Sopracciglia rade: come curarle e scegliere il trattamento giusto

beauty 15 ottobre 2026

Smettere di usare troppo la pinzetta, capire se serve una laminazione, distinguere microblading, hairstrokes e powder brows. Tre esperte spiegano come recuperare forma e naturalezza senza inseguire il trattamento del momento

Di Giuditta Avellina

Lily Collins - Credits Getty Images

Si sono assottigliate negli Anni '90, sono state ridisegnate a matita, pettinate verso l’alto, laminate, tatuate, schiarite. Adesso la direzione sembra quasi opposta: avere sopracciglia curate senza che sembrino continuamente “fatte”. Ma da dove si comincia quando sono rade, irregolari o hanno perso la loro forma? La risposta non è necessariamente un nuovo trattamento. È necessario capire quanto sopracciglio naturale è rimasto, smettere di correggerlo continuamente e distinguere ciò che può migliorarlo da ciò che semplicemente ne ricostruisce l’illusione. Claudia Milia, fondatrice di Plumes Lash & Brow, Sonia Di Meo dello Studio SDM di Milano e Irish Vicky Tiburcio di Blading Xoxina arrivano da approcci diversi, ma condividono una regola: partire dal volto reale, non dal sopracciglio visto sul telefono. Sopracciglia rade: la prima regola è smettere di toglierle Una parte del problema arriva direttamente dagli anni delle sopracciglia sottilissime. “Le clienti, soprattutto la fascia delle cinquantenni, e anche delle quarantenni, sono un po’ vittime degli Anni '90", racconta Claudia Milia. Oggi la richiesta si è ribaltata: mantenerle il più spesse possibile. Che non significa lasciarle crescere senza criterio. Significa partire dalla forma esistente. “Brow shaping significa dare forma al sopracciglio”, spiega l'esperta. Prima di laminazione, tinta o altre tecniche, si osservano proporzioni, pieni, vuoti e direzione di crescita per capire cosa togliere e soprattutto cosa lasciare. Durante la ricrescita bisogna quindi accettare anche qualche settimana meno perfetta. Continuare a eliminare ogni pelo che sembra fuori posto impedisce alla nuova forma di costruirsi.

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Pinzette, forbici e fai-da-te: quando correggere peggiora la forma Gli errori che le esperte vedono più spesso sono sempre gli stessi: scavare troppo sotto l’arco pensando di aprire lo sguardo, allontanare eccessivamente le due attaccature o accorciare le code nella speranza di ottenere un effetto lifting. Anche le forbicine possono creare vuoti e modificare la direzione naturale dei peli. Non significa che nessuno possa mai togliere un pelo a casa, ma che ricostruire una forma richiede misura. E quando le sopracciglia sono già rade, l’ossessione per la pulizia perfetta rischia di diventare parte del problema.

Ma possono ricrescere davvero? Una volta che si mette da parte la pinzetta, le sopracciglia possono ricrescere? Dipende. Un sopracciglio impoverito da anni di epilazione non è la stessa cosa di una perdita improvvisa, estesa o progressiva dei peli: in quest’ultimo caso è opportuno uscire dal terreno puramente beauty e rivolgersi a un dermatologo. Esistono studi su specifici principi attivi utilizzati nell’ipotricosi delle sopracciglia. La possibilità di ricrescita dipende dalla causa del diradamento e dalle condizioni del follicolo. Poi arriva la cosmetica, che può aiutare soprattutto nella cura del pelo presente. La forma giusta non è quella salvata sui social In ogni caso, il progetto comincia dalla materia che si ha davanti: spessore e colore del pelo, struttura dell’occhio, ossatura, asimmetrie e forma naturale. “Se io ho un sopracciglio dritto, non posso farlo diventare ad ala di gabbiano – spiega Sonia Di Meo - perché risulterebbe molto artificiale". E vale anche per lo spessore: “Se una signora ha un sopracciglio sottile, io non ne farò mai uno alla Kardashian”. L’obiettivo non è ottenere due archi geometricamente identici, perché il viso è naturalmente irregolare e asimmetrico. Per questo si deve partire dalla fisionomia invece di imporre una forma standard. Il test più interessante arriva quando sparisce tutto il resto: “Quando mi sveglio la mattina struccata come mi vedo? Il mio sopracciglio sembra vero o sembra che mi abbiano messo uno stampino in faccia?”. Una domanda molto più utile, forse, di qualsiasi trend.

Microblading, hairstrokes o powder: che cosa cambia davvero? Qui le scuole di pensiero non coincidono completamente. Di Meo quando cerca un risultato iperrealistico continua a utilizzare soprattutto il microblading, una tecnica di incisione manuale semipermanente; ma sottolinea che non è lo strumento a garantire la naturalezza. “Il blade del microblade è solamente uno strumento per disegnare, tanto quanto una macchinetta da tatuaggio o dermografo”. A fare la differenza sono mano, capacità artistica e valutazione della cliente. Quando il pelo è molto scuro, il sopracciglio è già presente o si desidera un risultato più vicino al make-up, preferisce una sfumatura molto leggera realizzata con il dermografo elettrico con micro-aghi. Tiburcio utilizza una terminologia diversa e considera il microblading una tecnica ormai superata rispetto agli hairstrokes, cioè al lavoro che ricostruisce visivamente l’effetto del singolo pelo. In pratica, gli hairstrokes cercano l’effetto pelo e possono servire per ricostruire o dare densità; il powder, poi, crea una sfumatura più definita e vicina al make-up, dove la mano lavora per creare un’ombra diffusa invece di disegnare i peli uno a uno. Ma anche qui non esiste una soluzione da ordinare a priori: “La scelta non si basa su ciò che effettivamente piace, ma sul tipo di pelle e sulla densità del pelo della cliente. Non esiste la tecnica perfetta in assoluto, ma quella perfetta per il singolo viso”, conclude Tiburcio.

Tintura o laminazione? Non sono la stessa cosa È una distinzione semplice, ma spesso confusa. Per Milia la tintura è “una tecnica di ricostruzione” che definisce il sopracciglio “andando a colorare il pelo e a lasciare una leggera ombreggiatura sulla pelle”. Serve quindi soprattutto a dare colore e leggibilità. La laminazione interviene invece sulla struttura e sulla direzione del pelo come una sorta di permanente al pelo: può rendere il sopracciglio visivamente più ordinato e pieno, ma non crea nuovi peli. Proprio perché modifica la struttura, non va considerata un trattamento semplice o banale: non è adatto a tutti e, se eseguito male o su un pelo sensibile, può danneggiarlo. Va scelto quando serve davvero, non soltanto perché è diventato virale.

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Trucco permanente: il risultato va giudicato dopo, non appena fatto Attenzione ai before and after perfetti dei social. Una cosa è il lavoro appena fatto, una cosa è dopo la guarigione. I tratti sottilissimi e molto definiti possono apparire spettacolari subito dopo il trattamento, ma la pelle cicatrizza e il risultato cambia. Per questo volere fare un lavoro che è perfetto per la foto da pubblicare su Instagram, ma che poi dopo un mese, con la guarigione della pelle, cambia, può essere un rischio. Meglio, secondo Di Meo, “rimanere un pochino indietro, eventualmente, per poi aggiungere qualcosina”, piuttosto che creare subito troppo pelo, troppo colore o troppo spessore. Anche il pigmento va pensato nel tempo perché il pigmento nella pelle invecchia: tonalità troppo calde o troppo fredde possono evolvere in modo poco naturale. La scelta non riguarda quindi soltanto ciò che è bello il giorno del trattamento, ma come potrà apparire mesi dopo. Tiburcio arriva alla stessa conclusione attraverso due criteri: “La mano leggera del professionista e l’altissima qualità dei prodotti”, per evitare tatuaggi troppo saturi, scuri o con forti viraggi di colore. In alcuni casi è possibile correggere la tonalità; quando la saturazione è eccessiva può essere necessario intervenire prima sul vecchio pigmento e soltanto dopo riprogettare il sopracciglio. Ancora una riflessione sui social: fotografie filtrate e make-up ipergrafici possono trasformarsi facilmente nel modello da replicare, anche quando non hanno nulla a che fare con il volto reale. Meglio evitare l’effetto stencil: troppo preciso, saturo, evidente anche senza trucco. Il vero trend è che non si veda.

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Retinolo, acidi e sole: anche la skincare conta Il trucco permanente non finisce quando si esce dallo studio, perché la resa dipende dal tipo di pelle, dallo stile di vita e dalla corretta cura post-trattamento. Gli errori più comuni? Non usare la protezione solare d’estate o applicare skincare troppo aggressiva, come acidi esfolianti o retinolo, direttamente sulle sopracciglia, abitudini che possono far sbiadire prima il lavoro. È un dettaglio poco fotografabile, ma importante quando si sceglie un trattamento destinato a restare sul viso per mesi.