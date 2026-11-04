Il rituale idratante da seguire subito per rendere la pelle del corpo morbida e levigata

Anche se nascosta sotto strati di abiti, la pelle ha sempre bisogno di cure. Anzi, è proprio ora che la temperatura è in discesa che l'epidermide, non solo quella del viso, ha più bisogno di essere trattata con attenzione. A lasciare il segno, oltre al freddo, sono anche le docce molto calde o il riscaldamento, che contribuiscono a disidratare la cute compromettendone la funzione di barriera protettiva.
La buona notizia è che basta qualche aggiustamento nella body routine abituale per assicurarsi che si mantenga morbida ed elastica, pronta per essere di nuovo esibita appena il sole tornerà a farsi vivo. Fino ad allora, dunque, non bisogna dimenticare di coccolarsi anche dal collo in giù.
Qualche accortezza sotto l'acqua
Che si ami immergersi nella vasca o si preferisca la comodità della doccia, bisogna fare attenzione alla temperatura dell'acqua. Quando il termometro scende, infatti, si tende a usare un getto molto caldo che, però, può finire per disidratare la cute. Quando la pelle è inumidita, è il momento perfetto per realizzare un leggero gommage con l'apposita spugna, oppure ricorrendo a un peeling delicato, che permette di rimuovere ogni traccia di ruvidità, senza dimenticare zone 'critiche' come gomiti e talloni.
Non bisogna esagerare, però: ricorrere allo scrub una volta a settimana è più che sufficiente per eliminare le cellule morte ed essere sicuri che le lozioni applicate in seguito vengano assorbite in modo ottimale. Da evitare anche detergenti molto schiumogeni e profumati, che tendono a seccare, e da preferire le formule in olio, ricche di ingredienti emollienti.
Idratarsi... a strati
Quando inizia a far freddo, lozioni e gel leggeri vanno momentaneamente in stand-by e cedono il passo a trattamenti più ricchi, perfetti per prendersi cura della barriera cutanea messa alla prova dalle basse temperature. Il momento ideale per stendere l'idratante è poco dopo l'uscita dalla doccia o dal bagno, quando la pelle è ancora leggermente umida, un accorgimento che fa sì che l'acqua non evapori e venga invece trattenuta dall'epidermide, potenziando l'effetto della crema.
Che dovrebbe racchiudere ingredienti umettanti, come acido ialuronico e glicerina, riparatori, come ceramidi, urea e burro di karité e occlusivi, come lanolina e oli vegetali o minerali, ideali per trattenere l'idratazione.
Balsamo Corpo Riparatore con Ceramidi di Caudalie nutre intensamente e ripara la pelle secca a tendenza atopica, donandole comfort; con ceramidi d'uva, ha una texture ricca, setosa e avvolgente che lenisce la sensazione di prurito, donando morbidezza ed elasticità. Latte Idratante e Lenitivo per il Corpo di Diptyque, formulato con il 97% di componenti naturali, avvolge la pelle in una carezza fresca e profumata, grazie al mix di olio di semi di lino e neroli che rende l'epidermide idratata ed elastica.
Karite Confort Lozione Corpo Idratante di L'Occitane idrata intensamente, lenisce e aiuta a mantenere la naturale morbidezza della cute.
Per potenziare ulteriormente l'effetto della crema, basta abbinarla a un olio, da scegliere in base alle esigenze della pelle (più nutriente oppure leggero). Si può massaggiare con movimenti circolari dalle caviglie risalendo verso l'alto, in modo da stimolare la circolazione, raddoppiando così l'effetto benefico del prodotto.
Attenzione alla formula: oltre ai blend a base di ingredienti puramente idratanti, esistono prodotti dall'effetto rilassante, distensivo, ma anche trattante, per chi desidera attenuare piccoli inestetismi come la buccia d'arancia, per esempio. Oltre alla skincare, bisogna fare inoltre attenzione a osservare alcune buone abitudini, come utilizzare un umidificatore per ambienti, che impedirà al riscaldamento domestico di seccare la pelle durante la notte, e bere molta acqua e tisane nel corso della giornata per favorire l'idratazione generale, dall'interno verso l'esterno.
Skin Food Olio Corpo Leggero di Weleda è uno spray facile da applicare con estratti di viola del pensiero (Viola tricolor), calendula, rosmarino e camomilla bio che dona istantaneamente idratazione e nutrimento. Olio Trattante Betulla e Arnica di Dr Hauschka stimola la circolazione sanguigna e rilassa la muscolatura: combina estratti di betulla, arnica, ortica e radice di bardana ed è ideale dopo l’attività sportiva o la sauna, per restituire vitalità alla pelle.
Huile Prodigieuse Florale Roll-On di Nuxe nutre, ripara ed esalta viso, corpo e capelli: grazie al formato roll-on può essere steso in modo mirato su tutte le aree che risultano più secche, inclusi gomiti e talloni.
Trattamenti SOS
Con i primi freddi, spesso si focalizza l'attenzione sul viso, finendo per trascurare tutto il resto. Le mani, per esempio, sono costantemente esposte agli elementi e sottoposte a frequenti lavaggi. In caso di screpolature e arrossamenti, basta avere a portata di mano balsami e pomate emollienti, fatti apposta per proteggere le aree più sensibili dagli sbalzi di temperatura e riparare le piccole lesioni. Anche i piedi sono spesso dimenticati. Il fatto che si indossino scarpe chiuse non significa che siano protetti: al contrario, è importante avvolgerli con trattamenti specifici, da stendere sulla pelle pulita, prima di indossare le calze.
Cicavit+ Pommade di SVR è un balsamo multiuso dalla texture ricca e avvolgente, con oli vegetali di mandorle dolci, ricino e cocco oltre a cellule staminali di curcuma che favoriscono il riequilibrio della pelle, mentre zucchero prebiotico e Teflose contribuiscono a preservare il microbiota cutaneo.
Multi-biotics Crema Riparatrice Mani di Darling è una crema a rapido assorbimento che aiuta a rafforzare la barriera cutanea offrendo nutrimento e comfort grazie al mix di prebiotici, postbiotici, niacinamide, beta-glucano e burro di mango. Cicaplast Baume B5+ di La Roche Posay è un balsamo dalla texture ricca che lenisce e ripara la pelle sensibile, offrendo comfort immediato a viso, corpo e labbra.