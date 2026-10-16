Pet care couture: perché il benessere degli animali è un nuovo status symbol

beauty 16 ottobre 2026

Detergenti, pomate per le zampe e persino fragranze. Le linee beauty dedicate agli animali sono sempre più raffinate: formule premium e un'estetica vicina a quella della cosmetica umana. Persino con testimoni d'eccezione

Di Valentina Bottoni

Credits Getty Images

Sono ormai percepiti come veri e propri membri della famiglia che meritano di essere accuditi nel miglior modo possibile, con le stesse attenzioni che si dedicherebbero a una persona. Cani e gatti (ma anche conigli, criceti e uccellini) donano affetto, fedeltà e compagnia e, in cambio, chiedono solo amore, che viene ricambiato anche attraverso le cure dei padroni. Secondo i dati Eurispes, a convivere con gli animali domestici nel 2026 è oltre un terzo degli italiani: il 33,7% dichiara infatti avere almeno un animale e, secondo le stime, sono più di 53 milioni gli esemplari ospiti nelle case. Ormai percepiti come parte integrante del nucleo familiare, offrono un sostegno emotivo e psicologico insostituibile, tanto che ogni gesto di cura che viene loro dedicato è oggi percepito come un atto di responsabilità irrinunciabile. Ecco perché, ormai, si parla di umanizzazione del rapporto con gli animali domestici. Tanto che la pet care negli ultimi tempi è diventata sempre più elegante e sofisticata, seguendo un po' le orme delle linee cosmetiche umane.

Rituals - Courtesy Press Office

Il fatto che si tenda a considerare cani e gatti quasi come fratelli, però, non significa che sia sempre un bene sottoporli a una routine di bellezza simile alla propria: ogni specie, infatti, ha esigenze specifiche, tanto che per alcune il grooming dovrebbe essere ridotto al minimo indispensabile. Per curare al meglio manto, zampe e unghie è sempre meglio chiedere prima consiglio al veterinario, per essere sicuri che ciò che si fa sia gradito e adatto al piccolo amico peloso. Alcuni celebri brand cosmetici hanno lanciato di recente collezioni pensate appositamente per gli animali. Dalla confezione alle formule, i prodotti sono sempre più ricercati, tanto da includere detergenti, pomate per le zampe, fragranze e persino lo shampoo secco per il pelo. Qui sotto, cinque brand da provare per chi è attento non solo alla formula, ma anche all'estetica. La sacralità della toelettatura Ormai irrinunciabile per molti animali domestici, la toelettatura è diventata quasi un rito. E così i prodotti dedicati si sono raffinati. Pensata per accompagnare questo momento, la nuova collezione Dog Care di Rituals include una selezione di prodotti e accessori sviluppati per trasformare ogni gesto di attenzione, dal rientro dopo una passeggiata ai momenti dedicati al grooming, in un'esperienza di benessere condiviso. Tutte e sette le referenze della linea sono realizzate con formule di alta qualità, dotate di fragranze sviluppate appositamente per essere gradite ai cani, e hanno un design curato nei minimi dettagli. La gamma mette al centro la relazione tra gli amici a quattro zampe e chi li ama: oltre a shampoo, crema per le zampe ed eau de toilette, include anche gift set accuratamente selezionati e accessori, tra cui un collare e una borraccia.

Rituals - Courtesy Press Office

La cura del pelo è insomma un rituale che rafforza il legame con l'animale domestico, creando fiducia e favorendo salute, felicità e longevità. Così c'è chi creaprodotti di bellezza deluxe per gli amici a quattro zampe partendo dalla premessa che anche loro meritano prodotti sicuri, performanti e dall'estetica ricercata. Come Biche, il brand americano che impiega concentrazioni molto ridotte di fragranze, delicate e sicure, prive di ftalati e parabeni e, soprattutto, dal profumo gradevole creato in collaborazione con Givaudan, casa essenziera di fama mondiale che crea profumi anche per le maison cosmetiche più rinomate.

Biche - Courtesy Press Office

Testimoni d'eccezione Non solo formule raffinate e ingredienti selezionati. Come gli umani, anche gli animali vogliono i loro testimonial d'eccezione. Jo Malone London include ora un detergente pensato appositamente per gli animali, che ha anche come testimonial Blue, il bulldog protagonista degli scatti di campagna insieme al suo umano, Tom Hardy. Orange & Cedarwood Dog Shampoo è stato creato in collaborazione con il brand britannico specializzato nella cura degli animali WildWash, punto di riferimento per toelettatori professionisti alla ricerca di prodotti efficaci e piacevolmente profumati. Il pack, naturalmente, è realizzato con la stessa cura che contraddistingue fragranze, candele e saponi della linea per le persone, tanto che ogni flacone è decorato con l'illustrazione di una delle quattro razze canine protagoniste della collezione.

Jo Malone London - Courtesy Press Office

L’amore incondizionato per il cagnolino Fefé, fedele compagno di Domenico Dolce, ha ispirato invece la fragranza Dolce & Gabbana Fefé, creata per soddisfare le sensibilità olfattiva dei cagnolini, grazie alle sue note delicate, che garantiscono al contempo una piacevole esperienza per i loro padroni. L'eau de toilette è pensata per essere parte di una giocosa routine di bellezza, donando al pelo dell’animale un piacevole profumo, nel rispetto della sua sensibilità cutanea. La formula priva di alcool, infatti, garantisce il benessere della cute e degli occhi del cane, così come il controllo dei cattivi odori, per una routine di bellezza giocosa e sicura.

Dolce&Gabbana Fefé - Courtesy Press Office

Profumati, ma non troppo C'è poi chi va in controtendenza: come More Mud, il brand britannico che nasce come un piccolo atto di ribellione contro un settore che vuole gli animali troppo perfetti e profumati, sostenendo che, in realtà, per il cane la pulizia dovrebbe essere inodore. Ecco perché More Mud crea prodotti privi di profumazioni artificiali che racchiudono, al loro posto, una speciale tecnologia che combatte i cattivi odori con uno speciale enzima naturale che li neutralizza alla radice. I loro detergenti garantiscono pelo pulito e pelle lenita e racchiudono ingredienti naturali e vegani, privi di sostanze chimiche aggressive e note sintetiche.