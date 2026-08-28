Tendenze moda Autunno 2026: i must-have su cui investire

L’Autunno 2026 segna la fine definitiva della moda “usa e getta”. Dopo anni dominati dalla rincorsa alle micro-tendenze alimentate soprattutto dai social, le fashion week di New York, Milano e Parigi, per quest’autunno, ci hanno raccontato una storia diversa: è tempo di ripensare il nostro guardaroba, investendo in capi di qualità destinati a durare nel tempo.

Ma quali sono i must-have di stagione di questa nuova tendenza fatta di consapevolezza e già denominata “investment dressing”? Scopriamoli insieme.

Il cappotto sartoriale

Tra i must have di stagione vi è senza dubbio il cappotto sartoriale oversize, meglio se lungo fino ai piedi o con spalle importanti.

Tra gli altri lo abbiamo visto da Max Mara, il brand del Made in Italy che ha saputo farne un marchio di fabbrica e un simbolo di eleganza senza tempo soprattutto nelle sue nuance cammello, cioccolato e grigio e che, per quest’autunno, si carica di una femminilità forte ma mai ostentata.

Anche Prada ce lo ha proposto ma pensandolo in abbinamento ad un classico autunnale che non ci aspettavamo (forse) di veder in passerella, ovvero il maglione zippatto che se guardate bene potete sicuramente trovare nel guardaroba della nonna e che, secondo Miuccia e Raf Simons, sarà adatto ad ogni occasione.