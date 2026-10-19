Se il Victoria's Secret Fashion Show prova a essere un evento democratico   

Fashion 19 ottobre 2026

Lo show con le leggendarie Alessandra Ambrosio, Bella Hadid e Adriana Lima trasmesso in streaming e con la possibilità di partecipare all'evento attivamente. Un ariete commerciale per avvicinare le consumatrici più giovani?

Di Simona Peverelli

Dopo le polemiche, lo show. Il Victoria’s Secret Fashion Show è tornato, ma non è più lo stesso. C'erano i suoi leggendari angeli, da Bella Hadid ad Adriana Lima, c'erano i bra e i body succinti, i sorrisi ammiccanti, i coriandoli e la musica. E c'erano i corpi scultorei, in marcia accanto a quelli della carica delle curvy, ingaggiata da qualche anno a questa parte per sopire le accuse a un marchio considerato da molti fermo a un'altra epoca.

Bella Hadid sfila in passerella per la sfilata di Victoria’s Secret 2026 il 18 ottobre 2026 a Los Angeles, in California Credits: Getty Images

Ma quello che è andato in scena ha il sapore dell'ultimo metro della corsa di un brand di lingerie sexy che fa fatica a smarcarsi dal passato. Perché c'è stato un prima e un dopo: l’ultima edizione della prima stagione risale al 2018, l’anno in cui il canone di bellezza ristretto si era ormai trasformato in una ferita reputazionale, tanto che lo show del 2019 fu cancellato tra critiche crescenti. La seconda stagione del brand, quella del rilancio, si era aperta con la sfilata del 2024 a New York, con Tyra Banks a guidare il finale, seguita da New York nel 2025 e quest’anno Los Angelesi. Quello che è cambiato, intanto, è che storicamente gli Angeli non erano semplici modelle ingaggiate per sfilare, ma testimonial ufficiali che comparivano nelle campagne, negli eventi promozionali e nei progetti del marchio. Un contratto con Victoria's Secret poteva cambiare la vita.

Alessandra Ambrosio sfila in passerella per la sfilata di Victoria’s Secret 2026 il 18 ottobre 2026 a Los Angeles, in California Credits: Getty Images

Oggi Victoria’s Secret la mette diversamente: essere un Angelo "significa celebrare l’individualità, la sicurezza di sé e quell’energia e quell’autenticità innegabili che ispirano gli altri". Meno autoreferenzialità, più dialogo con le donne vere. Ma il risultato è davvero questo? Intanto lo show prova a essere più democratico. Non più disponibile su una piattaforma a pagamento, ma trasmesso in diretta streaming su YouTube, per raggiungere "il consumatore giovane". Insomma, la democrazia come testa d'ariete commerciale. Qui, infatti, gli spettatori possono fare acquisti tramite i tag di prodotto mentre guardano, mentre i creator hanno ore di shopping in esclusiva il giorno dopo lo show, per taggare le ultime creazioni del brand nei propri video; un altro modo di fare entrare il consumatore nel sistema Victoria's Secret.

Adriana Lima sfila in passerella per la sfilata di Victoria’s Secret 2026 il 18 ottobre 2026 a Los Angeles, in California Credits: Getty Images

L'angelo escluso e le polemiche pre-show E mentre il marchio provava a dare un messaggio diverso, il clima intorno allo show, pochi giorni prima del via, si era fatto pesante. A far parlare, infatti, era stata era soprattutto la vicenda di una delle grandi escluse, Romee Strijd, modella olandese e passato Angelo del brand che non ha passato il casting dalla nuova edizione, e che si era sfogata sui social in un video cliccatissimo con gli occhi ancora lucidi dopo aver ricevuto la notizia dell'esclusione dal proprio agente. Sbollita la delusione, la modella aveva ripreso in mano il cellulare poche ore dopo per chiarire che i "no" fanno parte del suo lavoro di modella - "che faccio da 17 anni", ha detto - ribadendo poi uno dei concetti che aveva già messo al centro del suo sfogo precedente: quello che più le era dispiaciuto non era stato tanto il responso, ma il fatto di essere stata tenuta sulla corda fino all'ultimo momento: "spero solo in una comunicazione più onesta e chiara in questo onesto settore", ha concluso.

Credits: Immagini tratte dal profilo TikTok @romeestrijd

Oltre la lingerie, la musica Alla fine lo show è andato in scena. Non solo come passerella dove sfilano la sexy lingerie e le iconiche ali del marchio, ma come prova di dialogo con il pubblico firmandosi come evento globale che mescolare moda, spettacolo, cultura pop e musica. Così si è esibita anche la 23enne Tate McRae, cantante e ballerina canadese diventata famosa grazie a un mix di danza e hit virali su YouTube, che qui ha cantato mentre sfilavano Gigi Hadid e Amelia Gray.

Tate McRae si esibisce mentre Gigi Hadid sfila in passerella per la sfilata di Victoria’s Secret 2026 il 18 ottobre 2026 a Los Angeles, in California Credits: Getty Images

E poi la rapper statunitense Megan Thee Stallion, che si è esibita con un paio di ali argentate e affilate, calze tempestate di cristalli, tacchi argentati e un reggiseno scintillante, per chiudere lo show. Quando ha cantato "Body", tratto dall'album Good News, il momento clou: Kylie Jenner è entrata indossando il "Fantasy Bra" – dal valore di 50 milioni di dollari – tra gli applausi e le acclamazioni del fidanzato Timothée Chalamet e della madre Kris Jenner. Un dialogo tra musica, lingerie e celeb che rimbalzando sui social, prova a funzionare ancora.