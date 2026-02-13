San Valentino al cinema, il ritorno dei grandi classici del romanticismo

C’è qualcosa di stranamente commovente nell’idea di sedersi in una sala buia nel 2026 e aspettare che Julia Roberts sorrida a Richard Gere, o che Patrick Swayze metta le mani nell’argilla insieme a Demi Moore.

Eppure è esattamente quello che succederà in occasione di questo San Valentino: Pretty Woman torna in sala in Italia il 14 febbraio, insieme con Ghost, in versione restaurata 4K, trentasei anni dopo. Due film che hanno resistito alla polvere del tempo, diventando dei cult del romanticismo, mescolando attrazione, ironia e lacrime.

Due film incapaci di invecchiare e che rimangono cristallizzati nella memoria collettiva. E non si tratta solo di nostalgia.

Pretty Woman, la commedia più romantica di sempre

Oggi pensiamo a Pretty Woman come alla rom-com perfetta. Ma non tutti sanno che in fase di ideazione il film era tutt’altro che una commedia romantica. Il primo copione, intitolato 3000, era un dramma piuttosto cupo. Vivian aveva problemi di dipendenza, la storia era ambientata in un’America più ruvida, e il finale non prevedeva alcuna dichiarazione sotto la scala antincendio.

La svolta arrivò quando il progetto fu riscritto in chiave più luminosa e Pretty Woman si tramutò in una fiaba moderna, trasformandolo rispetto al dramma cupo originale. Da lì nacque la Cenerentola contemporanea che tutti conosciamo. Eppure anche in quella versione più leggera non fu semplice trovare la protagonista. Molte attrici- tra cui Meg Ryan e Michelle Pfeiffer- rifiutarono il ruolo per paura che l’immagine di escort potesse danneggiare la carriera. Quando venne proposto a Julia Roberts, l’attrice aveva solo 22 anni ed era ancora lontana dall’essere “il sorriso d’America”. Quel film la rese una star globale, con una candidatura all’Oscar e un Golden Globe in tasca.

Alcune delle scene più celebri nacquero quasi per caso. Il momento in cui Edward chiude lo scrigno della collana davanti alle dita di Vivian, per esempio, non era previsto. Richard Gere improvvisò il gesto, e la risata di Julia Roberts fu così spontanea che il regista decise di tenerla. È una delle risate più riconoscibili della storia del cinema, e non era scritta.

Persino la famosa scena davanti alla tv, con Vivian che ride sdraiata sulla moquette rosa, ha un retroscena molto poco glamour: per farla ridere così, il regista le solleticava i piedi fuori campo. Mentre il collier di rubini e diamanti indossato all’Opera, valutato centinaia di migliaia di dollari, era talmente prezioso da essere custodito sul set con misure di sicurezza rigidissime.

Con un budget di circa 14 milioni di dollari, il film ne incassò quasi 500 nel mondo. Ma al di là dei numeri, la verità è che Pretty Woman ha fissato un modello: la favola adulta, ironica ma emotiva, in cui l’amore non salva per magia, ma trasforma perché i personaggi scelgono di cambiare.