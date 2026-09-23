Piccoli ma iconici, ecco i gioielli firmati che illuminano e trasformano i daily look d’autunno con discrezione

Dior - Courtesy Press Office
Elegantissimi, chic, versatili e facili da indossare, ma allo stesso tempo iconici, griffatissimi e pieni di personalità. Così sono i gioielli più belli della moda Autunno/Inverno 2026-2027: gentili e discreti, giocano con l'understatement e l’essenzialità, ma attingono a piene mani dai codici più emblematici delle case di moda e li traducono nella quotidianità. Il fascino sussurrato delle icone, senza nessuno show-off. Non c’è bisogno che un gioiello sia bold, XL ed esagerato per farsi ammirare. Parola d’ordine: understatement.
Certo, sulle passerelle anche questa stagione sfilano tantissimi maxi bijoux floreali, orecchini scenografici e collier scultorei, ma l’arte orafa e la tradizione delle pietre preziose passa anche attraverso piccoli manufatti à porter: alleati porte-bonheur in chiave daily che costruiscono tutta la loro allure su simboli e motivi signature. Così mentre lasciamo l’alta gioielleria ai pochi fortunati e alle grandissime occasioni, questo è il momento per scoprire le nuove collezioni di fine jewelry più speciali della moda Autunno 2026. Piccole/grandi gioie quotidiane e simboli distintivi perfetti per impreziosire i nostri look da mattina a sera e per farci brillare con discrezione. Dalla leggendaria camelia di Chanel all’iconico cannage di Dior, guida ai nuovi must-have dell’Autunno 2026 in formato gioiello.
Il cuore sacro
Simbolo universale strettamente connesso all'iconografia religiosa, il Sacro Cuore in realtà è diventato anche uno degli emblemi più cari a Dolce&Gabbana, che da tempo ne ha fatto uno dei suoi motivi signature. Non a caso per questa stagione è protagonista della nuova collezione Devotion Fine Jewellery.
Dolce&Gabbana - Credits Launchmetrics.com/Spotlight; Courtesy Press Office
Dopo averlo visto sulla passerella FW26 il cuore si declina in cinque creazioni – dalla collana al bracciale, passando per anello e orecchini – che ne ridisegnano l’opulenza in formato quotidiano: oro giallo 18 carati, perle e diamanti incontrano decori barocchi di ispirazione borbonica, piccoli fiocchi e il logo DG inciso al centro del cuore. Un porte bonheur perfetto da avere sempre addosso.
Il motivo damier
Nato nel 1888 e diventato uno dei codici più riconoscibili di Louis Vuitton, il celebre motivo a scacchi si declina non solo sulle tele delle celebri borse ma anche su gioielli oro e diamanti. La collezione Le Damier de Louis Vuitton, lanciata due anni fa, per l’Autunno 2026 si amplia con otto nuove creazioni che ne conservano la geometria a scacchiera, rendendola però morbida, fluida e sorprendentemente facile da indossare.
Louis Vuitton - Courtesy Press Office
Pezzo forte, il bracciale tempestato da 120 diamanti: prezioso e grafico, è il connubio perfetto tra heritage e contemporaneità.
Il cannage
Dalle sedie Napoléon III utilizzate nei primi défilé di Christian Dior ai gioielli da indossare ogni giorno. Il cannage, uno dei codici più longevi della maison, diventa con My Dior una trama d’oro che la direttrice artistica dei gioielli Victoire de Castellane immagina come una maglia preziosa da portare sulla pelle.
Dior - Courtesy Press Office
Per il 2026 la collezione si arricchisce di nuovi pendenti in oro giallo, rosa e bianco, con o senza diamanti, simili a piccoli anelli lasciati scivolare lungo la catena e da combinare liberamente. Ma il cannage cambia anche colore: una speciale laccatura sfumata attraversa anelli e bracciali dal rosso al rosa, fino al cuff in oro giallo con diamanti acceso dalle tonalità dell’arcobaleno. Un piccolo esercizio di couture applicato alla gioielleria, dove persino l’intreccio più familiare può diventare qualcosa di nuovo.
Il fascino eterno della camelia
Niente spine, nessun profumo e una geometria quasi perfetta: non è difficile capire perché Gabrielle Chanel si innamorò della camelia, iniziando a indossarla già nel 1913. Più di un secolo dopo, quel fiore continua a sbocciare nelle collezioni della maison.
Chanel - Courtesy Press Office
Nel 2026 la maison Chanel ne moltiplica forme e interpretazioni e tra le varie linee con Bouton de Camélia scopre per la prima volta la delicatezza dell’oro rosa, tra choker (in foto), bracciali, anelli e orecchini illuminati da diamanti (in foto). Gioielli femminili, poetici e romantici che danno tutta un’altra luce alle nostre giornate d’autunno
La sublimazione della mimosa
Delicata solo in apparenza, la mimosa è da sempre simbolo di forza, tenacia e femminilità. Ed è proprio questo significato che Damiani celebra con Mimosa, trasformando i piccoli fiori in un prezioso “caos apparente” di gemme, incastonate a diverse altezze e inclinazioni.
Damiani - Courtesy Press Office