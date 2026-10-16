Victoria's Secret e il suo angelo mancato

Romee Strijd sfila durante la sfilata di moda di Victoria’s Secret del 2017 alla Mercedes-Benz Arena, il 20 novembre 2017 a Shanghai, in Cina - Credits: Getty Images
La sfilata in lingerie più famosa al mondo sta tornando. Il Victoria’s Secret Fashion Show, in passerella lo scorso anno a New York dopo sei anni di fermo - e dopo un evento speciale nel 2024 - si prepara a portare in passerella le creazioni sexy del brand californiano a Los Angeles, nella notte italiana tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre. E se, insieme a bra e giarrettiere, le vere protagoniste dello show sono come sempre le top model, quest'anno a far parlare è soprattutto una delle grandi escluse. E mentre escono le anticipazioni sui nomi di chi il casting, invece, lo ha passato, ci si chiede se l'evento, quest'anno, riuscirà ad avere le carte in regola per affermarsi come evento globale, oppure questo sarà solo un nuovo tassello di una crisi già in atto.
L'angelo mancato
Oltre l'attesa per lo show, dunque, le polemiche. Sui social si parla del caso di Romee Strijd, modella olandese e “Angelo” del brand esclusa dalla nuova edizione, che secondo molti fan avrebbe meritato un posto in passerella. Come sono andate le cose, dal suo punto di vista, lo ha raccontato lei stessa sui social. In un primo video, a pochi giorni dallo show, racconta di aver fatto il casting all'inizio di settembre e di essersi preparata tutta l'estate in vista di quell'appuntamento: "perché speravo che avrei partecipato, e mi sono allenata, nonostante i due bambini per casa. So che una risposta non può arrivare subito, ma non ho saputo nulla per settimane. Io, comunque, sto continuando a rimanere positiva mentalmente".
Poi, poco dopo, un altro video: Romee Strijd indossa la stessa canottiera grigia con i capelli biondi sciolti e gli stessi gioielli, ma il sorriso di prima lascia spazio a un'espressione delusa e agli occhi azzurrissimi completamente lucidi. La modella svela ai propri follower di aver appena ricevuto una chiamata dalla sua agente, con il responso: esclusa dallo show. Romee spiega di aver chiesto una spiegazione, ma di non avere avuto una risposta chiara. "Avendo io due bambini, avevo chiesto in questo ultimo periodo di aggiornarmi, in modo che potessi continuare a prepararmi, mangiare sano e allenarmi", ha spiegato.
E poi ha aggiunto che avrebbe preferito essere avvisata per tempo, e non solo qualche giorno prima: "sarebbe stato meglio fossero onesti con me, dirmi che ero esclusa, così io sarei andata avanti con la mia vita". L’esperienza sembra averla spinta ad appendere le ali al chiodo: "non mi è piaciuto come è andata, non mi è piaciuto come mi hanno trattata e l'intero processo. Vorrei solo conservare un bel ricordo di questa esperienza".
Credits: Immagini tratte dal profilo TikTok @romeestrijd
Chi è Romee Strijd
Quello che colpisce è che Strijd non è una modella qualsiasi. Oltre ad aver calcato le passerelle di Parigi e Milano, da Moschino ad Alberta Ferretti, fino a Elie Saab, è uno dei volti storici scelti per rappresentare Victoria’s Secret: modella del brand dal 2014 al 2018, e Angelo dal 2015, quello scelto per chiudere l’ultimo show prima della crisi, nel 2018, con un paio di lucenti ali Swarovski. Romee Strijd poi è diventata madre di due bambini e, dopo la ripresa degli show, ha deciso di candidarsi per l’edizione 2026, allenandosi religiosamente per mesi.
Le ragioni del rifiuto rimangono misteriose, perché Romee Strijd incarna alla perfezione i canoni del brand, e soprattutto non è stata una qualsiasi: è stata lo show. E ora ci si chiede se a soli 31 anni (l'età della modella) nel mondo degli angeli sia già ora di andare in pensione, anche se i conti non tornano, perché il brand ha chiamato per esempio Adriana Lima, che di anni ne ha 45.
Romee Strijd sfila durante la sfilata di moda di Victoria’s Secret il 30 novembre 2016 a Parigi, in Francia - Credits: Getty Images
Che fine fa la reputazione del brand
Insomma, se la reputazione dI Victoria's Secret aveva già attraversato una crisi e un rebranding era già in corso, ora il marchio rischia di alienarsi ancora più pubblico. Tutto è iniziato nel 2014 quando il marchio, già nel mirino per gli standard irraggiungibili di bellezza proposti con le sue modelle bellissime, è stata travolta dalla notizia di una petizione, lanciata da tre ragazze, che chiedeva alla casa americana di lingerie di cambiare il claim della nuova campagna di allora: "The perfect body", il corpo perfetto, definito "irresponsabile" e "dannoso".
E dopo il lancio della petizione sui social era partita un'altra campagna con decine di donne che contestavano la casa per il suo comportamento e per la continua promozione di taglie 38. Così gli angeli si sono trasformati ufficialmente in pericolosi diavoli, simboli di una strisciante promozione di malsani e irrealistici standard di bellezza. Dopo il danno alla reputazione dei vertici aziendali, il crollo del seguito e la stanchezza del pubblico verso una certa idea di perfezione irreale, c'è stato il rilancio, due anni fa. E ora il caso di Romee Strijd, la grande esclusa che solleva altri interrogativi.
Le modelle Lily Aldridge, Karlie Kloss, Adriana Lima, Doutzen Kroes, Candice Swanepoel e Behati Prinsloo sfilano durante la sfilata di moda di Victoria’s Secret del 2013, tenutasi alla Lexington Avenue Armory il 13 novembre 2013 a New York - Credits: Getty Images
Gli angeli che tornano
Per un angelo che se ne va (altra grande esclusa è Bianca Balti, assente anche lo scorso anno) altri ritornano. A giudicare dalle anticipazioni sulla scelta del cast, da una parte il Victoria's Secret Fashion Show 2026 sembra voler rimanere saldamente ancorato al suo immaginario patinato, richiamando i volti che hanno fatto la sua storia: ci sarà Adriana Lima, per la quale l’edizione 2026 segnerà la sua 21ª partecipazione, un traguardo che potrebbe essere un record.
Presente e attesissima anche Gigi Hadid, che ha sfilato per la prima volta nel 2015 e poi per altre quattro volte. E ancora ci saranno Alex Consani e Abby Champion, mentre è data per quasi fatta la partecipazione di Andreína Martínez Founier-Tejada, Miss Repubblica Dominicana 2021. Ma tra loro c'è posto anche per quelle che son considerate le curvy: Ashley Graham, Paloma Elsesser, Emeline Hoareau. Volti nuovi arrivati dopo la massiccia crisi che ha dovuto rispondere a una richiesta chiara: meno Angeli e più donne vere.
Adriana Lima sfila durante la sfilata di moda di Victoria’s Secret del 2025, tenutasi agli Steiner Studios il 15 ottobre 2025 a New York - Credits: Getty Images