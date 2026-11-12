Cosa c'è dietro il nuovo colore di capelli di Bella Hadid

Di solito, quando una donna cambia colore di capelli, anche qualcos'altro nella sua vita sta cambiando. Una regola universale che non vale solo per le comuni mortali, ma anche per le top. Come Bella Hadid. La modella ha sfoggiato sui social un biondo light che ha attirato l'attenzione dei suoi fan, che mescola toni glaciali ad altri più tiepidi sulle lunghezze, con un effetto burroso e morbido. Un altro tassello che si aggiunge alla sua estetica sempre in equilibrio tra charme d'altri tempi e contemporaneità, e soprattutto, un dettaglio che dice qualcosa in più di lei.

Il nuovo colore di capelli

Non è il solito platino. Il colore di Bella Hadid è un biondo compatto, pieno e corposo, ma non del tutto uniforme, perché svela delle sfumature sulle lunghezze fino alle punte. Una ricetta perfetta da abbinare a tagli grafici o leggermente scalati sulle punte, come il suo. Una tinta che la modella ha scelto di sfoggiare in una serie di scatti sui social durante una partita di hockey su ghiaccio dei Colorado Avalanche, dedicata all'iniziativa "Hockey Fights Cancer", al Ball Arena di Denver.

I capelli biondi spuntavano da un cappellino con visiera bordeaux e frontale panna, abbinato a una maglia da hockey blu navy con inserti bianchi e maniche burgundy, con lo scudetto ufficiale della National Hockey League ben visibile sul colletto, e una felpa con cappuccio chiara.