. Una composizione geometrica che sembra dialogare più con l’arte contemporanea che con la tradizione gastronomica. La sua intuizione è destinata a fare scuola. Nel 2017 Marchesi volle ricostruire quanti risotti fossero stati serviti dal debutto della ricetta: circa 100 mila. Da quel momento, le nuove porzioni vennero accompagnate da certificati numerati, in un gioco tra gastronomia e collezionismo che rendeva ogni piatto parte di una storia. Un dettaglio che racconta bene la visione del Maestro: non una semplice preparazione, ma una creazione d’autore.

Riso oro e zafferano - Credits: Courtesy Press Office

L’eredità preziosa, secondo Oldani La lezione di Marchesi non è rimasta confinata nella memoria. Tra i suoi allievi, Davide Oldani ha scelto di confrontarsi con quell’immagine senza limitarsi a replicarla. Il suo Oro, zafferano bianco e riso è una rilettura raffinata: il riso conserva il suo colore naturale, lo zafferano viene lavorato per mantenere il profumo senza trasferire la consueta tonalità gialla, mentre la foglia d’oro diventa protagonista della composizione. Un omaggio al Maestro, ma anche un’affermazione della propria identità gastronomica.

Oro, zafferano bianco e riso - Credits: Courtesy Press Office

Bottura e il lusso di non sprecare Massimo Bottura, invece, ha scelto una strada differente. Con Il Pane è Oro, il celebre chef dell’Osteria Francescana trasforma un dessert in una riflessione sul valore del cibo. Nato dall’esperienza del Refettorio Ambrosiano e dalla sensibilità maturata intorno al tema dello spreco alimentare, il piatto recupera ingredienti semplici, a partire dal pane raffermo, e li riveste di una preziosità inattesa. L’oro diventa così una dichiarazione di intenti: ciò che consideriamo umile può essere straordinario. Un lusso che non coincide con l’ostentazione, ma con la capacità di riconoscere valore.

Il Pane è Oro - Credits: Courtesy Press Office

Lopriore, una nuova interpretazione Più personale è la lettura di Paolo Lopriore, che nel 2013 presenta Sgombro all’All-Oro. Il gioco linguistico nel nome anticipa una preparazione che si allontana dal classico risotto per avventurarsi nel mondo del pesce. Lo sgombro, marinato e appena scottato sulla pelle, incontra l’oro in una composizione che porta con sé un riferimento dichiarato alla lezione marchesiana. Non una copia, ma una reinterpretazione.

Sgombro all’All-Oro - Credits: Courtesy Press Office