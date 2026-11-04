Come affrontano i primi freddi le celeb? Largo a pellicciotto, cappotto suede e Opera coat

Per completare l'outfit di inizio inverno, poi, Amal ha optato per accessori semplici: orecchini in oro giallo coordinati con i bottoni. L'attore, dal canto suo, ha scelto un completo blu navy abbinato a una T-shirt dello stesso colore, per un look sobrio, ma disinvolto.

Il cappotto in camoscio color cammello caldo di Amal è caratterizzato da una linea leggermente sagomata e ampi bottoni dorati. Ma è quello che Amal ha costruito attorno al capospalla il vero trucco per affrontare i primi freddi : dato che la stagione dei collant è ancora agli inizi, l'avvocatessa per i diritti umani ha sostituito le calze con degli stivali scamosciati neri che arrivavano più in alto dell'orlo del suo tubino bianco.

Il look di Amal è un'anteprima del guardaroba invernale della star , e riapre il capitolo delle giacche da indossare nella mezza stagione, quelle perfette per riparare dai primi freddi, senza sacrificare il look all'aperto.

L'autunno è arrivato e l'aria frizzante con lui. Per affrontare i primi freddi, le celeb sfoggiano i trucchi del mestiere: pochi pezzi, stratificazione, ma soprattutto, il capospalla giusto. Amal dà il primo assist . Fotografata insieme con il marito George Clooney all'uscita dal Seaview Studio dopo la lettura benefica dello spettacolo teatrale Smear di Clark Gregg, l'avvocato specializzata in diritto internazionale ha dimostrato ancora una volta come certi capi siano in grado di reggere da soli un intero look: in questo caso, un cappotto suede marrone con bottoni e tasche laterali.

Dopo i baci, quello che colpisce è la giacca corta in stile utility color marrone chiaro che indossa l'attrice, con colletto a punta più scuro, chiusura frontale con bottoni a pressione color argento, polsini regolabili e ampie tasche applicate nella parte inferiore; un modello che questa stagione continua a essere protagonista dello street style autunnale, tra silhouette oversize e spalle bombate, versioni in pelle, modelli iconici e varsity jacket di ispirazione college. Sweeney la indossa su lunghi capelli ondulati lasciati sciolti, abbinata a un paio di jeans e una camicia a quadri che spunta dal taglio corto.

A New York, tra una ripresa e l’altra sul set di The Housemaid’s Secret , sequel del thriller Una di famiglia , Sydney Sweeney è stata fotografata insieme a Stephen Kalyn, l'attore diventato sex symbol globale con la seri e Off Campus, con cui condividerà una parte importante della storia. Le immagini mostrano un’intesa molto forte tra i due, tra sguardi d'intesa e baci.

Sotto la giacca, Roberts indossava un abito dal taglio fluido e scivolato color crema, decorata con una stampa floreale a stelo lungo in sfumature di rosa antico e foglie verdi, e, infine décolleté a punta in vernice nude.

Per quelle giornate dal clima più rigido, la soluzione può essere un pellicciotto lasciato aperto, per non sacrificare il resto del look, come quello di Emma Roberts . L'attrice americana è stata immortalata per le strade di New York City indossando una giacca calda con dettagli in pelliccia, un capospalla avvolgente color verde muschio che gioca sul contrasto di volumi: trama più compatta per il corpo della giacca; collo reverse e ampi polsini con inserti in pelliccia a pelo lungo dal volume scultoreo.

L'Opera coat di Kendall Jenner

Infine, per chi vuole osare proprio partendo dal capospalla, c'è l'Opera coat, quello che si candida a diventare la nuova ossessione invernale. Realizzato in tessuti preziosi, dalla seta fino al broccato e al damascato, spesso impreziosito da bordature in pelo lungo e da maniche ampie, ha la capacità di trasformare ogni outfit in una dichiarazione di stile opulento, come negli anni Venti, quando completava i look delle amanti del teatro e dell’opera. E che adesso scende in strada sopra jeans e sottovesti di raso.

Kendall Jenner ne ha sfoggiato uno color burro dall'allure aristocratica, impreziosito da ricami floreali e da un sontuoso bordo in pelliccia avorio. Lungo e scenografico, sfiorava il pavimento con eleganza teatrale, addomesticato da capi basic e accessori discreti: maglia soft e pantaloni neri a palazzo. Un look che fondeva lusso vintage a swing contemporaneo, trasformando il cappotto nel vero protagonista della scena.