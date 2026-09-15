Emmy Awards 2026: chi ha trionfato sul red carpet?

Entertainment 15 settembre 2026

Le ispirazioni di stile dalla 78esima edizione dei premi della tv americana. Sul palco del Peacock Theatre di Los Angeles vincono le serie tv più amate, come The Pitt e Widow’s Bay, ma sul tappeto rosso la sfida è tra l'eleganza abbagliante di Zendaya e Chase Infiniti e il colore di Sarah Pidgeon ed Eunice Bae

Di Simona Peverelli

Con le passerelle della New York Fashion Week ancora calde, come da tradizione vanno in scena gli Emmy Awards, i premi dedicati alla celebrazione dei migliori prodotti televisivi oltreoceano. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di serie tv americane (qui si scoprono quelle da guardare subito) ma anche per chi è sempre attento ai look delle star che irrimediabilmente detteranno tendenza. Nella notte condotta dalla veterana di Law & Order Mariska Hargitay - già premiata nelle serate dedicate ai riconoscimenti tecnici per il suo primo lavoro da regista, My Mom Jayne - hanno spiccato al Peacock Theatre celeb come Zendaya e Chase Infiniti, con la loro eleganza abbagliante, Aimee Carrero e Lisa Kudrow, con il loro total black, o Sarah Pidgeon e Eunice Bae, con dei sorprendenti look vitaminici.

Bagliori di luce Se Zendaya non ha conquistato nessun riconoscimento, nonostante la sua candidatura come Miglior Attrice per la serie che l'ha resa nota, Euphoria, ha brillato davanti ai flash scegliendo un look sofisticato e luminoso: un abito effetto semi-trasparente, impreziosito da una fitta lavorazione di cristalli e perline argentate con scollatura profonda rifinita con delicati dettagli in tulle. A stupire anche il capello corto, che valorizzava un bellissimo paio di orecchini preziosi. Sulla stessa linea anche Elaine Hendrix, che per gli Emmy Awards 2026 ha puntato su un'eleganza romantica e luminosa, con dettagli che catturano la luce, indossando un abito bianco senza spalline, con gonna lunga strutturata e con l'intera superficie impreziosita da ricami floreali scintillanti e applicazioni luminose effetto gioiello. Chase Infiniti, giovane attrice di The Testaments, ha scelto forse l'abito dal più forte impatto scenico: una sorta di armatura gioiello dall'aspetto scultoreo, un abito a sirena senza spalline, con scollatura a cuore e silhouette aderente che si apre leggermente sul fondo, con l'intera superficie ricoperta da migliaia di perline e cristalli nelle tonalità del rame, del bronzo e del marrone intenso, creando un effetto metallico e scintillante sotto i flash.

Da sinistra: Zendaya; Chase Infiniti; Elaine Hendrix - Credits: Getty Images

Il nero è duro a morire Oltre il bagliore, il nero si conferma il nuovo glamour. Lo hanno scelto Lisa Kudrow, Aimee Carrero e Lisa Ann Walter, che hanno interpretato il grande classico in modi diversi. Lisa Kudrow, storica attrice di Friends che nella notte degli Emmy era candidata come Miglior Attrice Protagonista e come Autrice della sua fatica The Comeback, ma che non è riuscita a portare a casa nessun riconoscimento, per il red carpet ha scelto il minimalismo sofisticato con un lungo abito nero essenziale, abbinato a un blazer coordinato, dalle linee pulite e senza decorazioni vistose; l'effetto finale era raffinato e molto chic. Aimee Carrero ha scelto un outfit nero dal gusto contemporaneo e teatrale, un completo due pezzi dominato da grandi balze e volant, dall'effetto scultoreo: sopra un top corto, sotto una gonna lunga con spacco. Un look che gioca sui volumi allontanandosi dalla classica silhouette da red carpet. Risultato: audace. Per Lisa Ann Walter, il nero è diventato sinonimo di glamour gotico. L'attrice di Abbott Elementary ha indossato un modello strapless nero con delicato drappeggio sul busto e una spettacolare gonna a sirena molto ampia. A rendere il look particolarmente scenografico le maniche in tulle nero vaporoso, applicate sulle spalle come grandi nuvole di organza. Il risultato è romantico, teatrale e vagamente old Hollywood, enfatizzato da un raccolto elegante e orecchini pendenti.

Da sinistra: Lisa Kudrow; Aimee Carrero; Lisa Ann Walter - Credits: Getty Images

Colore e vitamina per un'esplosione di energia Scelte diametralmente opposte per le star che hanno preferito look più vitaminici e colorati per gli Emmy Awards 2026, portando sul red carpet un'esplosione di energia. Krys Marshall ha scelto una palette solare e luminosa, puntando su tonalità calde, linee eleganti e rilassate, con un abito rosso corallo a sirena con le spalle scoperte. Eunice Bae era impossibile da ignorare: l'attrice di Your Friends & Neighbors ha indossato un abito giallo brillante, arricchito da dettagli piumati che amplificano l'effetto scenico, trasformando il look in uno dei veri protagonisti del red carpet. Sarah Pidgeon, alla sua prima candidatura agli Emmy come Miglior Attrice Protagonista in una miniserie o film per la sua interpretazione di Carolyn BessetteKennedy in Love story, ha invece interpretato il filone vitaminico in modo più raffinato e romantico, con un abito color lavanda, realizzato in seta luminosa con taglio slip dress. A impreziosire il modello perle e cristalli intrecciati lungo la scollatura e le spalline, effetto gioiello.

Da sinistra: Eunice Bee; Krys Marshall; Sarah Pidgeon - Credits: Getty Images