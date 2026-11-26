Mariacarla Boscono nella campagna Holiday di Damiani - Courtesy Press Office
Il bagliore di una cometa che si trasforma in una costellazione di diamanti, l’iridescenza di un fiore che diventa un intarsio di pietre dure, il volo di un uccello che si cristallizza in una scultura d’oro tempestata di pavé: niente più dei gioielli ha la capacità di svelare universi in cui la meraviglia prende forma e luce. E mentre le campagne delle grandi maison alimentano i desideri e nutrono di bellezza il nostro immaginario legato alla stagione delle feste, è arrivato il momento di stilare la wishlist più preziosa dell’anno tra orecchini fiabeschi, collane porte-bonheur, bracciali romantici e anelli caleidoscopici. Una selezione di creazioni da trovare sotto l’albero, indossare subito e custodire nel tempo.
Tra icone che hanno attraversato il Novecento e nuove interpretazioni dei codici della tradizione orafa, i gioielli si confermano tra i regali più ambiti dell’Holiday season. A sedurre è anche l'idea di una bellezza destinata a durare, estranea al ritmo incalzante delle tendenze e alle logiche usa e getta, ma legata a valori e legami profondi.
Per il Natale 2026, infatti, le maison e i grandi gioiellieri tornano ai simboli che ne hanno costruito l’identità. Comete, pantere, fiori, foglie e motivi d’archivio prendono forma attraverso lavorazioni che raccontano decenni di cultura orafa. Ogni gioiello racchiude un frammento di heritage, la precisione del savoir-faire e quella promessa di meraviglia che, a Natale, riesce ancora a farci sognare. Piccoli e grandi capolavori da indossare, da collezionare, da consegnare alla memoria di un momento speciale. Oppure da desiderare, per il puro piacere di farlo. Ecco la nostra selezione dei gioielli più belli per il Natale 2026.
Bestiari preziosi e altre meraviglie
Da sinistra: Tiffany & Co., Chopard, Cartier
Da sempre la gioielleria, nella sua espressione più colta e sofisticata, rivendica il diritto al divertimento, al soave e al magico. E allora via libera a creazioni giocose e allo stesso tempo iconiche. Come l'Happy Clown di Chopard in oro giallo rivestito da un pavé di diamanti: con i suoi arti snodati e le cinque pietre libere di muoversi, asseconda i movimenti di chi lo indossa ed è una dichiarazione di stile per chi ama il lato più giocoso del lusso. Dall'universo circense a quello animale, il fil rouge prosegue nel segno della fantasia.
Il delizioso Bird on a Rock di Tiffany & Co. - nato dalla straordinaria immaginazione di Jean Schlumberger con la celebre spilla ideata nel 1965 - continua a trovare nuove espressioni stilistiche, come negli orecchini Bird in platino e oro giallo con diamanti. Di tutt'altro temperamento la pantera di Cartier. Entrata nel repertorio della maison nel 1914 ed eletta da Jeanne Toussaint a emblema di una femminilità audace e indipendente, conserva intatto il suo magnetismo. Negli orecchini Panthère de Cartier, il contrasto tra l'oro giallo, il nero dell'onice, il bagliore dei diamanti e il verde dei granati tsavoriti restituisce tutta la seduzione di un felino che non ha mai rinunciato alla propria indole selvaggia.
La magia del colore
Da sinistra: Damiani, Piaget, Pomellato, Pisa Diamanti
La botanica e le sue infinite variazioni sul tema del colore sono l’ispirazione perfetta per gioielli in cui il colore e le gemme sono protagoniste. Ha il calore della luce solare l'anello Margherita di Damiani, un fiore in oro giallo e diamanti che custodisce al centro un quarzo citrino ed è già promessa di primavera. Più esotico, e deliziosamente eccentrico, il doppio anello componibile Piaget, della collezione Cocktail. Quarzo rosa, spessartite incisa, tsavoriti e diamanti compongono una fantasia tropicale montata su oro rosa, con l'ulteriore divertissement dello styling: in versione anelli singoli o unico anello composto (come in foto).
L’anello di Pomellato invece coniuga la sensualità delle forme di Iconica con il colore e celebra la cultura orafa della maison. La superficie bombata dell'oro rosa diventa così il terreno di una sofisticata sperimentazione cromatica: tormaline, zaffiri, spinelli, tsavoriti, zirconi, tanzaniti e ametista creano una vivace punteggiatura cromatica di straordinaria bellezza. Le sfumature dell’arcobaleno riverberano sull'anello di Pisa Diamanti con due fasce d'oro rosa intrecciate: la purezza dei diamanti bianchi si alterna a una delicata sequenza di zaffiri multicolore in dégradé.
Le architetture dell’oro
Da sinistra: Bulgari, Giorgio Visconti, Gucci
Per chi ama i gioielli dalla forte personalità, sotto l'albero di Natale spazio alle forme scultoree dell'oro, tra volumi sinuosi, geometrie essenziali e stilizzazioni botaniche, tra savoir faire, sperimentazione e design industriale. Come il leggendario Tubogas di Bulgari, espressione di una tecnica mutuata dall'universo industriale e adottata dalla maison romana fin dagli anni Quaranta che trova una nuova espressione nel bracciale in oro giallo 18 carati, che alla sinuosità della struttura tubolare contrappone l'audacia delle linee asimmetriche e delle estremità svasate, scandite da un pavé di diamanti taglio brillante. Una vera scultura da indossare al polso.
Giorgio Visconti, guarda invece alla natura e alle forme irregolari della foglia di ginkgo, che vengono tradotte in un anello contrarié dalle superfici scultoree e sinuose sottolineate da una nervatura di diamanti taglio brillante. Le forme iconiche di Gucci provengono invece dall'universo equestre, da cui trae origine uno dei codici stilistici più riconoscibili della maison: il Morsetto. Liberato dalla sua funzione originaria e reinterpretato nella variante a mezzo Morsetto, il motivo definisce il disegno essenziale di un bracciale rigido in oro giallo 18 carati.
Ice queen, il fascino glaciale dei diamanti
Da sinistra: Recarlo, Roberto Coin, Messika
Suggestioni polari per i gioielli da mettere sotto l'albero: il candore dell'oro bianco e i riflessi adamantini delle pietre evocano la bellezza cristallina dei paesaggi ghiacciati. Negli orecchini a di Recarlo, il rigore geometrico dei moduli ottagonali rivestiti di pavé è stemperato dal romanticismo di 16 diamanti tagliati a cuore. Una delicata fioritura di diamanti impreziosisce invece il bracciale rigido Love in Verona di Roberto Coin, mentre negli orecchini dell’iconica linea So Move di Messika l'estetica glaciale dell'oro bianco e del pavé acquista una dimensione dinamica grazie al diamante mobile incorniciato al centro.
I preziosi codici delle maison di moda, tra archivi e portafortuna
Da sinistra: Louis Vuitton, Dior, Chanel, Dolce&Gabbana
Ossessioni, passioni e persino superstizioni, i gioielli delle grandi maison di moda attingono ai codici e al DNA più profondo dei loro fondatori e sono perfetti da regalare a Natale. Un patrimonio iconografico e biografico che, tradotto in oro e pietre preziose, continua ad alimentare nuove narrazioni estetiche. Nel 1932 Gabrielle Chanel presentava Bijoux de Diamants, la sua prima e unica collezione di alta gioielleria, immaginando di avvolgere le donne in costellazioni. Quasi un secolo dopo, la fascinazione per la volta celeste continua a ispirare Chanel, che nel 2026 torna a esplorarne la bellezza attraverso la collana Comète.
Altrettanto autobiografica la genesi di Rose des Vents, la collezione ideata nel 2015 da Victoire de Castellane per Dior. All'origine, il mosaico a forma di rosa dei venti della villa d'infanzia di Monsieur Dior, a Granville, e la sua celebre superstizione. Nell'anello aperto in oro rosa, opale rosa e diamanti, la stella a otto punte indica la perfetta rotta di stile della stagione. Bisogna invece risalire al 1896 per ritrovare le origini dei fiori Monogram di Louis Vuitton, oggi reinterpretati negli orecchini Star Color Blossom BB. Sono stati necessari mesi di lavoro per perfezionare le curve della madreperla rosa intagliata, incorniciata dall'oro rosa e illuminata dai diamanti.
Ancora un desiderio, basta suonare una campanella
Prima ancora di essere ornamento, il gioiello è stato amuleto. E forse proprio nella sopravvivenza di questa sua antichissima funzione risiede una parte del fascino che continua a esercitare su di noi. A Capri, una leggenda racconta di una campanella donata da San Michele a un giovane pastore, con la promessa che il suo suono avrebbe accompagnato la realizzazione dei suoi desideri.
Da questo racconto trae origine uno dei gioielli più emblematici di Chantecler, la Campanella, divenuta negli anni un piccolo oggetto di culto. Nella versione in oro giallo con citrini ovali e diamanti taglio brillante, ha i colori caldi e luminosi del Mediterraneo. Un frammento d'estate da custodire anche nel cuore dell'inverno. Dopotutto, il Natale concede anche ai più razionali il lusso di un po' di superstizione.
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