Il bagliore di una cometa che si trasforma in una costellazione di diamanti, l’iridescenza di un fiore che diventa un intarsio di pietre dure, il volo di un uccello che si cristallizza in una scultura d’oro tempestata di pavé: niente più dei gioielli ha la capacità di svelare universi in cui la meraviglia prende forma e luce. E mentre le campagne delle grandi maison alimentano i desideri e nutrono di bellezza il nostro immaginario legato alla stagione delle feste, è arrivato il momento di stilare la wishlist più preziosa dell’anno tra orecchini fiabeschi, collane porte-bonheur, bracciali romantici e anelli caleidoscopici. Una selezione di creazioni da trovare sotto l’albero, indossare subito e custodire nel tempo.

Tra icone che hanno attraversato il Novecento e nuove interpretazioni dei codici della tradizione orafa, i gioielli si confermano tra i regali più ambiti dell’Holiday season. A sedurre è anche l'idea di una bellezza destinata a durare, estranea al ritmo incalzante delle tendenze e alle logiche usa e getta, ma legata a valori e legami profondi.

Per il Natale 2026, infatti, le maison e i grandi gioiellieri tornano ai simboli che ne hanno costruito l’identità. Comete, pantere, fiori, foglie e motivi d’archivio prendono forma attraverso lavorazioni che raccontano decenni di cultura orafa. Ogni gioiello racchiude un frammento di heritage, la precisione del savoir-faire e quella promessa di meraviglia che, a Natale, riesce ancora a farci sognare. Piccoli e grandi capolavori da indossare, da collezionare, da consegnare alla memoria di un momento speciale. Oppure da desiderare, per il puro piacere di farlo. Ecco la nostra selezione dei gioielli più belli per il Natale 2026.

Bestiari preziosi e altre meraviglie