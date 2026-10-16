Victoria's Secret e il suo angelo mancato

La sfilata in lingerie più famosa al mondo sta tornando. Il Victoria’s Secret Fashion Show, in passerella lo scorso anno a New York dopo sei anni di fermo - e dopo un evento speciale nel 2024 - si prepara a portare in passerella le creazioni sexy del brand californiano a Los Angeles, nella notte italiana tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre. E se, insieme a bra e giarrettiere, le vere protagoniste dello show sono come sempre le top model, quest'anno a far parlare è soprattutto una delle grandi escluse. E mentre escono le anticipazioni sui nomi di chi il casting, invece, lo ha passato, ci si chiede se l'evento, quest'anno, riuscirà ad avere le carte in regola per affermarsi come evento globale, oppure questo sarà solo un nuovo tassello di una crisi già in atto.

L'angelo mancato

Oltre l'attesa per lo show, dunque, le polemiche. Sui social si parla del caso di Romee Strijd, modella olandese e “Angelo” del brand esclusa dalla nuova edizione, che secondo molti fan avrebbe meritato un posto in passerella. Come sono andate le cose, dal suo punto di vista, lo ha raccontato lei stessa sui social. In un primo video, a pochi giorni dallo show, racconta di aver fatto il casting all'inizio di settembre e di essersi preparata tutta l'estate in vista di quell'appuntamento: "perché speravo che avrei partecipato, e mi sono allenata, nonostante i due bambini per casa. So che una risposta non può arrivare subito, ma non ho saputo nulla per settimane. Io, comunque, sto continuando a rimanere positiva mentalmente".

Poi, poco dopo, un altro video: Romee Strijd indossa la stessa canottiera grigia con i capelli biondi sciolti e gli stessi gioielli, ma il sorriso di prima lascia spazio a un'espressione delusa e agli occhi azzurrissimi completamente lucidi. La modella svela ai propri follower di aver appena ricevuto una chiamata dalla sua agente, con il responso: esclusa dallo show. Romee spiega di aver chiesto una spiegazione, ma di non avere avuto una risposta chiara. "Avendo io due bambini, avevo chiesto in questo ultimo periodo di aggiornarmi, in modo che potessi continuare a prepararmi, mangiare sano e allenarmi", ha spiegato.

E poi ha aggiunto che avrebbe preferito essere avvisata per tempo, e non solo qualche giorno prima: "sarebbe stato meglio fossero onesti con me, dirmi che ero esclusa, così io sarei andata avanti con la mia vita". L’esperienza sembra averla spinta ad appendere le ali al chiodo: "non mi è piaciuto come è andata, non mi è piaciuto come mi hanno trattata e l'intero processo. Vorrei solo conservare un bel ricordo di questa esperienza".