Cambia la stagione, ma in primo piano ci sono sempre loro. Si dice che le mani siano il nostro biglietto da visita, eppure, spesso le trascuriamo. Ci dimentichiamo di portare la crema idratante sempre con noi, utilizziamo saponi aggressivi che finiscono per disidratarle ulteriormente, badiamo più alle unghie che a tutto il resto. E non pensiamo mai a proteggerle, perché non pensiamo che, come il viso, le mani sono l'unica parte del corpo perennemente esposta agli UV, e per questo andrebbero sempre difese con un SPF adeguato, per evitare le macchie scure che possono comparire con il tempo.
Complice lo stile di vita frenetico finiamo per considerarle alla stregua di un mero 'strumento' che non ha dunque bisogno di particolari attenzioni. Come va a finire? Sono screpolate e arrossate, proprio come unghie e cuticole. Come rimediare? Ricorrendo a creme, oli e maschere in grado di restituire la morbidezza e l'elasticità perdute. Con il freddo che si fa sempre più pungente non si può più rimandare: è ora di munirsi di formule e oli nutrienti per avere mani sempre al top.
In caso di secchezza e screpolature, vengono in soccorso formule confortanti
Sembra banale ricordarlo, ma una pelle morbida e idratata inizia proprio dalla detersione: da evitare formule molto sgrassanti, che tendono a seccare, meglio optare per saponi arricchiti con ingredienti emollienti, dall'olio di cocco al burro di karitè. Dopo averle lavate, andrà applicata immediatamente la crema. Proprio come per il resto del corpo, infatti, quando l'epidermide è leggermente inumidita assorbe meglio i prodotti stesi in superficie, perché i pori risultano leggermente dilatati.
Se, però, secchezza e ruvidità sono molto evidenti, prima di tamponare l'acqua con l'asciugamano sarà meglio procedere con un gommage, da massaggiare con delicatezza in modo da rimuovere le cellule morte e migliorare l'assorbimento della crema. Preferibile optare per formule molto nutrienti, perfette per restituire elasticità all'epidermide e, se necessario, indossare dei guanti in cotone per una trentina di minuti, in modo da massimizzare l'assorbimento del prodotto. Da fare la sera, per risvegliarsi al mattino con estremità riparate e levigate.
Estée Lauder, Re-Nutritive Intensive Smoothing Hand Cream; Nivea, Nivea Creme; Filorga, Hand Pigment Control - Courtesy Press Office
Nivea Creme di Nivea è un classico tuttofare: dalla texture ricca e densa è formulata con Eucerit, ingrediente dalle proprietà idratanti, capace di nutrire la pelle secca di mani e corpo. Re-Nutritive Intensive Smoothing Hand di Cream Estée Lauder, ha una formula intensamente nutriente e rivitalizzante a base di olio d'oliva, moringa, estratto di riso, tè verde e acido ialuronico. Hand Pigment Control di Filorga è una crema mani anti-macchie che migliora uniformità e qualità della pelle grazie al complesso Photo-control con vitamina C, flavonoidi antiossidanti e acido ialuronico.
Mai dimenticare unghie e cuticole
La pelle non è l'unica a risentire di freddo e trascuratezza: le unghie, inaridite e fragili a causa dell'uso di smalto e solvente, o dal contatto con saponi e detersivi, finiscono per spezzarsi e sfaldarsi più facilmente. Per rafforzarle, ed essere sicuri che, di conseguenza, la manicure appaia impeccabile e duri a lungo, vengono in soccorso trattamenti intensamente idratanti. Perché la superficie dell'unghia, che è composta da cheratina, appaia di nuovo levigata e omogenea, bisogna però inevitabilmente attendere che ricresca completamente. Avere oli e creme a portata di mano è utile quindi non solo per idratare ogni volta che ce n'è bisogno, ma anche per migliorare l'aspetto delle unghie in attesa che tornino di nuovo in salute.
Chanel, L'Huile Camelia; Manucurist, Concentrato Perfezionante Nutriente; Dior, Creme Abricot - Courtesy Press Office
L'Huile Camelia di Chanel idrata le cuticole per proteggerle dalla disidratazione, in più ha anche proprietà riparatrici e perfezionatrici che attenuano irregolarità e secchezza.
Crème Abricot di Dior, creato nel 1963, è un trattamento fortificante per le unghie dalla formula infusa con olio di albicocca dalle proprietà nutrienti ed estratto di alga dall’azione levigante. Concentrato Perfezionante Nutriente di Manucurist con olio di ricino, vitamina E ed estratti di pistacchio, è un concentrato perfezionante in penna che rafforza le unghie fragili e ammorbidisce le cuticole disidratate.
Mani coccolate, tutto il giorno
A metà tra trattamento e oggetto di design, le creme mani firmate dalle maison della cosmesi sono le perfette alleate per avere mani più idratate, morbide e distese. Dalla formula idratante ma leggera, che non unge o appiccica, si possono stendere in qualsiasi momento senza lasciare fastidiosi residui. In più, sono racchiuse in pack curatissimi, che è un piacere tenere in borsa ed estrarre in base alla necessità. Un dettaglio che sembra frivolo, ma che in realtà può essere un incentivo a idratarsi più spesso. Per quanto i trattamenti stesi la sera siano efficaci nel riparare la pelle, durante il giorno freddo e detergenti possono finire per neutralizzarne parte dei benefici. Ecco perché è fondamentale avere con sé un soin leggero da applicare ogni volta che la pelle tira o pizzica per la secchezza.
Guerlain, Aqua Allegoria Mandarin Basilic Hand Cream; Prada, Triple Care Hand Cream; Rare Beauty, Find Comfort Hydrating Hand Cream - Courtesy Press Office
Find Comfort Hydrating Hand di Cream Rare Beauty è profumata con note di scorza di limone frizzante, gelsomino e legno di cashmere: idrata per tutto il giorno, anche dopo aver lavato le mani, ammorbidendo le cuticole, ed è comodo nel suo flacone smart anti-spreco che si apre con una sola rotazione e con il tappo rimane in posizione. Triple Care Hand Cream di Prada è una crema mani leggera ma ultra-nutriente, infusa con iris rivitalizzante, dalla texture ricca e a rapido assorbimento che rafforza anche unghie e cuticole. Aqua Allegoria Mandarin Basilic Hand Cream di Guerlain, arricchita con burro di cera d'api e composta per oltre il 97% da ingredienti di origine naturale, idrata e nutre le mani senza ungere.
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