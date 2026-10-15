Il nuovo taglio scalato e morbido di Amal è già un'ossessione d'autunno

Quello che subito colpisce dello scatto è il nuovo colore: un castano caldo con riflessi estivi, più chiaro intorno al viso, con un effetto face framing, per scolpirne i contorni. E poi il taglio, leggermente più corto e dallo styling naturale, quasi "messy", modellato sulle sue classiche "undone waves”, onde morbide e sempre impeccabili. L'ispirazione per il nuovo colore? Giannetos spiega che è nato partendo dall'abito dorato di Gucci, un vestito dalla silhouette scultorea a spalle scoperte custom. Stessa ispirazione per il trucco: delicato, caldo, naturale, per restituire "un'immagine che ricordasse le dive del cinema classico, ma in chiave moderna", ha aggiunto lo stylist.

Nuovo taglio e nuovo colore. La doppia svolta per la chioma tra le più invidiate di Hollywood dà ancora una volta l'ispirazione a chi vuole fare un cambio di stagione raffinato del suo hair look. La scena è il Museo di Storia Naturale di Londra, per la quinta edizione degli Albies, organizzati dalla Clooney Foundation for Justice per celebrare i difensori dei diritti umani in tutto il mondo. Lo scatto è quello postato sui propri social dal fedele hair stylist di Amal, Dimitris Giannetos, per mostrare il backstage della preparazione prima del gala, e raccontare tutti i dettagli.

Amal, icona indipendente

Oltre i red carpet con il marito George Clooney, il fatto che Amal rimanga un punto di riferimento da copiare per molte donne, è emblematico di un personaggio che ha saputo affermare la propria personalità smarcandosi da quella ingombrante del marito. Come ha fatto negli anni a Venezia, la città che li ha battezzati come coppia globale e che hanno scelto 12 anni fa per il loro matrimonio.

Accanto a George Clooney, che frequenta Venezia dal 1998 in veste di attore e regista, Amal Clooney ha nel corso degli anni messo in atto la trasformazione dell'icona contemporanea; né attrice né regista, ma avvocato per i diritti umani, simbolo di come i tappeti rossi e gli eventi possano diventare anche una piattaforma dove si incontrano cinema, diplomazia, impegno civile e cultura globale. La coppia racconta un amore mediatico che è anche eleganza istituzionale. La donna va oltre il glamour, portando sul red carpet e davanti agli occhi del mondo autorevolezza professionale e impegno pubblico. Per questo viene ossevata e spesso emulata.