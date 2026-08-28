Tendenze moda Autunno 2026: i must-have su cui investire

Max Mara FW26 - Credits: Getty Images
L’Autunno 2026 segna la fine definitiva della moda “usa e getta”. Dopo anni dominati dalla rincorsa alle micro-tendenze alimentate soprattutto dai social, le fashion week di New York, Milano e Parigi, per quest’autunno, ci hanno raccontato una storia diversa: è tempo di ripensare il nostro guardaroba, investendo in capi di qualità destinati a durare nel tempo.
Ma quali sono i must-have di stagione di questa nuova tendenza fatta di consapevolezza e già denominata “investment dressing”? Scopriamoli insieme.
Il cappotto sartoriale
Tra i must have di stagione vi è senza dubbio il cappotto sartoriale oversize, meglio se lungo fino ai piedi o con spalle importanti.
Tra gli altri lo abbiamo visto da Max Mara, il brand del Made in Italy che ha saputo farne un marchio di fabbrica e un simbolo di eleganza senza tempo soprattutto nelle sue nuance cammello, cioccolato e grigio e che, per quest’autunno, si carica di una femminilità forte ma mai ostentata.
Anche Prada ce lo ha proposto ma pensandolo in abbinamento ad un classico autunnale che non ci aspettavamo (forse) di veder in passerella, ovvero il maglione zippatto che se guardate bene potete sicuramente trovare nel guardaroba della nonna e che, secondo Miuccia e Raf Simons, sarà adatto ad ogni occasione.
Max Mara; Prada FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Il pizzo
Saint Laurent, mentre sanciva definitivamente il ritorno dello smoking, consacrato dal suo fondatore come simbolo di power dressing, lanciava un’altra tendenza destinata a diventare protagonista di questo autunno: il pizzo, declinato in body, abiti e gonne con spacchi vertiginosi che ci accompagneranno dall’ufficio alle uscite serali. Da Isabel Marant il pizzo fa capolino grazie a un reggiseno che si intravede sotto giacche kimono dalle proporzioni over.
Saint Laurent; Isabel Marant FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Il capo stretch
Dopo stagioni dominate da baggy, mum-fit e pantaloni a gamba morbida, oltre a un clima decisamente più mite ritorna a grandi passi anche la stretch mania che contraddistinse gli Anni ’90. Balenciaga, Gucci, Mugler, e molti altri ci invitano a non temere il giudizio altrui e mostrare le nostre gambe per come sono.
Mugler; Gucci; Balenciaga FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Il dettaglio romantico
Oltre a guanti lunghi fino al gomito, colletti faux-fur e look in total leather quest’autunno sarà segnato anche da un certo romanticismo che tra i tweed Chanel, i tessuti broccati di Dior e quelli devorè di Jil Sander raccontano il ritorno di una moda emozionale dove il savoir-faire artigianale diventa il vero protagonista.
Jil Sander; Christian Dior; Chanel FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
La palette cromatica di questo autunno
Anche la palette di questa stagione sembra riflettere questa voglia di costruire un guardaroba timeless. Ecco allora il nero tornare a diventare il punto fermo di tantissime collezioni, sinonimo di eleganza, equilibrio, sobrietà o, in antitesi, seduzione come raccontatoci da Dolce&Gabbana e Fendi.
Il rosso da inteso a bordeaux ancora una volta rappresenta l’eleganza, la femminilità e la grinta di certe donne mentre l’antracite, il blu notte, il verde bosco e il marrone fondente si apprestano a diventare i nuovi neutri della stagione.
A rompere la profondità delle tonalità autunnali arrivano il viola ametista, il lilla polvere, il rosa cipria e improvvisi lampi di argento liquido, oro pallido e superfici metalliche (e se volete farvi un’idea è bene riprendere in mano la sfilata fall/winter di Giorgio Armani).
Giorgio Armani FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight