Moschino Beauty apre le porte del suo universo ironico e anticonformista alla Milano Beauty Week

X-STYLE PER MOSCHINO BEAUTY 17 settembre 2026

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Irriverente e originale, Moschino Beauty incoraggia a vivere la vita con leggerezza, gioia e un pizzico di follia. Così, sono diventate iconiche le sue fragranze, le cui note irresistibili sono spesso racchiuse in flaconi scultura dal design sorprendente.

Come quello di Toy 2 Gummy e Toy 2 Yummy, caleidoscopici orsetti che contengono le due nuove eaux de parfum femminili ispirate alle caramelle. Se Gummy conquista grazie a un invitante accordo gourmand e zuccherino, che mescola bergamotto, arancia, pralina e vaniglia, Yummy seduce grazie al suo sentore fresco e agrumato di mandarino, gelsomino e rosa che evoca luminosità, energia e positività. Sono proprio le due eaux de parfum d'eccezione a essere protagoniste di un calendario di appuntamenti che quest'anno dà alla Milano Beauty Week un tocco decisamente fuori dalle righe. In occasione della kermesse dedicata a bellezza e benessere, infatti, Moschino Beauty ha organizzato una serie di eventi diffusi pensati proprio per permettere al pubblico di immergersi nel suo coloratissimo universo e vivere un'esperienza olfattiva cool e coinvolgente.

Curiosi e fragrance lovers, infatti, hanno l'occasione di conoscere meglio e da vicino i due variopinti teddy bear. Nel suggestivo cuore di Brera, in largo Treves, fino a domenica 20 settembre è attiva un'edicola brandizzata Moschino Beauty. Tra le sfumature accese delle nuove fragranze, i visitatori, oltre a sfogliare quotidiani e riviste, possono provare entrambe le composizioni ricevendo in omaggio campioni e gadget esclusivi firmati Moschino Beauty. Ma non è finita: partendo da Piazza Castello, il tram Moschino Beauty porterà i passeggeri alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Milano, il 19 e il 20 settembre. Un viaggio speciale anche dentro le due fragranze che, tra una scossa e l’altra del mitico mezzo di trasporto meneghino, verranno indossate, annusate e vissute nel contesto speciale della città che scorre intorno. Una experience immersiva, dunque, per sperimentare in prima persona l'universo creativo di Moschino Beauty. E per rendere l'evento ancora più indimenticabile, gli ospiti, prima di scendere a terra, riceveranno dei piccoli cadeaux ispirati proprio a Gummy e Yummy. Per tenere l’allegria frizzante dei due Teddy sempre con sé.

D'altro canto, una firma olfattiva originale nasce mescolando non solo note aromatiche, ma anche spunti, idee e suggestioni che insieme permettono di creare jus dalla forte personalità. Jus al centro di un'altra esperienza speciale all’interno del Cubo in via Pattari, vicino a Piazza Duomo, fino al 18 settembre. Qui i visitatori vengono ancora una volta coinvolti nel mondo Moschino Beauty e, oltre a vivere e provare i sillage delle fragranze, possono portarne un ricordo con sé con i simpatici gadget del brand. Scegliere di indossare una fragranza, naturalmente, non è mai semplice.

Così, chi fosse indeciso tra le due novità Toy 2, oppure fosse già pronto a portarle a casa tutte e due, può passare nel corner dedicato presso Rinascente Annex, aperto fino al 29 settembre, per testare e acquistare i prodotti, ricevendo informazioni e consigli personalizzati.