Cambia la stagione, ma in primo piano ci sono sempre loro. Si dice che le mani siano il nostro biglietto da visita, eppure, spesso le trascuriamo. Ci dimentichiamo di portare la crema idratante sempre con noi, utilizziamo saponi aggressivi che finiscono per disidratarle ulteriormente, badiamo più alle unghie che a tutto il resto. E non pensiamo mai a proteggerle, perché non pensiamo che, come il viso, le mani sono l'unica parte del corpo perennemente esposta agli UV, e per questo andrebbero sempre difese con un SPF adeguato, per evitare le macchie scure che possono comparire con il tempo.

Complice lo stile di vita frenetico finiamo per considerarle alla stregua di un mero 'strumento' che non ha dunque bisogno di particolari attenzioni. Come va a finire? Sono screpolate e arrossate, proprio come unghie e cuticole. Come rimediare? Ricorrendo a creme, oli e maschere in grado di restituire la morbidezza e l'elasticità perdute. Con il freddo che si fa sempre più pungente non si può più rimandare: è ora di munirsi di formule e oli nutrienti per avere mani sempre al top.

In caso di secchezza e screpolature, vengono in soccorso formule confortanti

Sembra banale ricordarlo, ma una pelle morbida e idratata inizia proprio dalla detersione: da evitare formule molto sgrassanti, che tendono a seccare, meglio optare per saponi arricchiti con ingredienti emollienti, dall'olio di cocco al burro di karitè. Dopo averle lavate, andrà applicata immediatamente la crema. Proprio come per il resto del corpo, infatti, quando l'epidermide è leggermente inumidita assorbe meglio i prodotti stesi in superficie, perché i pori risultano leggermente dilatati.

Se, però, secchezza e ruvidità sono molto evidenti, prima di tamponare l'acqua con l'asciugamano sarà meglio procedere con un gommage, da massaggiare con delicatezza in modo da rimuovere le cellule morte e migliorare l'assorbimento della crema. Preferibile optare per formule molto nutrienti, perfette per restituire elasticità all'epidermide e, se necessario, indossare dei guanti in cotone per una trentina di minuti, in modo da massimizzare l'assorbimento del prodotto. Da fare la sera, per risvegliarsi al mattino con estremità riparate e levigate.