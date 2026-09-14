Settembre in tailleur, 5 ispirazioni dalle sfilate e le idee per indossarlo quest’autunno 2026

Grande protagonista del tailleur femminile – in passerella come nella vita quotidiana - è chiaramente il blazer , da scegliere sciancrato oppure oversize, con spalle strutturate o linee più morbide e avvolgenti. Ad accompagnarlo, pantaloni dritti, modelli a sigaretta , pinces e silhouette rilassate che rendono i concetti sartoriali sempre più facili da decodificare. E poi c'è il colore, che detta il carattere della mise : il nero per chi ama i grandi classici, il grigio per un'eleganza discreta e chic, il blu navy per reinterpretare il power dressing , le tonalità burro e avorio per illuminare le giornate di lavoro, fino al marrone cioccolato , intenso e sorprendentemente audace. Dalle sfilate arrivano così alcuni dei look da ufficio più belli da cui prendere ispirazione , da tradurre nella quotidianità attraverso pezzi must-have

Settembre, tempo di tornare ai ritmi della città. E puntuale ritorno la fatidica domanda: cosa indossare in ufficio? Le tendenze moda Autunno 2026 rispondono con una certezza assoluta: il tailleur continua a essere uno degli alleati più interessanti su cui puntare . Ben venga rivisitarne anche l’anima: non più (solo) un’uniforme professionale, bensì un vero e proprio terreno di sperimentazione sartoriale per raccontare personalità diverse attraverso proporzioni, colori e chicche in fatto di styling.

Nella quotidianità, invece, il suggerimento è uno e soltanto uno: semplificare. Vale la pena puntare infatti sul tailleur nero dalle linee pulite di Ralph Lauren : pantaloni dritti, blazer mono bottone e revers classici. L’acquisto ideale per costruire le fondamenta di look sempre diversi e attuali.

Anima timeless e spirito versatile, il tailleur nero protagonista della moda Autunno 2026 è ancora più interessante grazie a nuove proporzioni e, soprattutto, nuovi dettagli. In passerella da Louis Vuitton , i pantaloni dritti incontrano un maxi-blazer doppiopetto dalla presenza scenica decisa, mentre i bottoni oversize con profilature dorate introducono una nota quasi gioiello. Il look si completa con una maxi-borsa tote, perfetta per le giornate più dinamiche fuori casa, e con un paio di décolletées nere dalla silhouette astratta.

In passerella da Celine , il tailleur grigio si indossa tono su tono con una maglia dolcevita e un paio di stivali di ispirazione equestre. E per tradurre questa voglia di versatile sofisticatezza nel guardaroba di tutti i giorni, l'ispirazione shopping arriva da Dries Van Noten . Qui il tailleur si fa più morbido nelle linee : i pantaloni con le pinces danno un fit rilassato, mentre il blazer avvolge il corpo senza irrigidirlo. Il segreto dello styling? Restare nella stessa famiglia cromatica, scegliendo un dolcevita antracite, perla o grigio fumo e lasciando agli stivali il compito di dare carattere all'insieme.

Se il nero è una certezza (per essere chic in ogni occasione), il grigio è la nuance dell'eleganza urbana . Sofisticato senza essere severo, neutro senza risultare mai anonimo, è il colore perfetto per chi desidera costruire un look da ufficio versatile ma meno prevedibile del classico total black. Il motivo del suo successo è semplice: si presta alle sovrapposizioni e permette di giocare con diverse tonalità senza perdere coerenza.

In passerella da Givenchy , il tailleur diventa un'audace dichiarazione di stile grazie agli accessori. Un foulard burgundy, annodato sapientemente alla gola, introduce una nota cromatica intensa e sofisticata, mentre le scarpe basse alleggeriscono l'insieme con un tocco preppy. Che sia questo il nuovo mood del power dressing ? Il fascino della sartorialità, senza nessunai rigidità. Una conferma che ritroviamo nella proposta shopping di Max Mara , dove le sottili linee bianche sul fondo blu navy scandiscono il ritmo di un look elegante e chic. Da indossare con una camicia bianca per un risultato più classico oppure, seguendo la lectio magistralis della sfilata, con un foulard color marsala.

Avorio, beige chiaro, crema: è in questa direzione che, per lo shopping, si inserisce il tailleur di Blazé Milano . La tonalità luminosa e le linee sartoriali raccontano un modo nuovo di pensare la mise da ufficio: meno prevedibile del grigio, più morbida del nero e perfetta per chi desidera p ortare nel guardaroba da lavoro un accento davvero luminoso .

Il marrone cioccolato è profondo, intenso e decisamente più audace di quanto si possa immaginare. È il colore che trasmette carattere e personalità e che, sulle passerelle della moda Autunno 2026, si impone come una delle alternative più interessanti ai grandi neutri del guardaroba. Da Saint Laurent, il marrone viene interpretato attraverso linee oversize e proporzioni maxi. Il blazer acquista volume, le silhouette si allungano e la sartorialità si muove con un'attitudine quasi cinematografica. Il risultato è potente, sofisticato e irresistibilmente cool: un modo per dimostrare che il tailleur può essere anche seducente, oltre che elegante.

Dall’eleganza parigina alle versioni più democratiche e accessibili, lo sguardo si sposta poi sulla proposta shopping di Twinset. Il blazer doppiopetto presenta una silhouette leggermente balloon, mentre i pantaloni, segnati da stirature frontali, mantengono un'eleganza sartoriale senza rinunciare a un fit più rilassato. E back to work sia.

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