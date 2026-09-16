Da Lady Gaga a Anne Hathaway: i 5 maternity moment più cool del 2026

Kaley Cuoco and Tom Pelphrey, Emmy 2026 - Credits Getty Images
“Mother Monster” è diventata mamma. Lady Gaga e Michael Polansky hanno accolto il loro primo figlio e, intanto, la maternità torna sotto i riflettori con un nuovo dress code. Anne Hathaway sfila con il pancione alla Fashion Week, Ciara rispolvera il maternity glamour, Natalie Portman ha attraversato gli ultimi mesi di gravidanza in Dior e Gisele Bündchen torna davanti all’obiettivo per raccontare la maternità da supermodel.
Cinque donne, cinque modi molto diversi e molto cool di riscrivere lo stile premaman.
Lady Gaga Mother Monster, in gran segreto
Gaga ha fatto una cosa quasi anomala per una celebrity del suo calibro: ha tenuto l’arrivo del primo figlio completamente fuori scena. Nessun reveal ufficiale, nessun racconto pubblico dei mesi precedenti. Lei e Michael Polansky sono diventati genitori e, per ora, non hanno reso pubblici nome e sesso del bebé. Il primo look da neomamma è altrettanto low profile: cardigan grigio oversize, pantaloni stampati morbidi, occhiali scuri e baby carrier nude. Il guardaroba spettacolare e il look da superstar sono rimasti a casa, almeno per un giorno. Ed è quasi più Gaga così.
Immagine tratta dal profilo Instagram di @ladygaga
Gisele Bündchen: motherhood, ma sempre Gisele
A 46 anni, Gisele è appena tornata sulla cover di i-D per The Mother Issue, fotografata da Collier Schorr e con lo styling di Clare Byrne. Il terzo figlio, nato nel 2025, e lei racconta questa maternità come una fase più libera, con molto meno da dimostrare. Tailleur Saint Laurent by Anthony Vaccarello, lingerie Victoria’s Secret, Balenciaga con Chanel Fine Jewellery, Aritzia con Gucci e Schiaparelli ai piedi. Altro che uniforme da mamma: è un fashion editorial puro!
Immagini tratte dal profilo Instagram di @gisele
Natalie Portman, Dior fino all’ultimo mese
Natalie Portman è diventata mamma per la terza volta ad agosto, accogliendo il primo figlio con Tanguy Destable. Negli ultimi mesi di gravidanza, però, ha regalato uno dei maternity look più belli dell’anno senza fare praticamente nulla di “maternity”. A La Colle Noire, la tenuta provenzale di Christian Dior, è apparsa con il pancione ormai evidente in un babydoll Dioriviera blu e bianco, abbinato a décolleté Dior Bow. Pochi mesi prima, a Parigi, aveva scelto una cappa Hermès vintage anni Settanta, jeans dritti e stivali neri.
Immagine tratta dal profilo Instagram di @natalieportman
Anne Hathaway, il pancione va alla Fashion Week
Anne Hathaway, incinta del terzo figlio con Adam Shulman, sta costruendo uno dei maternity wardrobe più riusciti dell’anno. Alla New York Fashion Week è arrivata all’opening del flagship Moncler sulla Fifth Avenue in denim del brand, lasciando aperti gli ultimi bottoni della camicia sul pancione, con jeans loose e fisherman sandals neri. La sera precedente aveva cambiato completamente scena: chiffon lilla Alexander McQueen, gioielli Bulgari e sandali metallici per il Serpenti Infinito event. Più che maternity dressing, sembra semplicemente un’altra ottima stagione del guardaroba di Anne Hathaway.
Adam Shulman e Anne Hathaway, New York - Credits Getty Images
Ciara, Baby Cinco versione glam
Ciara non ha mai avuto molta simpatia per l’idea di cambiare stile perché è incinta. Per annunciare il quinto figlio, il quarto con Russell Wilson, ha scelto canotta bianca, bigodini e jeans low-rise portati sotto il pancione, mentre appendeva a un filo le T-shirt dei quattro figli e un body ancora senza nome. “Baby Cinco”. Pochi giorni dopo, agli US Open, era già passata alla versione con blazer doppiopetto avorio, dolcevita crema, mini tennis bordata di pizzo e sneakers Miu Miu. Un po’ tennis-core, un po’ power dressing, zero effetto premaman.
Immagine tratta dal profilo Instagram di @ciara
Il pancione è tornato a essere uno dei protagonisti fashion dei red carpet: agliEmmy 2026, appena pochi giorni dopo la New York Fashion Week, anche Kaley Cuoco e Anna Osceola hanno mostrato le rispettive gravidanze davanti ai fotografi.
Jon Hamm e Anna Osceola, Hollywood - Credits Getty Images
Segno che il maternity dressing sta definitivamente uscendo dalla sua categoria: niente più guardaroba “da futura mamma” separato dal resto, ma denim, trasparenze, tailoring, abiti da sera e pezzi di collezione adattati al corpo che cambia. Rihanna, più di tutte, ha trasformato il pancione in un vero gesto di moda.
Durante le sue gravidanze ha fatto l’opposto del maternity wear tradizionale: niente tentativi di nascondere il corpo che cambiava, ma pancia scoperta, crop top, trasparenze, pantaloni a vita bassissima, lingerie e gioielli portati direttamente sul ventre. Il pancione è diventato il centro dello styling, quasi un elemento dell’outfit da mettere in evidenza. Da lì qualcosa è cambiato: oggi vestirsi in gravidanza significa sempre meno entrare in una categoria a parte e sempre più continuare a esprimere il proprio stile, semplicemente su un corpo che si evolve.
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