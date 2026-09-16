Da Lady Gaga a Anne Hathaway: i 5 maternity moment più cool del 2026

“Mother Monster” è diventata mamma. Lady Gaga e Michael Polansky hanno accolto il loro primo figlio e, intanto, la maternità torna sotto i riflettori con un nuovo dress code. Anne Hathaway sfila con il pancione alla Fashion Week, Ciara rispolvera il maternity glamour, Natalie Portman ha attraversato gli ultimi mesi di gravidanza in Dior e Gisele Bündchen torna davanti all’obiettivo per raccontare la maternità da supermodel.

Cinque donne, cinque modi molto diversi e molto cool di riscrivere lo stile premaman.

Lady Gaga Mother Monster, in gran segreto

Gaga ha fatto una cosa quasi anomala per una celebrity del suo calibro: ha tenuto l’arrivo del primo figlio completamente fuori scena. Nessun reveal ufficiale, nessun racconto pubblico dei mesi precedenti. Lei e Michael Polansky sono diventati genitori e, per ora, non hanno reso pubblici nome e sesso del bebé. Il primo look da neomamma è altrettanto low profile: cardigan grigio oversize, pantaloni stampati morbidi, occhiali scuri e baby carrier nude. Il guardaroba spettacolare e il look da superstar sono rimasti a casa, almeno per un giorno. Ed è quasi più Gaga così.