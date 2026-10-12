Anti-blush, il vero trend colore per le guance? Il non colore

Negli ultimi mesi, il blush è stato al centro dell'attenzione. Il debutto di una moltitudine di texture e tonalità diverse ha invitato le beauty lover a sperimentare un mix & match caleidoscopico di colori vitaminici che hanno anche portato a parlare di blush blindness, un trend nato sui social che invita a caricare il trucco delle gote proprio come Sabrina Carpenter, che non fa mistero della sua passione per questo particolare cosmetico.

Poi qualcosa è cambiato: dopo toni pomodoro, fragola e glicine, ora c'è nell'aria voglia di sfumature più neutre e facili da indossare. Almeno a giudicare dai video dedicati all'anti-blush, in cui i content creator mostrano come indossare polveri e creme per scaldare e scolpire l'incarnato in modo naturale e impercettibile. Non si tratta di una vera e propria novità: già qualche tempo fa si parlava di “sad blush”, “blush trist”, riferendosi ai phard tendenti al beige. Ora, però, questa moda ha raggiunto sia le passerelle che molte star, da Lily Rose Depp a Hailey Bieber, che sfoggiano anche sul red carpet toni neutri che ricordano un ibrido tra blush e bronzer.

Anti-blush, di cosa si tratta

Da non confondere con l'assenza totale di blush, questo trend invita a utilizzare il colore per dare al viso un aspetto scolpito e curato, senza apparire troppo vistoso. Le sfumature giuste sono quelle desaturate, dal rosa polvere al malva tenue, passando per terracotta, caramello e cacao. Colori grunge, per intenderci, che ricordano molto l'estetica degli Anni '90 ma dalla texture più idratante, trasparente e luminosa, in grado di fondersi con la pelle lasciandone trasparire la texture naturale. Di recente, non a caso, sono arrivati sugli scaffali dei beauty store molti prodotti dall'innovativa texture cream to powder che si sfuma facilmente e dona un tocco di colore diffuso, effetto nuvola.