Guida alla Milano Beauty Week, gli appuntamenti da non perdere per i beauty lovers

Dal 16 al 20 settembre, torna l'evento più atteso dai beauty addict, ma non solo. Creato su iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, la Milano Beauty Week per il quinto anno consecutivo anima le vie del centro con un vasto ventaglio di iniziative dedicate a ciò che ruota intorno a bellezza e benessere. Questa edizione, in particolare, è dedicata all'essenzialità, tema scelto per raccontare il valore del cosmetico nella vita quotidiana: un alleato della cura di sé che accompagna ogni giorno ognuno di noi contribuendo all'igiene, alla prevenzione, alla protezione della pelle così come alla qualità della vita.

“Milano Beauty Week è un invito a vivere la bellezza come esperienza di conoscenza e partecipazione - spiega Ambra Martone, vicepresidente di Cosmetica Italia con delega a Milano Beauty Week - abbiamo costruito un programma capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un racconto aperto e inclusivo, articolato in cinque dimensioni: la bellezza come cultura, come esperienza autentica, come conoscenza e cura, come responsabilità sociale e come dimensione in grado di superare i confini. Cinque prospettive attraverso cui raccontare tutto ciò che rende unico il nostro settore. Attraverso il tema dell'essenzialità vogliamo riportare l'attenzione sul valore imprescindibile del cosmetico nella vita quotidiana. Il nostro obiettivo è creare occasioni di incontro, scoperta e dialogo, affinché sempre più persone possano conoscere da vicino la rilevanza economica, sociale e scientifica della cosmetica, e il contributo che offre ogni giorno al benessere individuale e collettivo”.

Da segnare in agenda, tra eventi benefici e Beauty Tram

Il fitto calendario di appuntamenti si articola, come sempre, tra tre hub: lo storico Palazzo Giureconsulti, a pochi passi dal Duomo, Palazzo Castiglioni, dove saranno ospitate le iniziative charity (come la raccolta fondi Beauty Gives Back e Love is in the Hair, a sostegno della mission de La forza e il sorriso E.T.S., il 19 e il 20 settembre) e Palazzo Bovara, dove troveranno spazio i Beauty Talk, l’atteso Never Ending Beauty ed Esxence Boutique. Dopo il successo delle passate edizioni, si confermano inoltre i Beauty Cube (di cui due dedicati alla prevenzione, con Dermocosm e Croce Rossa Italiana) e saranno attivati Beauty Tram che proporranno svariati percorsi per vivere esperienze inedite a bordo, alla scoperta della città.

Giovedì 17 e venerdì 18, dalle 16 alle 20, per esempio, la bellezza incontra l’eleganza del Giappone sul tram customizzato da Sensai: per accedere, basta prenotare il proprio slot, salire e a bordo e scoprire la cosmesi firmata dal brand d'alta gamma. Nelle giornate del 19 e 20 settembre, dalle 15.00 alle 19.00, Moschino Beauty invita il pubblico a salire sul suo tram in partenza da Piazza Castello per scoprire le nuove fragranze Toy 2 Gummy e Toy 2 Yummy, sperimentandone le note sulla pelle e ricevendo in omaggio gadget personalizzati.

Nei giorni della manifestazione sarà inoltre possibile ritirare il Beauty Passport presso il cortile di Palazzo Bovara, fino ad esaurimento scorte: visitando le diverse tappe e punti vendita, i visitatori potranno collezionare i Beauty Stamps. Completando il percorso con 15 timbri e consegnandolo - sempre a Palazzo Bovara entro il 20 settembre alle 12.00 - si verrà invitati a vivere un'esperienza esclusiva presso il Teatro alla Scala.