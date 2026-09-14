Settembre in tailleur, 5 ispirazioni dalle sfilate e le idee per indossarlo quest’autunno 2026

Saint Laurent FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Settembre, tempo di tornare ai ritmi della città. E puntuale ritorno la fatidica domanda: cosa indossare in ufficio? Le tendenze moda Autunno 2026 rispondono con una certezza assoluta: il tailleur continua a essere uno degli alleati più interessanti su cui puntare. Ben venga rivisitarne anche l’anima: non più (solo) un’uniforme professionale, bensì un vero e proprio terreno di sperimentazione sartoriale per raccontare personalità diverse attraverso proporzioni, colori e chicche in fatto di styling.
Grande protagonista del tailleur femminile – in passerella come nella vita quotidiana - è chiaramente il blazer, da scegliere sciancrato oppure oversize, con spalle strutturate o linee più morbide e avvolgenti. Ad accompagnarlo, pantaloni dritti, modelli a sigaretta, pinces e silhouette rilassate che rendono i concetti sartoriali sempre più facili da decodificare. E poi c'è il colore, che detta il carattere della mise: il nero per chi ama i grandi classici, il grigio per un'eleganza discreta e chic, il blu navy per reinterpretare il power dressing, le tonalità burro e avorio per illuminare le giornate di lavoro, fino al marrone cioccolato, intenso e sorprendentemente audace. Dalle sfilate arrivano così alcuni dei look da ufficio più belli da cui prendere ispirazione, da tradurre nella quotidianità attraverso pezzi must-have
Il tailleur nero con pantaloni a sigaretta, per look da ufficio con décolletées
Louis Vuitton FW26; Tailleur nero di Ralph Lauren - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Courtesy Press Office
Anima timeless e spirito versatile, il tailleur nero protagonista della moda Autunno 2026 è ancora più interessante grazie a nuove proporzioni e, soprattutto, nuovi dettagli. In passerella da Louis Vuitton, i pantaloni dritti incontrano un maxi-blazer doppiopetto dalla presenza scenica decisa, mentre i bottoni oversize con profilature dorate introducono una nota quasi gioiello. Il look si completa con una maxi-borsa tote, perfetta per le giornate più dinamiche fuori casa, e con un paio di décolletées nere dalla silhouette astratta.
Nella quotidianità, invece, il suggerimento è uno e soltanto uno: semplificare. Vale la pena puntare infatti sul tailleur nero dalle linee pulite di Ralph Lauren: pantaloni dritti, blazer mono bottone e revers classici. L’acquisto ideale per costruire le fondamenta di look sempre diversi e attuali.
Il tailleur grigio, da indossare con dolcevita e stivali
Celine FW26; Tailleur grigio di Dries Van Noten - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Courtesy Press Office
Se il nero è una certezza (per essere chic in ogni occasione), il grigio è la nuance dell'eleganza urbana. Sofisticato senza essere severo, neutro senza risultare mai anonimo, è il colore perfetto per chi desidera costruire un look da ufficio versatile ma meno prevedibile del classico total black. Il motivo del suo successo è semplice: si presta alle sovrapposizioni e permette di giocare con diverse tonalità senza perdere coerenza.
In passerella da Celine, il tailleur grigio si indossa tono su tono con una maglia dolcevita e un paio di stivali di ispirazione equestre. E per tradurre questa voglia di versatile sofisticatezza nel guardaroba di tutti i giorni, l'ispirazione shopping arriva da Dries Van Noten. Qui il tailleur si fa più morbido nelle linee: i pantaloni con le pinces danno un fit rilassato, mentre il blazer avvolge il corpo senza irrigidirlo. Il segreto dello styling? Restare nella stessa famiglia cromatica, scegliendo un dolcevita antracite, perla o grigio fumo e lasciando agli stivali il compito di dare carattere all'insieme.
Il tailleur gessato, che riscrive i codici del power dressing
Givenchy FW26; Tailleur gessato di Max Mara - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Courtesy Press Office
Il tailleur gessato blu navy torna protagonista, ma non per essere austero (anzi!). Per l'Autunno 2026 il completo a righe sottili si lascia interpretare con maggiore libertà, diventando il punto di partenza per look da ufficio che si aprono a interessanti possibilità di styling.
In passerella da Givenchy, il tailleur diventa un'audace dichiarazione di stile grazie agli accessori. Un foulard burgundy, annodato sapientemente alla gola, introduce una nota cromatica intensa e sofisticata, mentre le scarpe basse alleggeriscono l'insieme con un tocco preppy. Che sia questo il nuovo mood del power dressing? Il fascino della sartorialità, senza nessunai rigidità. Una conferma che ritroviamo nella proposta shopping di Max Mara, dove le sottili linee bianche sul fondo blu navy scandiscono il ritmo di un look elegante e chic. Da indossare con una camicia bianca per un risultato più classico oppure, seguendo la lectio magistralis della sfilata, con un foulard color marsala.
Avorio, burro e beige: il fascino dei tailleur cremosi
Stella McCartney FW26; Tailleur cremoso di Blazé Milano - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Courtesy Press Office
Rientrare in città non significa necessariamente abbandonare la luminosità dell'estate: tra le tendenze più interessanti per il back to work troviamo infatti una palette di golosissime nuance cremose. In passerella da Stella McCartney, il total look color burro conquista proprio per la sua coerenza cromatica: pantaloni, cintura, blusa, camicia e scarpe dialogano nella stessa lingua, mentre una clutch nera portata a mano interrompe la continuità con un contrasto grafico deciso.
Avorio, beige chiaro, crema: è in questa direzione che, per lo shopping, si inserisce il tailleur di Blazé Milano. La tonalità luminosa e le linee sartoriali raccontano un modo nuovo di pensare la mise da ufficio: meno prevedibile del grigio, più morbida del nero e perfetta per chi desidera portare nel guardaroba da lavoro un accento davvero luminoso.
Il tailleur marrone cioccolato, intenso e audace
Saint Laurent FW26; Tailleur marrone di Twinset - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Courtesy Press Office
Il marrone cioccolato è profondo, intenso e decisamente più audace di quanto si possa immaginare. È il colore che trasmette carattere e personalità e che, sulle passerelle della moda Autunno 2026, si impone come una delle alternative più interessanti ai grandi neutri del guardaroba. Da Saint Laurent, il marrone viene interpretato attraverso linee oversize e proporzioni maxi. Il blazer acquista volume, le silhouette si allungano e la sartorialità si muove con un'attitudine quasi cinematografica. Il risultato è potente, sofisticato e irresistibilmente cool: un modo per dimostrare che il tailleur può essere anche seducente, oltre che elegante.
Dall’eleganza parigina alle versioni più democratiche e accessibili, lo sguardo si sposta poi sulla proposta shopping di Twinset. Il blazer doppiopetto presenta una silhouette leggermente balloon, mentre i pantaloni, segnati da stirature frontali, mantengono un'eleganza sartoriale senza rinunciare a un fit più rilassato. E back to work sia.
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