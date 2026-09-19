Paella che passione: viaggio in Spagna alla ricerca della preparazione perfetta

Quando arriva in tavola una paella, tutto il resto può aspettare. Il riso ancora fumante, il profumo del fuoco, la padella al centro della tavola e poi la ricerca più golosa: quella del socarrat, lo strato sottile, dorato e croccante che si forma sul fondo. In Spagna la paella è molto più di una ricetta: è un rito conviviale, una questione di territorio e di tecnica, un modo di stare a tavola che cambia a seconda del luogo. Dalla tradizione valenciana alle interpretazioni contemporanee, passando per le coste di Ibiza e la Barcellona degli arroces. In occasione del World Paella Day, ecco gli indirizzi da segnare per un viaggio all'insegna di questa meravigliosa specialità gastronomica.

Ibiza, la paella con vista sul Mediterraneo

A Ibiza la paella ha naturalmente il sapore del mare. E per viverla nel modo più autentico, tra paesaggio e cucina locale, uno degli indirizzi da segnare è Sa Caleta, affacciato sulla spiaggia di Es Bol Nou. La cucina parte dal ricettario tradizionale ibizenco della famiglia e mette al centro il prodotto dell'isola: pesce pescato nel Mediterraneo, verdure, erbe aromatiche e ingredienti della tradizione. Qui la paella diventa parte di un'esperienza più ampia: il mare davanti, la roccia rossastra della cala, il ritmo lento di un pranzo estivo.

E se il riso lascia spazio a qualcosa di diverso, vale la pena provare la fideuà, preparazione mediterranea in cui al posto del riso entrano sottili fili di pasta, generalmente accompagnati da pesce e frutti di mare. Per una versione più glamour dell'esperienza ibizenca, il viaggio può invece spostarsi verso Cala Bassa, dove la dimensione gastronomica si mescola a quella balneare e al rito del beach club. È il lato più mondano dell'isola, quello in cui il pranzo può facilmente trasformarsi in un'intera giornata tra mare, tavola e tramonto.