4 trend da rubare ai look delle star alla Paris Fashion Week tra nuove ispirazioni e dettagli di stile

fashion 05 ottobre 2026

Fuori dalle sfilate di Parigi si capisce già cosa indosseremo nella Primavera/Estate 2027, ma perché aspettare la prossima stagione?

Di Giuditta Avellina Nelle capitali della moda le idee migliori, spesso, si intercettano prima in strada e poi in passerella. Fuori dalle sfilate della Paris Fashion Week Primavera/Estate 2027, infatti, lo street style e i look delle star sono la cartina di tornasole della moda che verrà. Cosa indosseremo quindi la prossima Primavera/Estate 2027? Abbiamo passato in rassegna gli outfit di celeb, it-girl e guest star che in questi giorni hanno animato la Ville Lumière e una cosa è certa: la stagione si annuncia senza mezze misure e questi sono i 4 big trend di cui prendere subito nota. Il pizzo e la lingerie si portano di giorno e a vista, lo sport contamina i daily look, i fiori conquistano gli accessori, mentre il colore sempre più pop e audace si indossa in monochrome. Dettagli di stile e di styling da fare subito nostri senza dover necessariamente aspettare la prossima stagione. Lingerie in pieno giorno

Street Style - Credits: Getty Images

La lingerie continua a uscire allo scoperto, ma smorza la sua attitudine sexy con nuovi e inediti styling. Il pizzo, la seta e lo chiffon giocano con i contrasti: lo slipdress con spacco laterale si porta sotto una giacca di pelle con maxi spalline, i top in satin si portano doppiati su pantaloni sartoriali (parola di Caro Daur), mentre Tiffany Hsu con il babydoll di seta cipria in coppia con il trench regala già il look feticcio di stagione: il perfetto dress-to-impress. Il punto è proprio non trattare questi pezzi come “intimo”: diventano top, gonne, strati da usare nel quotidiano. E più il resto del look è asciutto, quasi pratico, meglio funziona. Sporty mood

Street Style - Credits: Getty Images

Lo sportswear si conferma ancora una volta un must, ma va oltre l’athleisure duro e puro: è più una questione di dettagli e contaminazioni. Shorts con coulisse, zip jacket, polo, bra da allenamento: elementi tipici dell’abbigliamento sportivo vengono riletti e trattati in maniera non convenzionale. Cindy Bruna da Miu Miu mescola bralette, shorts effetto sporty con stivali e camicia grunge. Venus Williams da Lacoste dimostra come essere super glam indossando un outfit dall’attitudine completamente sportiva, Lily Chee sceglie invece una track jacket rossa dal sapore rétro che quest’autunno starà benissimo in combo con giacconi di pelle e denim fit loose. A ben pensarci, è probabilmente uno dei trend più facili da portarsi dietro dalla fashion week alla vita vera. Fiori, solo nei dettagli

Street Style - Credits: Getty Images

Parigi ci regala una diversa dimensione del floreale: meno abiti stampati da cima a fondo, più fiori ricamati sugli accessori. Sugli stivali, sulle clutch, sulle piccole borse. Il risultato? Più decorativo e meno lezioso: un romanticismo che gioca sui dettagli. Quasi a dire che basta un fiore ricamato su una scarpa o su una borsa per cambiare il tono di tutto il look, soprattutto quando intorno ci sono colori pieni, pelle, raso o linee molto pulite. Monochrome a tinte pop

Street Style - Credits: Getty Images