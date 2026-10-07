Perché il trucco cherry-cola è diventato virale. E ha contagiato anche le star

beauty 07 ottobre 2026

Quali prodotti scegliere per non sbagliare quella precisa sfumatura tra il rosso e il marrone tipica della celebre soda. Idee per il make-up di stagione

Di Valentina Bottoni

Zendaya - Credits Getty Images

Non è rimasta la solita tendenza effimera, destinata a esaurirsi nel giro di qualche mese, ma ha invece ha dato il La a un'infinità di beauty look, visti non solo on-line, ma anche su red carpet e passerelle. Inizialmente era riservato solo alle labbra: sui social, infatti, impazzano tutt'ora i video che insegnano a replicare le cherry-cola lips. Poi, la nuance cherry-cola ha finito per tingere anche le guance, rivelando il suo lato più versatile e inaspettato. A sorpresa, infatti, il mix di rosso e marrone può essere indossato anche per scaldare l'incarnato, come hanno dimostrato di recente star come Zendaya e Sabrina Carpenter. Ciascuna ha sfoggiato la propria interpretazione del cherry cola make-up, invogliando un po' tutti a replicarne il look a casa. Cherry-cola lips, come si realizzano

Immagini tratte dal profilo TikTok di @makeupbymaryphillips

Quando una delle truccatrici più celebrate del momento mostra come realizzare un trend nato sui social è segno che quel look è destinato a rimanere e a fare scuola: Mary Phillips, che tra le sue clienti vanta Kim Kardashian e Hailey Bieber, non ha solo fatto un video in cui infonde alla bocca la perfetta sfumatura cherry-cola, ma, successivamente, ha persino creato una matita labbra che porta proprio il nome dell'ormai amatissima tonalità. Replicarla è molto semplice in realtà (anche senza i prodotti della sua linea cosmetica) e ciascuno può poi aggiungere il proprio twist personale.

Da sinistra: Sabrina Carpenter (Credits Getty Images); Kim Shui FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Si inizia delineando i contorni della bocca con la matita marrone per poi colorare il centro con un rossetto rosso, assicurandosi poi di sfumare bene le due tonalità in modo che risultino un tutt'uno. Chi preferisce un effetto ultra glossy, come quello visto sulla passerella Autunno-Inverno 2026 di Kim Shui, può stendere il lucidalabbra o un lip oil color ciliegia, che dona un effetto luminoso e sofisticato. Le cherry-cola lips, però, non devono per forza avere riflessi specchiati. Sabrina Carpenter, per esempio, le ha sfoggiate di recente in versione matte. Per replicarne l'effetto, basta usare un lipstick satinato tamponandolo poi con una velina per dargli un aspetto più soft e discreto. Chi non si sente abbastanza esperto da tentare il mix & match di colori diversi, inoltre, può ricorrere a prodotti che racchiudono la perfetta shade di rosso-marrone.

Da sinistra: Merit, Signature Lip Satin L'Avenue; Gisou, Honey Infused Cherry Chocolate Lip Oil; Fwee, 3D Voluming Gloss Cherry Cola - Courtesy Press Office

Per replicare il look. Signature Lip Satin L'Avenue di Merit Beauty tinge le labbra con un velo di colore satinato e idratante. 3D Voluming Gloss Cherry Cola di Fwee è un lucidalabbra volumizzante dalla speciale texture gel che non appiccica. Honey Infused Cherry Chocolate Lip Oil di Gisou idrata intensamente e, in più, ha un profumo gourmand dolce e invitante. Non solo labbra Se le tonalità più accese e luminose, come fragola e pomodoro, hanno a loro volta ampiamente dettato tendenza in estate, il ciliegia, più scuro e intenso, può mettere un po' di soggezione. Se steso a piccoli tocchi e sfumato con attenzione, però, a sorpresa infonde vitalità all'incarnato risultando molto naturale, come dopo aver fatto una corsa all'aria aperta. Sarà per questo che il trucco cherry-cola ormai non è più riservato alla bocca, ma veste anche le guance dando vita a un beauty look tono su tono raffinato e perfetto per l'autunno.

Da sinistra: Zendaya - Credits Getty Images; Enfants Riches Déprimés FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Come quello sfoggiato da Zendaya durante il recente press tour di The Odyssey: la diva ha infatti alternato rosso intenso e marrone su palpebre, gote e labbra dando vita al perfetto make-up autunnale. Per un risultato più minimal e fresco, invece, basta ispirarsi alla passerella di Enfants Riches Déprimés, dove il blush in crema color ciliegia accende l'incarnato, lasciato al naturale, senza fondotinta, mentre alla bocca è destinato un pigmento molto più intenso. Per la perfetta sfumatura cola, basta mescolare un fard dai toni granato al contour stick marrone freddo, e il gioco è fatto. Meglio puntare su prodotti in crema, che si sfumano facilmente fondendosi con la pelle, oppure su polveri di ultima generazione dalla texture simile alla seta.

Da sinistra: Charlotte Tilbury, Airbrush Flawless Blush Blur Forbidden Cherry; Dior, Backstage Rosy Glow Stick Goji; Chanel, Joues Contraste Intense Cream-to-Powder Blush Grenat Profond - Courtesy Press Office