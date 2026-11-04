Hailey Bieber lancia la febbre dell'oro (e non è la sola), cinque look delle star da copiare per le feste

entertainment 04 novembre 2026

Le celeb riscoprono il fascino glam dei riflessi metallici, tra gold, lamé e dettagli sparkling. E sui red carpet sfoggiano le mise a cui ispirarsi per Natale e Capodanno 2026

Di Giuditta Avellina

Hailey Bieber - Credits Getty Images

Quattro donne vestite d'oro, Anthony Vaccarello al centro e una fotografia piena di glam. Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Rosé e Anja Rubik hanno posato insieme ai CFDA Fashion Awards 2026 di New York, avvolte nei riflessi dorati della collezione Saint Laurent Primavera/Estate 2027.

Rosé, Anja Rubik, Anthony Vaccarello, Zoë Kravitz e Hailey Bieber partecipano ai CFDA Fashion Awards 2026, presso l’American Museum of Natural History, New York - Credits Getty Images

Broccati preziosi, superfici metallizzate e silhouette che accarezzano il corpo: difficile immaginare un manifesto più convincente della febbre dell'oro. Una scelta tutt'altro che casuale, - pensata per rendere omaggio a Vaccarello premiato il 2 novembre come International Designer of the Year - che arriva dopo il suo addio alla maison e proprio mentre comincia il conto alla rovescia per le feste. L'oro, del resto, non è più un'esclusiva degli abiti da gran sera ma si indossa con disinvoltura, si mescola ai colori più inaspettati e trova spazio persino nel guardaroba quotidiano. Da Hailey Bieber a Keke Palmer, cinque look e altrettante idee da rubare in vista di Natale e Capodanno. Hailey Bieber e il fascino glam dell'oro

Hailey Bieber partecipa ai CFDA Fashion Awards 2026, presso l’American Museum of Natural History, New York - Credits Getty Images

Hailey Bieber conosce bene il potere di un look e per i CFDA ha giocato al rialzo. Parola d’ordine: more is more. Per l'occasione ha sfoggiato ovviamente un look Saint Laurent con top a maniche lunghe in broccato oro, ampio scollo sulla schiena e polsini bordati di faux fur a cui ha abbinato una gonna midi con ricami barocchi e un vertiginoso spacco centrale. Per rincarare la dose e rendere la mise ancor più sparkling: una cintura con fibbia a cabochon e gli iconici sandali Salomé in pelle lamé e sottili catene d’oro. Il risultato: un look sofisticato e opulento, in cui la gonna a matita color oro diventa l’elemento da portare nel guardaroba delle feste. Con un dolcevita scuro o una camicia bianca può diventare protagonista anche lontano dal red carpet. Zoë Kravitz, quando l'oro si fa sensuale

Zoë Kravitz partecipa ai CFDA Awards 2026, presso l’American Museum of Natural History, New York City - Credits Getty Images

A Zoë Kravitz bastano pochi (ma significativi) elementi per trasformare un abito in una dichiarazione di stile. Il suo look Saint Laurent gioca con la seduzione del lurex lamé: il body dalla texture effetto cocco lascia la schiena scoperta e duetta con la gonna midi creando un completo gold da manuale. Le slingback in satin borgogna rendono il look ancor più sensuale e sono l’idea da prendere in considerazione per chi cerca un'alternativa ai soliti accessori neri. Ma il vero coup de theatre sono i maxi orecchini a motivo lace flower con pietre cabochon. Bastano da soli a illuminare anche la più semplice delle mise. PinkPantheress, un oro romantico, ma con carattere

Pink Pantheress partecipa ai CFDA Awards 2026, presso l’American Museum of Natural History, New York City - Credits Getty Images

Anche Pink Pantheress per la serata dei CFDA punta sui bagliori metallici e sceglie un set Coach realizzato su misura con top a fascia in lamé dorato e lunga gonna coordinata. Sulla schiena compare un grande fiocco nero in tulle che crea un effetto trail cambia completamente l'attitudine del look. Immancabile, una borsa della maison: in questo caso la Tabby bag metallizzata e un paio di sandali neri con fibbia argento. Il risultato è un incontro tra romanticismo e ironia, perfetto per chi ama l'oro ma preferisce sdrammatizzarlo con piccoli dettagli casual. Coi Leray, l'abbinamento che non ti aspetti

Coi Leray partecipa ai CFDA Fashion Awards 2026, presso l’American Museum of Natural History, il 2 novembre 2026 a New York City

L'oro mostra il suo volto più inaspettato quando incontra colori capaci di tenergli testa. Coi Leray lo dimostra con un look Marc Jacobs che accosta un bustier satin verde verde bosco a una minigonna metallizzata dalla costruzione scultorea, sottolineata da una cintura a catena. Una scelta audace, lontana dai più prevedibili abbinamenti tono su tono o con il nero, ma adatta anche ai party dell’holiday season. Il suggerimento è tutto nel contrasto: una gonna dorata e un top verde possono bastare per costruire un look da festa senza bisogno di aggiungere altro. Keke Palmer, il fascino dell'oro d'archivio

Keke Palmer partecipa ai CFDA Fashion Awards 2026, presso l’American Museum of Natural History, New York City - Credits Getty Images