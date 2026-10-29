Countdown di bellezza: i 10 calendari dell’Avvento (beauty) più desiderati dell’anno

Dior; Acqua di Parma; Diptyque - Credits: Courtesy Press Office
Sembra incredibile, eppure il Natale è già iniziato: a settembre, infatti, sugli scaffali dei beauty store compaiono già i primi calendari dell'Avvento, per chi vuole arrivare preparato al conto alla rovescia. Gli appassionati, in particolare, fanno in modo di aggiudicarsi rapidamente quello del proprio brand del cuore. Più che amanti delle festività, però, sono veri e propri beauty addict a caccia del coffret più bello e curato, pieno di mini-size e di edizioni limitate. Già, perché molte maison includono versioni esclusive dei propri prodotti più iconici, disponibili solo per chi acquista le box, a loro volta così belle che, arrivati al 24 dicembre, possono essere conservate e utilizzate come veri e propri cofanetti portagioie. Perfetti per scoprire i must have di un marchio che si conosce poco così come per avere a portata di mano versioni travel friendly della crema o della fragranza del cuore, i 10 calendari dell'Avvento qui sotto sono i compagni beauty ideali per iniziare a sognare la magia delle feste.
Make-up in miniatura e materiali sostenibili
Calendario dell’Avvento 30 Montaigne di Dior rende omaggio all'indirizzo parigino della Maison: a forma di stella, uno dei portafortuna dell'iconico couturier, è infatti impreziosito da dettagli che ricordano la facciata della storica boutique. All'interno dei cassetti, 24 preziose sorprese tra profumi, skincare, make-up e art de vivre. Dopo il 24, il calendario si trasforma poi in un originale portagioie. Calendario dell'Avvento di Clarins, racchiuso in una box in cartaproveniente da foreste gestite in modo sostenibile, racchiude 24 alleati beauty per viso, corpo e make-up, perfetti per creare piccoli rituali di bellezza valorizzando al meglio ogni tipo di pelle.
Dida: Dior; Clarins - Credits: Courtesy Press Office
Strass e paesaggi alpini
il Calendario dell’Avvento di Guerlain, creato in collaborazione con il couturier Kévin Germanier, è rivestito in carta blu notte effetto velluto e impreziosito da scintillanti strass colorati; all'interno dei 24 cassetti, le icone della Maison in formato miniatura. Una volta svelate tutte le sorprese e rimossi i cassetti interni, il coffret si trasforma poi in un elegante e ricercato portagioie. Armani Beauty invita a immergersi in un magico paesaggio alpino, dove l’incantevole scenario delle montagne si fonde con la calda atmosfera del Natale: protagonista della stagione è il Calendario dell'Avvento dalle forme arrotondate, che custodisce miniature (ma anche full-size) di fragranze, make-up e skincare.
Guerlain; Armani Beauty - Credits: Courtesy Press Office
Ci sono anche gli accessori per la casa
Il Calendario dell’Avvento di Byredo, racchiuso in una elegante box decorativa, racchiude una selezione di profumi (come Bal d’Afrique, Blanche e Mojave Ghost), make-up, prodotti per la cura del corpo, oggetti per la casa e accessori, sia in formati da viaggio che full size.
Per le festività 2026, Diptyque immagina una foresta incantata insieme all’artista Jean-Simon Roch: ispirato al calore e alla bellezza senza tempo del legno, il Calendario dell'Avvento ricorda un'elegante cassetta degli attrezzi che, al suo interno, racchiude 24 sorprese profumate tra candele, fragranze e soin.
Byredo; Diptyque - Credits: Courtesy Press Office
Non solo miniature, le sorprese sono full size
Calendario dell’Avvento di L’Artisan Parfumeur celebra i 50 anni della maison d'alta profumeria con una selezione di fragranze, prodotti per il corpo e il bagno, accessori e due profumi in formato full size. Ogni giorno riserva una nuova sorpresa che alimenta l'attesa fino all’inizio dei festeggiamenti. Il Calendario dell'Avvento di Charlotte Tilbury racchiude 15 sorprese beautytra cui quattro prodotti in formato standard, una mini-pochette Pillow Talk e un esclusivo gua-sha a forma di labbra in quarzo bianco in edizione limitata. Una volta svelate tutte le sorprese, la box da collezione nei toni del rosso e dell'oro si trasforma in un elegante cofanetto.
Artisan Parfumeur; Charlotte Tilbury - Credits: Courtesy Press Office
Come in una vacanza di lusso
Il Calendario dell’Avvento di Acqua di Parma si ispira a un hotel immaginario ed è illustrato dall'artista Agostino Iacurci: volti, maschere, cappelli, sci, alberi innevati e scorci del paesaggio impreziosiscono la box in edizione limitata. Realizzato in carta per acquerello e impreziosito da dettagli in oro graffiato, trasforma il conto alla rovescia verso le Festività in un suggestivo soggiorno al Grand Hotel Sprezzatura.
Il Calendario dell'Avvento di Penhaligon’s rende omaggio all’epoca d’oro dei viaggi in treno ricreando l'aspetto di un elegante baule: all'interno, tante fragranze, candele e prodotti per la cura del corpo.
Acqua di Parma; Penhaligon’s - Credits: Courtesy Press Office