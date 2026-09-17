Madonna torna a esibirsi agli MTV VMAs dopo 23 anni: 5 look che hanno fatto la storia

Madonna torna ad aprire i VMAs dopo ventitré anni. Sarà proprio lei a dare il via alll’edizione 2026 dei Video Music Awards, in programma il 27 settembre a Los Angeles, e si tratta di un ritorno che ha il sapore del cerchio che si chiude: perché se esiste una star che ha trasformato i VMAs in qualcosa di più di una semplice premiazione, quella è lei. Dalla sposa di Like a Virgin del 1984 alla Maria Antonietta di Vogue nel 1990, fino al bacio con Britney Spears e Christina Aguilera nel 2003, Madonna ha usato quel palco come un gigantesco laboratorio di musica, moda e provocazione.

Nel 2026 ci arriva, peraltro, da protagonista assoluta: fresca dell’uscita di Confessions II, il nuovo album che vent’anni dopo raccoglie l’eredità di Confessions on a Dance Floor, guida le nomination con 11 candidature, il suo record personale, comprese Video of the Year, Artist of the Year e Song of the Year. E attenzione alla famosa cifra dei 23 anni: significa che Madonna non canta ai VMAs dal 2003, non che non vi abbia più messo piede. Nel 2018 tornò per presentare il Video of the Year, nel 2021 fu addirittura la sorpresa d’apertura della serata celebrativa per i 40 anni di MTV. Una distinzione che rende ancora più interessante ripercorrere i cinque look che hanno contribuito a costruire il suo immaginario fashion.

1994, cristalli e glamour firmati Versace

Capelli cortissimi platino, cristalli ovunque e una silhouette che guarda alle flapper anni Venti. Ai VMAs del 1994 Madonna sceglie Atelier Versace, con un abito verde couture dalle sottilissime doppie spalline ricamato di pietre luminose. È una Madonna elegantissima ma per nulla addomesticata: il glamour Old Hollywood viene già trattato come costume di scena. Quella sera sale sul palco accompagnata a sorpresa da David Letterman per presentare il Video of the Year, pochi mesi dopo la loro famigerata intervista televisiva. Anche il vestito sembra raccontare il cambio di registro: meno grunge e più diva decadente. Ma sempre alle sue condizioni.