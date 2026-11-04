Il rituale idratante da seguire subito per rendere la pelle del corpo morbida e levigata

Balsamo Corpo Riparatore con Ceramidi di Caudalie nutre intensamente e ripara la pelle secca a tendenza atopica, donandole comfort; con ceramidi d'uva, ha una texture ricca, setosa e avvolgente che lenisce la sensazione di prurito, donando morbidezza ed elasticità. Latte Idratante e Lenitivo per il Corpo di Diptyque , formulato con il 97% di componenti naturali, avvolge la pelle in una carezza fresca e profumata, grazie al mix di olio di semi di lino e neroli che rende l'epidermide idratata ed elastica.

Che dovrebbe racchiudere ingredienti umettanti, come acido ialuronico e glicerina, riparatori, come ceramidi, urea e burro di karité e occlusivi, come lanolina e oli vegetali o minerali, ideali per trattenere l'idratazione .

Quando inizia a far freddo, lozioni e gel leggeri vanno momentaneamente in stand-by e cedono il passo a trattamenti più ricchi, perfetti per prendersi cura della barriera cutanea messa alla prova dalle basse temperature . Il momento ideale per stendere l'idratante è poco dopo l'uscita dalla doccia o dal bagno, quando la pelle è ancora leggermente umida, un accorgimento che fa sì che l'acqua non evapori e venga invece trattenuta dall'epidermide, potenziando l'effetto della crema.

Non bisogna esagerare, però: ricorrere allo scrub una volta a settimana è più che sufficiente per eliminare le cellule morte ed essere sicuri che le lozioni applicate in seguito vengano assorbite in modo ottimale. Da evitare anche detergenti molto schiumogeni e profumati, che tendono a seccare, e da preferire le formule in olio, ricche di ingredienti emollienti .

Che si ami immergersi nella vasca o si preferisca la comodità della doccia, bisogna fare attenzione alla temperatura dell'acqua. Quando il termometro scende, infatti, si tende a usare un getto molto caldo che, però, può finire per disidratare la cute. Quando la pelle è inumidita, è il momento perfetto per realizzare un leggero gommage con l'apposita spugna, oppure ricorrendo a un peeling delicato , che permette di rimuovere ogni traccia di ruvidità, senza dimenticare zone 'critiche' come gomiti e talloni.

Anche se nascosta sotto strati di abiti, la pelle ha sempre bisogno di cure. Anzi, è proprio ora che la temperatura è in discesa che l'epidermide, non solo quella del viso, ha più bisogno di essere trattata con attenzione. A lasciare il segno, oltre al freddo, sono anche le docce molto calde o il riscaldamento, che contribuiscono a disidratare la cute compromettendone la funzione di barriera protettiva.

Huile Prodigieuse Florale Roll-On di Nuxe nutre, ripara ed esalta viso, corpo e capelli: grazie al formato roll-on può essere steso in modo mirato su tutte le aree che risultano più secche, inclusi gomiti e talloni.

Skin Food Olio Corpo Leggero di Weleda è uno spray facile da applicare con estratti di viola del pensiero (Viola tricolor), calendula, rosmarino e camomilla bio che dona istantaneamente idratazione e nutrimento. Olio Trattante Betulla e Arnica di Dr Hauschka stimola la circolazione sanguigna e rilassa la muscolatura: combina estratti di betulla, arnica, ortica e radice di bardana ed è ideale dopo l’attività sportiva o la sauna, per restituire vitalità alla pelle.

Attenzione alla formula: oltre ai blend a base di ingredienti puramente idratanti, esistono prodotti dall'effetto rilassante, distensivo, ma anche trattante , per chi desidera attenuare piccoli inestetismi come la buccia d'arancia, per esempio. Oltre alla skincare , bisogna fare inoltre attenzione a osservare alcune buone abitudini, come utilizzare un umidificatore per ambienti, che impedirà al riscaldamento domestico di seccare la pelle durante la notte, e bere molta acqua e tisane nel corso della giornata per favorire l'idratazione generale, dall'interno verso l'esterno.

Trattamenti SOS

Con i primi freddi, spesso si focalizza l'attenzione sul viso, finendo per trascurare tutto il resto. Le mani, per esempio, sono costantemente esposte agli elementi e sottoposte a frequenti lavaggi. In caso di screpolature e arrossamenti, basta avere a portata di mano balsami e pomate emollienti, fatti apposta per proteggere le aree più sensibili dagli sbalzi di temperatura e riparare le piccole lesioni. Anche i piedi sono spesso dimenticati. Il fatto che si indossino scarpe chiuse non significa che siano protetti: al contrario, è importante avvolgerli con trattamenti specifici, da stendere sulla pelle pulita, prima di indossare le calze.

Cicavit+ Pommade di SVR è un balsamo multiuso dalla texture ricca e avvolgente, con oli vegetali di mandorle dolci, ricino e cocco oltre a cellule staminali di curcuma che favoriscono il riequilibrio della pelle, mentre zucchero prebiotico e Teflose contribuiscono a preservare il microbiota cutaneo.

Multi-biotics Crema Riparatrice Mani di Darling è una crema a rapido assorbimento che aiuta a rafforzare la barriera cutanea offrendo nutrimento e comfort grazie al mix di prebiotici, postbiotici, niacinamide, beta-glucano e burro di mango. Cicaplast Baume B5+ di La Roche Posay è un balsamo dalla texture ricca che lenisce e ripara la pelle sensibile, offrendo comfort immediato a viso, corpo e labbra.