Cosa c'è dietro il nuovo colore di capelli di Bella Hadid

Immagini tratte dal profilo Instagram di @bellahadid
Di solito, quando una donna cambia colore di capelli, anche qualcos'altro nella sua vita sta cambiando. Una regola universale che non vale solo per le comuni mortali, ma anche per le top. Come Bella Hadid. La modella ha sfoggiato sui social un biondo light che ha attirato l'attenzione dei suoi fan, che mescola toni glaciali ad altri più tiepidi sulle lunghezze, con un effetto burroso e morbido. Un altro tassello che si aggiunge alla sua estetica sempre in equilibrio tra charme d'altri tempi e contemporaneità, e soprattutto, un dettaglio che dice qualcosa in più di lei.
Il nuovo colore di capelli
Non è il solito platino. Il colore di Bella Hadid è un biondo compatto, pieno e corposo, ma non del tutto uniforme, perché svela delle sfumature sulle lunghezze fino alle punte. Una ricetta perfetta da abbinare a tagli grafici o leggermente scalati sulle punte, come il suo. Una tinta che la modella ha scelto di sfoggiare in una serie di scatti sui social durante una partita di hockey su ghiaccio dei Colorado Avalanche, dedicata all'iniziativa "Hockey Fights Cancer", al Ball Arena di Denver.
I capelli biondi spuntavano da un cappellino con visiera bordeaux e frontale panna, abbinato a una maglia da hockey blu navy con inserti bianchi e maniche burgundy, con lo scudetto ufficiale della National Hockey League ben visibile sul colletto, e una felpa con cappuccio chiara.
Immagini tratte dal profilo Instagram di @bellahadid
Un nuovo amore e una nuova casa
Scorrendo il carosello di foto, quello che colpisce di più arriva al decimo scatto: accanto alla modella c'è Nathan Lacy, 38 anni, l'erede di una ricca famiglia del Colorado, che l'abbraccia prima e le morde affettuosamente la guancia poi, in una inequivocabile posa che parla di una nuova liaison. Dopo la storia con Adan Banuelos, ecco un nuovo uomo nella vita di Bella: Lacy fin da giovanissimo è impegnato nell'azienda di famiglia di costruzioni a Crested Butte, ed è il fratello di Rachael Lacy, una delle più care amiche di Bella Hadid.
Secondo la stampa straniera, i due avrebbero iniziato a frequentarsi lo scorso febbraio, per poi volare a Milano per la Fashion Week, e passare altro tempo assieme nella cittadina natale di Lacy, poco meno di 2mila abitanti nella contea di Gunnison, Colorado; proprio lo Stato dove la top è cresciuta da piccola e dove, stando ai rumors, avrebbe appena acquistato una casa.
Immagini tratte dal profilo Instagram di @bellahadid
I progetti di Bella
Insomma, la modella sembra aver trovato un antidoto al lato più oscuro e debilitante della sua quotidianità, e cioè i sintomi della malattia di Lyme, con cui convive e di cui ha parlato diffusamente sui social, fino a quello sfogo condiviso sui social con i suoi 59 milioni di follower. In una serie di storie, la scorsa estate, si era infatti mostrata in lacrime, spiegando quanto sia complesso affrontare la spossatezza, la stanchezza cronica, l'ansia, la confusione mentale e le insicurezze che accompagnano le malattie croniche, parlando di isolamento e di depressione, e di come per esempio fare una doccia senza svenire possa diventare un enorme traguardo. Ma già allora Hadid aveva lasciato spazio alla speranza: "Finalmente arrivano i giorni buoni. Pensi di aver trovato il protocollo giusto, la routine giusta, il trattamento giusto...".
E questi giorni, almeno in apparenza, sembrano proprio essere quelli giusti. Un nuovo amore, prima di tutto, e anche i suoi progetti legati al beauty e alla moda. La modella ha infatti appena lanciato Vanilla's Touch, body & hair mist del suo brand Orebella, una fragranza sviluppata dal suo team a base di vaniglia eterea, marshmallow e muschio, infusa con acqua di riso idratante. Un prodotto in linea con la filosofia del beauty brand fondato dalla modella due anni fa: fragranze senza alcool, certificate cruelty-free e vegane, adatte alle pelli sensibili, proprio come quella di Bella dopo la diagnosi di malattia di Lyme. E poi la moda: i suoi fan l'hanno seguita sulla passerella del Victoria's SecretFashion Show 2026, quando ha aperto la sfilata indossando un top verde con perline ispirato a un giardino, abbinato ad ali a tema floreale.
Victoria's Secret Fashion Show 2026 - Credits Getty Images
E, prima ancora, durante la campagna Happy Diamonds di Chopard, lanciata durante la New York Fashion Week accanto a Liu Wen: foto e video dal taglio cinematografico, realizzati rispettivamente dal fotografo Greg Williams e dal regista Manu Cossu, che celebrano il 50° anniversario della storica collezione di alta gioielleria, con i cosiddetti “diamanti danzanti”, incastonati fra bracciali, collane e orecchini, ma liberi di muoversi.
Happy Diamonds di Chopard - Courtesy Press Office