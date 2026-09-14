Homo Faber 2026: cosa non si può perdere nel nuovo viaggio nella maestria artigiana, tra mani, oggetti e luce

Il bacino di San Marco si attraversa lentamente. Venezia, vista dall’acqua, sembra prendere tempo. Il campanile di Palazzo Ducale rimpicciolisce a poppa, la Salute resta sull’altro lato e davanti si apre San Giorgio Maggiore: la facciata di Palladio, il campanile gemello, l’acqua che restituisce ogni cosa capovolta. L’isola sembra avvicinarsi piano, come se fosse lei a venire incontro alla barca. È da qui che comincia il viaggio di Homo Faber 2026. Si attracca sull’isola e, per qualche ora, il tempo cambia misura. Dentro gli spazi della Fondazione Giorgio Cini ci sono più di 700 oggetti, oltre 500 artigiani da settanta Paesi e quindici installazioni.

Ma prima degli oggetti arrivano le mani. Quelle che hanno cucito, inciso, forgiato, intagliato, modellato. Quelle che hanno impiegato ore, giorni, a volte anni, per dare una forma a qualcosa. Il titolo di questa quarta edizione è An Island of Light. Alla direzione artistica c’è Es Devlin, artista britannica che l’anno scorso aveva trasformato la Pinacoteca di Brera nella Library of Light, attirando quasi 200mila visitatori durante la Design Week. A Venezia la luce cambia ancora: incontra l’acqua, Palladio, i chiostri, la piscina Gandini, gli specchi. E soprattutto illumina ciò che spesso rimane fuori campo: il tempo del fare.

Una bottega vuota

L’ingresso è A Language of Hands: una bottega ricostruita e lasciata vuota. Gli utensili sono sui banchi, gli scaffali illuminati raccolgono modelli e materiali, nell’aria sembra essere rimasta persino la polvere. Tutto suggerisce che l’artigiano sia appena uscito. Poi, in fondo alla sala, uno schermo si accende. Mani al lavoro, accompagnate dalla voce della stessa Devlin.

Il gesto arriva prima dell’oggetto, quasi a ricordare che ogni forma ha avuto un inizio, un ritmo, una pazienza. Si passa quindi a An Index of Artisans, una galleria di ritratti. Cinquecento volti, uno per ogni mestiere rappresentato in mostra. Sono gli artigiani a occupare la scena, con i loro volti e le loro storie. "I protagonisti di questo lavoro sono gli artigiani stessi, sono le rockstar per me", ha detto Devlin all’apertura. È un cambio di prospettiva semplice e preciso: prima ancora di chiedersi che cosa stiamo guardando, viene da chiedersi chi lo ha fatto.