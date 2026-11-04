Brianna Menard, lo stile sobrio e l'impegno sociale della fidanzata (vegana) di James Talarico

entertainment 04 novembre 2026

Dopo i mesi in cui era rimasta lontana dai riflettori, l'attivista si è esposta festeggiando il compagno, primo senatore dem eletto in Texas dopo 38 anni: un banco di prova come first lady. Mantenendo, però, il personalissimo profilo da attivista impegnata

Di Simona Peverelli

Il candidato democratico al Senato degli Stati Uniti, il deputato statale James Talarico, abbraccia la sua fidanzata Brianna Menard durante la festa elettorale della notte delle elezioni, tenutasi il 3 novembre 2026 presso il Long Center for the Performing Arts di Austin, in Texas. Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha riconosciuto la sconfitta contro Talarico in una delle sfide elettorali più seguite di questa tornata elettorale - Credits: Getty Images

In primo piano lui, James Talarico, il candidato che ha trionfato in Texas per il Senato, primo dem a centrare l'impresa dal 1988. Accanto a lui, Brianna Menard, la compagna che fino a pochi mesi fa lui aveva tenuto nascosta, e che invece con lui ha festeggiato pubblicamente, chiudendo la campagna in un clima tesissimo per una delle sfide più seguite di questa tornata elettorale americana, ma anche di grande entusiasmo per i democratici. 30 anni, originaria del Texas, “vegana convinta”, appassionata di yoga, “mamma” di gatti, stando a quanto si legge nella sua biografia per una cooperativa con cui lavora, Brianna Menard inizia solo adesso a farsi notare dal pubblico globale. E nel Paese che trasforma ogni storia in un racconto collettivo, Brianna Menard diventa protagonista, come era successo a Rama Duwaji, a New York. Prove da first lady Se finora Menard era infatti riuscita a rimanere lontana dai riflettori, sempre riservata, sobria nei look e poco attiva sui social, ora è invece apparsa accanto ai genitori di Talarico, Mark Talarico e Tamara Causey, nella serata delle elezioni di metà mandato presso il Long Center for the Performing Arts, con un look insolitamente sensuale, gonna corta e blusa con spalline olimpioniche e tacchi alti, ma dal colore rigorosamente sobrio, blu navy. Un guizzo che racconta uno swing diverso, quasi il modo, per Menard, di smettere di essere solo un’attivista dall’immagine impeccabile e dal curriculum immacolato, e diventare la donna accanto a un uomo che sta scrivendo un pezzo di storia politica americana.

La fidanzata Brianna Menard e i genitori Mark Talarico e Tamara Causey del senatore eletto degli Stati Uniti James Talarico (democratico, Texas) partecipano a un evento organizzato nella notte delle elezioni di metà mandato presso il Long Center for the Performing Arts, il 3 novembre 2026 ad Austin, in Texas. Talarico ha affrontato il candidato repubblicano al Senato, il procuratore generale del Texas Ken Paxton, in una delle competizioni elettorali più seguite di questa tornata elettorale - Credits: Getty Images

Vegana e attivista Ora Menard inizia a fare le prove da first lady, ma sempre mantenendo il suo personalissimo profilo da attivista: attualmente è direttrice di TEXPAC e dell'area dedicata all'educazione politica presso la Texas Medical Association, e si occupa di “iniziative bipartisan per promuovere l’apprendimento nella prima infanzia, l’accesso all’assistenza all’infanzia, lo sviluppo della forza lavoro e l’accessibilità economica dell’assistenza sanitaria”. Un'associazione che, come riporta la stampa estera, è entrata in rotta di collisione con i repubblicani del Texas a causa del suo sostegno ai bloccanti della pubertà e ai trattamenti ormonali, nonché per la sua ferma opposizione a quella che ha definito la “criminalizzazione di cure basate su evidenze scientifiche e finalizzate all’affermazione di genere per giovani e adolescenti transgender”. Attivista, dunque, ma anche molto attenta alle questioni legate a alimentazione e ambiente, considerato il suo stile di vita vegano, che però non ha contagiato il compagno Talarico, il quale ha anzi dovuto respingere le voci su un suo presunto veganismo, definendole una “provocazione”.

Brianna Menard - Credits: Credits TEXPAC.org

La storia con Talarico: la mia "roccia" e la mia "migliore amica" Talarico e Menard si sarebbero conosciuti nel 2022, quando lei ha iniziato a lavorare con lui in qualità di capo del suo staff, per poi iniziare a frequentarsi nel 2023, quando la 30enne ha scelto di ricoprire lo stesso incarico per il rappresentante statale Salman Bhojani. Durante un'apparizione al The Jamie Kern Lima Show, Talarico ha definito la sua compagna la sua "roccia" e la sua "migliore amica", e sempre mantenuto la loro relazione in gran parte riservata: "Ciò che cerco di fare è proteggere lei, la mia famiglia e i miei amici dagli effetti di questa campagna elettorale", ha dichiarato. Da quel momento, Talarico e la Menard hanno condiviso qualche foto assieme nel tempo libero, durante i concerti - partecipano ogni anno all’Austin City Limits - le escursioni, come quella al Big Bend National Park, e i viaggi. Scatti che, a guardarli, sembrano quelli di una normalissima coppia americana, amante dei viaggi e dello sport (sono grandi tifosi della squadra di football universitario dei Texas Longhorns e seguaci dei San Antonio Spurs).

Brianna Menard e James Talarico all'Austin City Limits Music Festival a Zilker Park, ad Austin, in Texas - Credits: Immagini tratte dal profilo Facebook di James Talarico

Lo stile sobrio, tra attivismo e identità Tutte immagini in cui Menard appare nella sua semplicità: mini abiti tinta unita per le occasioni informali, spesso in toni pastello e sempre abbinati a occhiali da sole e capelli raccolti; completi sobri e classici nelle occasioni formali, spesso due pezzi gonna-blusa con vistosi bottoni a contrasto, oppure, camicie impalpabili monocolore e semiraccolto. Ma quello che rimane, sempre, rigorosamente, è quel sorriso fresco ed entusiasta di giovane donna preparata e impegnata. E domani, chissà, cos'altro.