Anti-blush, il vero trend colore per le guance? Il non colore

Hailey Bieber - Credits Getty Images
Negli ultimi mesi, il blush è stato al centro dell'attenzione. Il debutto di una moltitudine di texture e tonalità diverse ha invitato le beauty lover a sperimentare un mix & match caleidoscopico di colori vitaminici che hanno anche portato a parlare di blush blindness, un trend nato sui social che invita a caricare il trucco delle gote proprio come Sabrina Carpenter, che non fa mistero della sua passione per questo particolare cosmetico.
Poi qualcosa è cambiato: dopo toni pomodoro, fragola e glicine, ora c'è nell'aria voglia di sfumature più neutre e facili da indossare. Almeno a giudicare dai video dedicati all'anti-blush, in cui i content creator mostrano come indossare polveri e creme per scaldare e scolpire l'incarnato in modo naturale e impercettibile. Non si tratta di una vera e propria novità: già qualche tempo fa si parlava di “sad blush”, “blush trist”, riferendosi ai phard tendenti al beige. Ora, però, questa moda ha raggiunto sia le passerelle che molte star, da Lily Rose Depp a Hailey Bieber, che sfoggiano anche sul red carpet toni neutri che ricordano un ibrido tra blush e bronzer.
Anti-blush, di cosa si tratta
Da non confondere con l'assenza totale di blush, questo trend invita a utilizzare il colore per dare al viso un aspetto scolpito e curato, senza apparire troppo vistoso. Le sfumature giuste sono quelle desaturate, dal rosa polvere al malva tenue, passando per terracotta, caramello e cacao. Colori grunge, per intenderci, che ricordano molto l'estetica degli Anni '90 ma dalla texture più idratante, trasparente e luminosa, in grado di fondersi con la pelle lasciandone trasparire la texture naturale. Di recente, non a caso, sono arrivati sugli scaffali dei beauty store molti prodotti dall'innovativa texture cream to powder che si sfuma facilmente e dona un tocco di colore diffuso, effetto nuvola.
Da sinistra: Vittoria Ceretti - Credits Getty Images; Prada, Touch Blush; Violette_FR, Plume Blush Latte Praline - Courtesy Press Office
Plume Blush Latte Praline di Violette_FR è un blush in crema leggerissimo che si fonde con la pelle: si stratifica e si sfuma come una crema, ma si diffonde come una polvere, regalando un colore naturale dall'effetto aerografato. Touch Blush Bow di Prada ha una consistenza da crema a polvere che può essere applicata su guance, labbra e occhi: morbido come una crema, dura tutto il giorno come una polvere.
Come scegliere la tonalità più adatta
Il colore giusto si fonde con la pelle donando al tempo stesso un aspetto leggermente scolpito: se per gli incarnati più chiari funzionano i beige rosati o pesca, i medi possono puntare su terracotta e caramello, mentre per le pelli più scure funzionano mattone e marrone dai riflessi berry. Chi possiede una collezione di make-up ben fornita, però, può anche sperimentare mescolando semplicemente bronzer e blush fino a ottenere la tonalità giusta: il segreto sta nello scegliere colori non troppo accesi, dal sottotono molto aranciato o rosato, mescolandoli con il pennello sul dorso della mano per poi stenderli sul viso solo quando si è azzeccata la sfumatura.
Da sinistra: Lily Rose Depp - Credits Getty Images; Naj Oleari, Bloom Blush; Giorgio Armani, Dolci Blush - Courtesy Press Office
Dolci Blush Mauve di Giorgio Armani è un blush in stick dalla texture cream-to-powder che scivola sulla pelle come una crema per poi trasformarsi in un velo setoso dal finish soft-matte levigante; il suo pack tascabile lo rende facile anche da riapplicare nel corso della giornata. Bloom Blush Stick Soft Nude di Naj Oleari ha una texture cremosa effetto seconda pelle e dona un tocco di colore fresco e luminoso.
Come ottenere un effetto scolpito e naturale
Il pigmento va posizionato sulla parte alta degli zigomi e sfumato attentamente fino alle tempie in modo da 'sollevare' i tratti, facendo attenzione che non risultino linee di demarcazione evidenti. Il resto del make-up, inoltre, dovrebbe essere altrettanto semplice e in nuance: niente smokey intensi o labbra scarlatte, meglio puntare su tonalità caffellatte, malva e marroni anche per palpebre e bocca. Sì, inoltre, a texture idratanti, ma non eccessivamente radiose, effetto vetro. Il trucco, per apparire naturale, deve risultare setoso ma non eccessivamente lucido.
Da sinistra: Hailey Bieber - Credits Getty Images; Pupa, Wonder Me Shake Blush; Rhode, Pocket Blush - Courtesy Press Office