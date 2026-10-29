Countdown di bellezza: i 10 calendari dell’Avvento (beauty) più desiderati dell’anno

Sembra incredibile, eppure il Natale è già iniziato: a settembre, infatti, sugli scaffali dei beauty store compaiono già i primi calendari dell'Avvento, per chi vuole arrivare preparato al conto alla rovescia. Gli appassionati, in particolare, fanno in modo di aggiudicarsi rapidamente quello del proprio brand del cuore. Più che amanti delle festività, però, sono veri e propri beauty addict a caccia del coffret più bello e curato, pieno di mini-size e di edizioni limitate. Già, perché molte maison includono versioni esclusive dei propri prodotti più iconici, disponibili solo per chi acquista le box, a loro volta così belle che, arrivati al 24 dicembre, possono essere conservate e utilizzate come veri e propri cofanetti portagioie. Perfetti per scoprire i must have di un marchio che si conosce poco così come per avere a portata di mano versioni travel friendly della crema o della fragranza del cuore, i 10 calendari dell'Avvento qui sotto sono i compagni beauty ideali per iniziare a sognare la magia delle feste.

Make-up in miniatura e materiali sostenibili

Calendario dell’Avvento 30 Montaigne di Dior rende omaggio all'indirizzo parigino della Maison: a forma di stella, uno dei portafortuna dell'iconico couturier, è infatti impreziosito da dettagli che ricordano la facciata della storica boutique. All'interno dei cassetti, 24 preziose sorprese tra profumi, skincare, make-up e art de vivre. Dopo il 24, il calendario si trasforma poi in un originale portagioie. Calendario dell'Avvento di Clarins, racchiuso in una box in cartaproveniente da foreste gestite in modo sostenibile, racchiude 24 alleati beauty per viso, corpo e make-up, perfetti per creare piccoli rituali di bellezza valorizzando al meglio ogni tipo di pelle.