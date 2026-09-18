Con cosa sostituiremo lo slip dress in autunno? Ecco i 5 vestiti must-have alternativi alla sottoveste estiva

fashion 18 settembre 2026

Dal tubino al leather dress, questi sono gli abiti che dettano tendenza dalle sfilate per l’Autunno 2026

Di Valeria Boraldi

Miu Miu, sfilata FW26

Con l’arrivo dell’autunno è tempo di pensare ai primi cambi di guardaroba. Ma con cosa sostituire i vestiti estivi e gli inseparabili slip dress? Abbiamo passato in rassegna le collezioni moda Autunno/Inverno 2026-2027 e abbiamo selezionato le alternative - super glam - per dare vita ai nuovi look di stagione. Guida ai 5 abiti must-have pronti a entrare in scena in questa stagione senza farci rimpiangere lo slip dress. Intramontabile tubino nero

Sfilate FW26: da sinistra Balmain; Mugler; Balenciaga - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Quando si parla di certezze, non si può non citare l’intramontabile little black dress tanto amato da Audrey Hepburn. Più lungo o più corto, non importa: non deve mai mancare nell’armadio. C’è quello morbido, senza spalline e arricciato in vita di Balmain, sexy e iper femminile con spacco laterale. L’abito longuette di Mugler, dallo scollo profondo e con volumetrie che esaltano la sensualità femminile è, invece, il passepartout elegantissimo da indossare per una serata speciale. Calze color petrolio a contrasto e white pump in vernice ravvivano la palette cromatica in modo pop. Stile Anni ’50 e linea ad A per il tubino in raso nero box shaped di Balenciaga. Accollato e senza maniche, è perfetto di sera con maxi cuissardes in pelle nera che creano un gioco di contrasti materici super fashion. Gli abiti in pelle

Sfilate FW26: da sinistra Tod’s; Hermès; Isabel Marant - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il vero trend di quest’autunno? La pelle. Nera con vibe rock, ma anche nelle palette calde del foliage - morbide e avvolgenti - si declina su abiti da giorno pieni di carattere. Per Tod’s il capo è longuette e mima la forma di un maxi foulard a motivi geometrici con accostamenti bordeaux-nero-avorio. Il mini dress Hermès in nuance burgundy con manica corta, zip frontale e tasche funzionali flirta con lo stile biker e il mood equestre. Per un look vibrante e vivace sarà perfetto l'abito Isabel Marant blu elettrico con lavorazioni effetto pizzo e spacco audace. Ai piedi, ankle boot animalier per accendere tutti i riflettori su di sé. Gli abiti con frange

Sfilate FW26: da sinistra Gabriela Hearst; Akris; CFCL - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Allure charleston Anni '20 e feste in stile Il Grande Gatsby. Gli abiti più glam dell’autunno - lunghi o corti che siano - prevedono una cascata di frange per danzare seguendo i movimenti del corpo. Quelle che profilano il long dress di Gabriela Hearst sono color champagne, per un effetto gipsy chic. Ai piedi, ballerine comfy&cozy sdrammatizzano l’ensemble iper raffinato. Chi ama abiti corti e palette energiche si innamorerà a prima vista del mini dress rosso Akris: senza spalline, esalta il décolleté e dona movimento alla figura grazie al trionfo di frange extra long. Super glamour anche quello firmato CFCL: nero, lungo con maxi spacco laterale e longs sleeves con staffa, si impreziosisce con applicazioni nere, argento e bianche. Il tocco easy? Le ballerine super flat. L’abito in velluto

Sfilate FW26: da sinistra Giorgio Armani; Onitsuka Tiger; Givenchy - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Lucente, soffice e regale, il velluto - tessuto prezioso per eccellenza - è protagonista anche sugli abiti in questa moda Autunno 2026. Giorgio Armani lo declina su un long dress color burgundy dal profondo scollo a cuore che esalta il décolleté. L’insieme è altamente ricercato, ideale per le grandes soirées. Corto e sbarazzino, invece, il modello di Onitsuka Tiger: in tonalità ocra, con ricami a tema floreale in contrasto e senza maniche, mette in mostra una delicata plissettatura all over per un effetto dégagé. Abbinato a calzettoni e Mary Jane dà vita a un outfit glamour da high school girl. Ispirazione spaghetti dress, ma in versione autunnale, per l’abito Givenchy dalle linee pulite ed essenziali. Un trionfo di blu Majorelle che si muove all’insegna del less is more su una silhouette raffinata, slanciandola con uno spacco super sexy. Abiti a collo alto

Sfilate FW26: da sinistra Dries Van Noten; Lanvin; Stella McCartney - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight