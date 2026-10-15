La gonna in tartan è la regina dello street style e della moda Autunno 2026, ma come si porta?

fashion 15 ottobre 2026

Mini, al ginocchio o lunghe, le gonne scozzesi sono il capo più trendy del momento e tra i pezzi chiave del guardaroba autunnale. Tra allure classy, riletture urban e il royal style di Kate Middleton, prendete nota dei look con cui indossarla

Di Valeria Boraldi

Quando si tratta di look da indossare occorre avere delle certezze. E il tartan in autunno è tra queste. Nato nelle Highlands scozzesi intorno al XII secolo è il motivo a quadri più emblematico e rappresentativo dello stile autunnale. E per la moda Autunno 2026 si declina - tra le varie opzioni - in un capo che è must-have assoluto: la gonna. In versione corta, midi o lunga, la gonna in tartan è la regina indiscussa dello street style e il capo chiave tanto dei guardaroba più blasonati (Royal Family inglese in testa), quanto di quelli più cool del momento. Kate Middleton da buona principessa del Galles non perde occasione per sfoggiare nuove fogge e modelli, come la gonna scozzese recentemente indossata a Belfast il 9 ottobre.

Il principe e la principessa del Galles, William e Kate, in visita a Belfast; 9 ottobre 2026; Irlanda del Nord - Credits: Getty Images

Un look che è una lectio magistralis su come abbinare il kilt scozzese in maniera perfetta e una mise di cui prendere nota per le fashion inspo delle prossime settimane. La combo di Kate Middleton è tanto chic quanto semplice, timeless, ma con un piccolo tocco contemporaneo: la gonna a quadri lunga fino al polpaccio (Emilia Wickstead) si porta con una maxi cintura in cuoio in piena sintonia con le ultime tendenze viste in passerella e si abbina a una raffinata camicia bianca con ruches, pump in tinta verde scuro e un elegante cappotto nero dalla linea attillata. Impeccabile. Anche nelle capitali della moda le gonne a quadri scozzesi (corte o longuette) punteggiano i look più belli e sono un must-have assoluto, ma come si portano? Prendete nota della nostra selezione e preparatevi a indossarle di giorno e di sera per tutta la stagione autunnale, e oltre. La minigonna scozzese

Street style - Credits: Getty Images

La minigonna in tartan dona un tocco da english college a ogni outfit e questa stagione si reinterpreta non solo con uniform blazer e mocassini. Alcuni esempi? La gonna a pieghe azzurra si abbina a felpa bomber e stivali bianchi in un look unconventional. Per chi ama il classico, invece, ecco l’iconica stampa check con fondo beige che si porta insieme al trench gemello corto, la t-shirt bianca e maxi boot neri. Red touch e verde bosco per un duo classy&chic con una gonna tartan che profuma di Scozia: insieme a dolcevita, collant e stivali scuri richiama un’eleganza senza tempo. La pencil skirt a quadri

Street style - Credits: Getty Images

Linee dritte e regolari per la gonna a matita a motivi check, ideali per regalare ai look un delicato quid rétro. L’aura bon ton è assicurata quando la si sceglie in tweed con quadri che si muovono tra rosa, bianco e nero, abbinata a mini pull con bottoncini e ballerine. Per le occasioni più glamour, invece, ecco che la pencil skirt si impreziosisce di piccole foglie burgundy su una base azzurro polvere. Da indossare con un blazer boxy shaped a contrasto, che ne riprende i dettagli cromatici, e décolletées bicolor. Effetto plaid per la gonna longuette color panna con quadrati oversize e frange sul fondo, in perfect match con un morbido maglione a collo alto e stivali in suede marroni. Autumn vibe assicurate. La gonna lunga in tartan

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight