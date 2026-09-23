Piccoli ma iconici, ecco i gioielli firmati che illuminano e trasformano i daily look d’autunno con discrezione

Elegantissimi, chic, versatili e facili da indossare, ma allo stesso tempo iconici, griffatissimi e pieni di personalità. Così sono i gioielli più belli della moda Autunno/Inverno 2026-2027: gentili e discreti, giocano con l'understatement e l’essenzialità, ma attingono a piene mani dai codici più emblematici delle case di moda e li traducono nella quotidianità. Il fascino sussurrato delle icone, senza nessuno show-off. Non c’è bisogno che un gioiello sia bold, XL ed esagerato per farsi ammirare. Parola d’ordine: understatement.

Certo, sulle passerelle anche questa stagione sfilano tantissimi maxi bijoux floreali, orecchini scenografici e collier scultorei, ma l’arte orafa e la tradizione delle pietre preziose passa anche attraverso piccoli manufatti à porter: alleati porte-bonheur in chiave daily che costruiscono tutta la loro allure su simboli e motivi signature. Così mentre lasciamo l’alta gioielleria ai pochi fortunati e alle grandissime occasioni, questo è il momento per scoprire le nuove collezioni di fine jewelry più speciali della moda Autunno 2026. Piccole/grandi gioie quotidiane e simboli distintivi perfetti per impreziosire i nostri look da mattina a sera e per farci brillare con discrezione. Dalla leggendaria camelia di Chanel all’iconico cannage di Dior, guida ai nuovi must-have dell’Autunno 2026 in formato gioiello.

Il cuore sacro

Simbolo universale strettamente connesso all'iconografia religiosa, il Sacro Cuore in realtà è diventato anche uno degli emblemi più cari a Dolce&Gabbana, che da tempo ne ha fatto uno dei suoi motivi signature. Non a caso per questa stagione è protagonista della nuova collezione Devotion Fine Jewellery.