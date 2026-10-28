Julia Roberts, 59 anni e il segreto di bellezza che non ha mai svelato

Con "Pretty Woman", uscito oltre 35 anni fa, l'amore romantico non è stato più lo stesso. Ma anche il cinema e una certa idea di bellezza. Julia Roberts, negli anni, è diventata uno dei volti più amati e riconoscibili di Hollywood, interpretando numerosi ruoli, ma restando sempre fedele a se stessa fuori dal set; un po' come la Cenerentola moderna del suo film più fortunato.

La bambina che ha abbandonato il sogno di diventare veterinaria e ha provato la strada della recitazione - la svolta arriva con "Fiori d'acciaio", del 1989, per cui ottiene la sua prima candidatura ai Golden Globe e agli Oscar - alla soglia dei 60 anni (ne compie 59) mette in mostra un fascino che ha saputo attraversare le mode e le stagioni senza perdere smalto. Merito del talento di attrice, ma anche del sorriso iconico, del naso imperfetto, insomma di un certo approccio alla bellezza. Lontana dagli eccessi e dalle trasformazioni radicali, Julia Roberts ha sempre privilegiato un'estetica semplice: routine essenziale, cura della pelle, stile di vita equilibrato, autenticità. Dai capelli castani luminosi al make-up naturale che esalta i suoi lineamenti, ecco tutti i segreti beauty della star che continua a dimostrare come il fascino non abbia età, nè ruolo.

La chioma voluminosa

Il ruolo della prostituta che diventa l'amante di Richard Gere, l'uomo d'affari bello e di cuore, nel 1990 fa conoscere a tutto il mondo il sorriso smagliante dell'attrice e, soprattutto, la sua piega voluminosa, tutta onde e boccoli delicati. Per Julia Roberts, questa diventa una vera e propria "firma" beauty, tratto distintivo del suo stile che l'accompagna in qualsiasi occasione, e negli anni. Una caratteristica facilmente replicabile oggi senza bisogno di ore dal parrucchiere, ma ricorrendo agli efficacissimo tool sul mercato: ferri rotanti e automatici facilissimi da usare su tutti i tipi di capelli e su qualsiasi tipo di lunghezze, ottenendo la perfetta piega ondulata in stile Julia.