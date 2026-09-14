Guida alla Milano Beauty Week, gli appuntamenti da non perdere per i beauty lovers

Milano Beauty Week - Credits: Courtesy Press Office
Dal 16 al 20 settembre, torna l'evento più atteso dai beauty addict, ma non solo. Creato su iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, la Milano Beauty Week per il quinto anno consecutivo anima le vie del centro con un vasto ventaglio di iniziative dedicate a ciò che ruota intorno a bellezza e benessere. Questa edizione, in particolare, è dedicata all'essenzialità, tema scelto per raccontare il valore del cosmetico nella vita quotidiana: un alleato della cura di sé che accompagna ogni giorno ognuno di noi contribuendo all'igiene, alla prevenzione, alla protezione della pelle così come alla qualità della vita.
“Milano Beauty Week è un invito a vivere la bellezza come esperienza di conoscenza e partecipazione - spiega Ambra Martone, vicepresidente di Cosmetica Italia con delega a Milano Beauty Week - abbiamo costruito un programma capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un racconto aperto e inclusivo, articolato in cinque dimensioni: la bellezza come cultura, come esperienza autentica, come conoscenza e cura, come responsabilità sociale e come dimensione in grado di superare i confini. Cinque prospettive attraverso cui raccontare tutto ciò che rende unico il nostro settore. Attraverso il tema dell'essenzialità vogliamo riportare l'attenzione sul valore imprescindibile del cosmetico nella vita quotidiana. Il nostro obiettivo è creare occasioni di incontro, scoperta e dialogo, affinché sempre più persone possano conoscere da vicino la rilevanza economica, sociale e scientifica della cosmetica, e il contributo che offre ogni giorno al benessere individuale e collettivo”.
Da segnare in agenda, tra eventi benefici e Beauty Tram
Il fitto calendario di appuntamenti si articola, come sempre, tra tre hub: lo storico Palazzo Giureconsulti, a pochi passi dal Duomo, Palazzo Castiglioni, dove saranno ospitate le iniziative charity (come la raccolta fondi Beauty Gives Back e Love is in the Hair, a sostegno della mission de La forza e il sorriso E.T.S., il 19 e il 20 settembre) e Palazzo Bovara, dove troveranno spazio i Beauty Talk, l’atteso Never Ending Beauty ed Esxence Boutique. Dopo il successo delle passate edizioni, si confermano inoltre i Beauty Cube (di cui due dedicati alla prevenzione, con Dermocosm e Croce Rossa Italiana) e saranno attivati Beauty Tram che proporranno svariati percorsi per vivere esperienze inedite a bordo, alla scoperta della città.
Giovedì 17 e venerdì 18, dalle 16 alle 20, per esempio, la bellezza incontra l’eleganza del Giappone sul tram customizzato da Sensai: per accedere, basta prenotare il proprio slot, salire e a bordo e scoprire la cosmesi firmata dal brand d'alta gamma. Nelle giornate del 19 e 20 settembre, dalle 15.00 alle 19.00, Moschino Beauty invita il pubblico a salire sul suo tram in partenza da Piazza Castello per scoprire le nuove fragranze Toy 2 Gummy e Toy 2 Yummy, sperimentandone le note sulla pelle e ricevendo in omaggio gadget personalizzati.
Nei giorni della manifestazione sarà inoltre possibile ritirare il Beauty Passport presso il cortile di Palazzo Bovara, fino ad esaurimento scorte: visitando le diverse tappe e punti vendita, i visitatori potranno collezionare i Beauty Stamps. Completando il percorso con 15 timbri e consegnandolo - sempre a Palazzo Bovara entro il 20 settembre alle 12.00 - si verrà invitati a vivere un'esperienza esclusiva presso il Teatro alla Scala.
L'Oréal, Milano Beauty Week - Credits: Courtesy Press Office
Per gli appassionati di fragranze
Accademia del Profumo, per l'intera durata della manifestazione,ha organizzato laboratori, tour della città e passeggiate olfattive tra le boutique del centro storico, senza dimenticare l’immancabile Cinema in Odorama presso Il Cinemino, dove immagini e fragranze si fonderanno in una narrazione multisensoriale.
Il 19 e 20 settembre inaugura poi a Palazzo Bovara Esxence Boutique: qui, la cultura olfattiva prende vita attraverso un programma di attività pensate per avvicinare il pubblico al mondo della profumeria artistica. Nasi profumieri, esperti, creativi e talenti provenienti da mondi diversi diventano narratori d'eccezione, accompagnando i visitatori alla scoperta delle molteplici sfumature del profumo, dalle materie prime alle tecniche di creazione, dal legame con la memoria e i sensi fino alle contaminazioni con arte, cultura e lifestyle.
Scent Stories, powered by Esxence & Italian Perfumery Institute, include inoltre esperienze, workshop e momenti di approfondimento che si nascondono dietro ogni fragranza, per viverli sulla propria pelle. Esxence Boutique accoglierà inoltre Sogni di Natura, iniziativa firmata da Cosmoprof Worldwide Bologna, Musei Civici d'Arte Antica e Italian Perfumery Institute: un itinerario sensoriale che intreccia arte, natura e profumo, nato in occasione di Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, che arriva ora a Milano per essere vissuta anche dal pubblico della Milano Beauty Week.
Sperimentare la bellezza in prima persona
Grazie a The Beauty Factory, nella storica Sala della Camera dei Notari di Palazzo Giureconsulti, i visitatori potranno seguire tutte le fasi della realizzazione di una cipria, dalla formulazione alle tecnologie produttive fino al confezionamento, entrando nel cuore della filiera cosmetica italiana e ricevendo al termine dell'esperienza il prodotto realizzato durante il percorso. In occasione di Milano Beauty Week 2026 nasce inoltre un nuovo progetto educativo dedicato a studenti e giovani talenti, per conoscere il dietro le quinte della filiera cosmetica, ovvero Inside Beauty Talent Project. Le aziende aderenti all’iniziativa apriranno eccezionalmente le proprie sedi e realizzeranno laboratori esperienziali per stimolare il dialogo con i giovani interessati a conoscere il settore approfondendone le opportunità professionali.
Un'altra novità del palinsesto dell'edizione 2026 è Never Ending Beauty, a Palazzo Bovara, progetto dedicato a raccontare l’impegno concreto del settore cosmetico verso un futuro più sostenibile, attraverso il recupero e la rigenerazione. I visitatori potranno scoprire come i cosmetici non più utilizzabili possano rinascere sotto forma di nuovi prodotti: basterà portare con sé l’imballaggio del cosmetico esaurito per riceve in cambio un nuovo item a marchio Milano Beauty Week. Un’iniziativa simbolica ed educativa, che invita a riflettere sul valore di un consumo più consapevole e su un modello circolare in cui ciò che sembra arrivato alla fine può diventare una nuova risorsa.
Gli spazi interattivi che animeranno i luoghi simbolo di Milano
Un altro dei luoghi simbolo di Milano che ospita la manifestazione è Piazza Castello, dove Garnier animerà lo spazio con Vitamin C Bar, pop-up multisensoriale interamente dedicato alla gamma Vitamina C e concepito come un luogo di sperimentazione e condivisione. I visitatori potranno immergersi nell'universo della skincare High Tech Nature™, scoprendo da vicino l'expertise del brand. Durante i cinque giorni della manifestazione milanese, il pubblico potrà testare i prodotti della gamma Vitamina C, dai best seller più amati fino ad arrivare ai nuovi lanci, come la viralissima Crema Sorbetto Fresh & Bright, dalla texture fresca e ultra-leggera. A disposizione dei guest, inoltre, tante sessioni di skin analysis per lasciarsi guidare alla scoperta della routine più adatta alle proprie esigenze attraverso experience interattive. Al termine, inoltre, i visitatori riceveranno dei sample della gamma e una selezione di gadget dedicati, oltre a una fresca pausa con sorbetto al limoneispirato proprio al prodotto protagonista dell'attivazione.
Dalle 10.00 alle 20.00 (orario che si estende fino alle 23 il sabato) ricerca e innovazione firmate L'Oréal sono protagoniste del pop-up allestito in Piazza XXV Aprile. Qui, il pubblico potrà conoscere meglio il siero anti-età con Acido Ialuronico e PDRN, grazie a dimostrazioni scientifiche dal vivo e momenti di divulgazione e intrattenimento. All'interno dello spazio, i visitatori potranno sperimentare un percorso multisensoriale e interattivo che permetterà loro di conoscere meglio il DNA scientifico di L'Oréal Paris grazie a postazioni dedicate che raccontano come i laboratori di ricerca del brand abbiano creato una molecola di PDRN esclusiva, 3.000 volte più piccola di un poro, per garantire un assorbimento ottimale. Un viaggio che unisce il rigore scientifico a momenti di svago e scoperta, pensato per coinvolgere tutti i sensi, dove sarà possibile effettuare uno skincheck gratuito, con consulenze personalizzate per analizzare i bisogni della pelle e individuare la routine skincare più adatta a ciascun visitatore. Al bancone dello skin booster bar sarà poi possibile rinfrescarsi con un drink a tema per poi ricevere una gift bag con tanti campioni omaggio, per continuare il trattamento a casa.
L’Oréal Paris POP-UP - Credits: Courtesy Press Office
Vichy accoglie gli ospiti in occasione della Milano Beauty Week in uno spazio immersivo in Piazza San Babila, pensato per raccontare l'expertise dermocosmetica del brand attraverso un percorso dedicato al benessere della pelle, alla consulenza personalizzata e all'innovazione scientifica. Per cinque giorni, i visitatori potranno fare analisi della pelle gratuite, effettuate dalle consulenti dermocosmetiche Vichy, vivere momenti di relax con trattamenti con maschere LED rosse, fino a sperimentare attività interattive dedicate alla scoperta dell'universo Vichy. Filo conduttore dell'esperienza sarà il protocollo IN&OUT, che unisce l'azione del siero Liftactiv Collagen 16 a quella di Liftactiv Collagen Integratore Alimentare, offrendo ai visitatori l'opportunità di approfondire l'approccio complementare di Vichy per la pelle, che combina skincare e integrazione alimentare in un'unica routine dedicata al benessere cutaneo.
Nel cuore di Piazza San Babila, dal 16 al 20 settembre, Lancôme, Mugler e YSL Beauty invitano il pubblico a far parte del progetto di sensibilizzazione #JoinTheRefillMovement, dedicato a un modello di consumo circolare. L'esperienza si svilupperà in un percorso diviso in due momenti: la Fragrance Room che si svolge in uno spazio ispirato al mondo dell'arte contemporanea, dove al posto dei quadri, sulle pareti, verranno esposte fragranze iconiche. Attraverso appositi pannelli, i visitatori saranno guidati alla scoperta del concetto di "lusso durevole", evidenziando come la scelta della ricarica (refill) unisca il piacere di un design d'alta gamma alla responsabilità verso il pianeta. Nel secondo spazio, la Refill Room, viene dimostrata la semplicità pratica del gesto di ricarica. L'esperienza si arricchisce di una postazione ludica e interattiva ispirata ai videogiochi, che invita il pubblico a esplorare la filosofia del refill in modo creativo e coinvolgente, portando con sé un ricordo dell'evento.
Il 17 e 18 settembre in Piazza Gae Aulenti e il 19 e 20 in Piazza San Marco, Clinique apre le porte del suo Beauty Campus, spazio interattivo dove scoprire le ultime novità e i trend beauty più virali del momento, dalla nuova formula Smart Clinical Repair con PDRN e Collagene, al nuovo High-Fi Mascara Black Honey. Qui, il pubblico è invitato a imparare a conoscere la propria pelle, grazie agli esperti del brand e a beauty coach che offriranno consulenze personalizzate, beauty tips e masterclass gratuite, per scoprire la routine più adatta alle proprie esigenze. Dato che la bellezza è anche gioco, sperimentazione e condivisione, Il Campus sarà animato inoltre da esperienze interattive, challenge, sorprese, gadget e occasioni per vivere da vicino gli iconici prodotti Clinique.
Clinique Campus - Credits: Courtesy Press Office
Dal 16 al 20 settembre, piazza San Babila si tingerà anche di rosa grazie all'American Diner allestito da Nyx Cosmetics, pop-up che rende omaggio al DNA a stelle e strisce del brand. Qui, le make-up artist del marchio saranno a disposizione dei visitatori per offrire un esclusivo servizio di make-up retouch, accompagnando gli ospiti nella creazione del look perfetto. Non mancheranno inoltre gift esclusivi pensati per sorprendere e coccolare la community.
Nyx Cosmetics POP-UP - Credits: Courtesy Press Office
Un tuffo nel mondo del make-up anche da Pupa. Dal 17 al 20 settembre in Piazza Liberty, infatti, il brand aprirà le porte di ‘PUPA Milano Beauty Experience’: 14 vetrine e due piani pensati per offrire ai visitatori un’esperienza sorprendente e scoprire i prodotti del marchio. All’ingresso quattro aree espositive saranno dedicate alle ultime novità; il Beauty Bar, con quattro make-up stations e altrettanti make-up artists professionisti, sarà a disposizione per gli appassionati di colore e cosmetica; lo spazio al piano -1 sarà infine animato da un ricco calendario di appuntamenti con diversi special guest del settore. Tra sorprese, sessioni di trucco e il piacere di un buon caffè, con il PUPA Café by Mokito 1931, lo spazio si candida a trasformarsi in un punto di riferimento della settimana. Inoltre, a partire dall’8 settembre, PUPA Milano sarà presente presso Rinascente Annex, dove sono tutti invitati a ritirare un esclusivo omaggio sull’acquisto di un prodotto make-up.
Il 19 e 20 settembre, presso la Terrazza Martini, CeraVe presenterà Glow Club, evento esclusivo di soft clubbing che unisce skincare e musica. Protagonista dell’esperienza saranno il Siero con Vitamina C e il nuovo Detergente illuminante, inserito in un racconto dedicato alla luminosità e al glow up della pelle. L'iniziativa prevede anche sessioni di skin test, prove prodotto, esperienze emozionali e momenti di ricarica interiore con spremute di arancia.
Per chi ama i profumi, Giorgio Armani trasforma il suo spazio in Rinascente e la piazza antistante il department store in un palcoscenico d'eccezione dedicato alla nuova fragranza maschile I Will che coinvolgerà vetrine, facciata e ambienti interni, articolandosi in due aree principali. Il pop-up esterno, concepito come un set cinematografico che offrirà ai visitatori, dal 16 al 20 settembre, l'opportunità di diventare protagonisti di un video in stile hollywoodiano. E poi il pop-up interno: un ricco calendario di appuntamenti, tra cui sessioni aperte al pubblico di fragrance discovery (dal 17 al 20 settembre), permetteranno ai visitatori di ricevere un omaggio e un ticket per lo spazio interno, dove si potrà scoprire la nuova fragranza maschile attraverso attività interattive, servizi di personalizzazione, sessioni di make-up.
Per gli appassionati di haircare, Yves Rocher porta la Cosmétique Végétale per le strade di Milano grazie alla speciale cargo bike che dal 17 al 19 settembre attraverserà il centro città. Pensata per muoversi facilmente anche nelle aree pedonali, la bicicletta farà tappa in alcune delle piazze e delle vie più frequentate del centro, come Piazza Mercanti, Piazza Cordusio, Largo Cairoli, Via Dante, Via Torino, Corso Vittorio Emanuele e Piazza San Babila. Protagoniste dell'iniziativa saranno le linee dedicate all’haircare, nate dall’esperienza del brand nel mondo della botanica e formulate con ingredienti di origine vegetale. Al centro dell'attivazione ci sarà Guess the Formula, un gioco pensato per coinvolgere i passanti e far conoscere gli ingredienti che caratterizzano le formule Yves Rocher. Attraverso profumi, texture e piante esposte sulla cargo bike, i partecipanti saranno invitati ad associare ogni prodotto al suo ingrediente botanico, scoprendo in modo semplice e divertente la ricerca che ispira ogni linea. A tutti coloro che prenderanno parte all'attività, Yves Rocher riserverà un piccolo omaggio, con una selezione di prodotti da portare a casa per continuare l'esperienza anche dopo la visita.
La cargo bike di Yves Rocher - Credits: Courtesy Press Office
Le edicole da non perdere
Bottega Verde Toscana incontra il pubblico nel cuore della città con un progetto speciale che animerà l'edicola di Piazza San Babila dal 17 al 20 settembre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.00. Uno dei luoghi più frequentati di Milano diventerà il punto di incontro per visitatori e appassionati di beauty, grazie a un programma di attività e omaggi pensati per raccontare l'universo del brand. Cuore dell'iniziativa sarà la Fanzine Bottega Verde Toscana e il test digitale Quale Toscana sei?per scoprire la propria affinità con le diverse anime del territorio della regione. L'edicola sarà anche l'occasione per scoprire la linea Saponaria. Al termine delle attività, oltre alla cartolina con il risultato ottenuto nel test, verranno consegnati divertenti omaggi come la tote bag, una selezione di sample delle novità del brand e il magazine stesso.
Edicola Bottega Verde Toscana in San Babila - Credits: Courtesy Press Office
Per un'intera settimana, l'Edicola Civica Accademia di Brera vestirà di rosso, diventando il palcoscenico per il rilancio di Deborah Milano e del suo nuovo rossetto Milano Red Mat: uno spazio pensato per sorprendere e coinvolgere il pubblico grazie a prove prodotto, momenti di engagement e tante occasioni per immergersi nell'universo del brand. Anche per questa edizione Deborah sosterrà l’iniziativa Beauty Gives Back, raccolta fondi a favore di La forza e il sorriso Onlus che si terrà il 19 e 20 settembre presso Palazzo Castiglioni. I partecipanti avranno l’opportunità di acquistare cosmetici Deborah e l’intero ricavato sarà destinato a sostenere laboratori di bellezza gratuiti dedicati alle donne in trattamento oncologico, con l’obiettivo di aiutarle a ritrovare fiducia in sé stesse e riscoprire la propria identità.
Coloratissima e divertente, l'edicola firmata Moschino, in largo Treves, è il luogo perfetto per lasciarsi conquistare da profumi irresistibili e note golose. Qui il pubblico sarà invitato a provare le nuove fragranze Toy 2 Gummy e Toy 2 Yummy, scoprirne le note e lasciarsi avvolgere da accordi dolci, gourmand e irresistibili. Un’esperienza olfattiva coinvolgente, pensata per stuzzicare i sensi. Per rendere il momento ancora più speciale, campioni esclusivi e gadget brandizzati accompagneranno i visitatori, che potranno portare a casa con sé un piccolo assaggio di questa esperienza; e per i ritardatari, ci sarà la possibilità di provare le due fragranze fino al 29 settembre, nello spazio vendita dedicato presso Annex di Rinascente. E dato che la curiosità dei beauty lovers non ha limiti, da segnare c’è anche un appuntamento con l’astrologia: il 17 settembre alle ore 19.00 a Palazzo Castiglioni, avrà luogo Olfactive Club, tra pietra e stelle, un dialogo tra profumo e astrologia con Ambra Martone, Co-Founder LabSolue, e l’astrologa Ginny Chiara Viola. Per un incontro sensoriale tra due mondi.
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